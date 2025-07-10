https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/besiktas-ilk-hazirlik-macinda-kazandi-kartal-st-polteni-2-0-yendi-1097794507.html
Beşiktaş ilk hazırlık maçında kazandı: Kartal, ST Pölten'i 2-0 yendi
Beşiktaş ilk hazırlık maçında kazandı: Kartal, ST Pölten'i 2-0 yendi
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında St. Pölten’i Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan’ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Yeni transfer David Jurasek... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T22:05+0300
2025-07-10T22:05+0300
2025-07-10T22:05+0300
spor
kartal
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beşiktaş jimnastik kulübü
maç
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Beşiktaş, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında St. Pölten’i 2-0 yenmeyi başardı.Siyah Beyazlı ekibe ikinci yarıda sahneye çıkan Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan’ın golleri galibiyeti getirdi. Kara Kartal'ın yeni transferi David Jurasek, ilk kez forma giyerek 45 dakika sahada kaldı.Tammy Abraham, Mert Günok, Muçi ve Rashica maç kadrosuna alınmazken, Zaynutdinov doktor kontrolü için kamp dışında yer aldı. NV Arena’da oynanan karşılaşmada gurbetçi taraftarlar Beşiktaş’a büyük destek verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/besiktas-tammy-abrahamla-anlasti-ingiliz-forvet-yarin-istanbulda-imzayi-atacak-1097470710.html
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kartal, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
kartal, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
Beşiktaş ilk hazırlık maçında kazandı: Kartal, ST Pölten'i 2-0 yendi
Beşiktaş, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında St. Pölten’i Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan’ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Yeni transfer David Jurasek siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıkarken, Tammy Abraham, Mert Günok ve Rashica kadroda yer almadı.
Beşiktaş, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında St. Pölten’i 2-0 yenmeyi başardı.
Siyah Beyazlı ekibe ikinci yarıda sahneye çıkan Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan’ın golleri galibiyeti getirdi. Kara Kartal'ın yeni transferi David Jurasek, ilk kez forma giyerek 45 dakika sahada kaldı.
Tammy Abraham, Mert Günok, Muçi ve Rashica maç kadrosuna alınmazken, Zaynutdinov doktor kontrolü için kamp dışında yer aldı. NV Arena’da oynanan karşılaşmada gurbetçi taraftarlar Beşiktaş’a büyük destek verdi.