https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/besiktas-ilk-hazirlik-macinda-kazandi-kartal-st-polteni-2-0-yendi-1097794507.html

Beşiktaş ilk hazırlık maçında kazandı: Kartal, ST Pölten'i 2-0 yendi

Beşiktaş ilk hazırlık maçında kazandı: Kartal, ST Pölten'i 2-0 yendi

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında St. Pölten’i Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan’ın golleriyle 2-0 mağlup etti. Yeni transfer David Jurasek... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T22:05+0300

2025-07-10T22:05+0300

2025-07-10T22:05+0300

spor

kartal

beşiktaş

beşiktaş jimnastik kulübü

maç

tarihi maç

maç yayını

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0a/1097794298_0:85:1985:1202_1920x0_80_0_0_a3c7dc78d2f74bb547e6a82a5bbfa2a4.jpg

Beşiktaş, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında St. Pölten’i 2-0 yenmeyi başardı.Siyah Beyazlı ekibe ikinci yarıda sahneye çıkan Semih Kılıçsoy ve Salih Uçan’ın golleri galibiyeti getirdi. Kara Kartal'ın yeni transferi David Jurasek, ilk kez forma giyerek 45 dakika sahada kaldı.Tammy Abraham, Mert Günok, Muçi ve Rashica maç kadrosuna alınmazken, Zaynutdinov doktor kontrolü için kamp dışında yer aldı. NV Arena’da oynanan karşılaşmada gurbetçi taraftarlar Beşiktaş’a büyük destek verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/besiktas-tammy-abrahamla-anlasti-ingiliz-forvet-yarin-istanbulda-imzayi-atacak-1097470710.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kartal, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)