Macron: Gönüllüler Koalisyonu ülkeleri, Ukrayna'da hava ve deniz devriyesi planlıyor
© AP Photo / Ludovic MarinFrench President Emmanuel Macron, right, and Britain's Prime Minister Keir Starmer participate in the so-called "Coalition of the willing" summit at the Elysee Palace, Thursday, March 27, 2025.
© AP Photo / Ludovic Marin
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Macron, Gönüllüler Koalisyonu'nun çevrim içi toplantısında Ukrayna'da deniz ve hava devriye faaliyetleri planlandığını duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin Rusya'yla ateşkes anlaşması imzalandıktan sonra Ukrayna'nın hava ve deniz sahasında devriye gerçekleştirmeyi planladığını belirtti.
Londra'da buluşan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Cumhurbaşkanı Macron'un eş başkanlığında, Roma'da düzenlenen Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'nın katılımcılarının da yer aldığı Gönüllüler Koalisyonu çevrim içi toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Macron, "İki savunma bakanımızca yapılan tüm çalışmalar, 30 partner ülkeden oluşan bir koalisyon kurulmasını ve Ukrayna ordusunun yeniden yapılanmasını sağlamak için havada ve denizde devriye görevi yapılmasını öngörüyor" dedi.
Macron, söz konusu devriye faaliyetleriyle Rusya'ya 'stratejik sinyal' gönderileceğini savundu.
Koalisyon toplantısının ardından İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre olası ateşkesin ardından Ukrayna askerlerine eğitim verilmesi ve mühimmat sağlanması öngörülüyor.
Ukrayna deniz ve hava sahasının güvenliği için devriye uçuşları gerçekleştirmesi, Ukrayna hava sahasının uluslararası uçuşlara açılması, Karadeniz'deki görev güçlerinin desteklenmesi, mayınların temizlenmesi ve güvenli seyrüseferin sağlanması da planlanıyor.
Londra'da buluşan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Cumhurbaşkanı Macron'un eş başkanlığında, Roma'da düzenlenen Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'nın katılımcılarının da yer aldığı Gönüllüler Koalisyonu çevrim içi toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Macron, "İki savunma bakanımızca yapılan tüm çalışmalar, 30 partner ülkeden oluşan bir koalisyon kurulmasını ve Ukrayna ordusunun yeniden yapılanmasını sağlamak için havada ve denizde devriye görevi yapılmasını öngörüyor" dedi.
Macron, söz konusu devriye faaliyetleriyle Rusya'ya 'stratejik sinyal' gönderileceğini savundu.
Koalisyon toplantısının ardından İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre olası ateşkesin ardından Ukrayna askerlerine eğitim verilmesi ve mühimmat sağlanması öngörülüyor.
Ukrayna deniz ve hava sahasının güvenliği için devriye uçuşları gerçekleştirmesi, Ukrayna hava sahasının uluslararası uçuşlara açılması, Karadeniz'deki görev güçlerinin desteklenmesi, mayınların temizlenmesi ve güvenli seyrüseferin sağlanması da planlanıyor.