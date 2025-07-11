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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/macron-gonulluler-koalisyonu-ulkeleri-ukraynada-hava-ve-deniz-devriyesi-planliyor-1097806582.html
Macron: Gönüllüler Koalisyonu ülkeleri, Ukrayna'da hava ve deniz devriyesi planlıyor
Macron: Gönüllüler Koalisyonu ülkeleri, Ukrayna'da hava ve deniz devriyesi planlıyor
Sputnik Türkiye
Macron, Gönüllüler Koalisyonu'nun çevrim içi toplantısında Ukrayna'da deniz ve hava devriye faaliyetleri planlandığını duyurdu. 11.07.2025, Sputnik Türkiye
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ukrayna
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karadeniz
gönüllüler koalisyonu
emmanuel macron
keir starmer
devriye
ortak devriye
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin Rusya'yla ateşkes anlaşması imzalandıktan sonra Ukrayna'nın hava ve deniz sahasında devriye gerçekleştirmeyi planladığını belirtti.Londra'da buluşan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Cumhurbaşkanı Macron'un eş başkanlığında, Roma'da düzenlenen Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'nın katılımcılarının da yer aldığı Gönüllüler Koalisyonu çevrim içi toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıda konuşan Macron, "İki savunma bakanımızca yapılan tüm çalışmalar, 30 partner ülkeden oluşan bir koalisyon kurulmasını ve Ukrayna ordusunun yeniden yapılanmasını sağlamak için havada ve denizde devriye görevi yapılmasını öngörüyor" dedi.Macron, söz konusu devriye faaliyetleriyle Rusya'ya 'stratejik sinyal' gönderileceğini savundu.Koalisyon toplantısının ardından İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre olası ateşkesin ardından Ukrayna askerlerine eğitim verilmesi ve mühimmat sağlanması öngörülüyor.Ukrayna deniz ve hava sahasının güvenliği için devriye uçuşları gerçekleştirmesi, Ukrayna hava sahasının uluslararası uçuşlara açılması, Karadeniz'deki görev güçlerinin desteklenmesi, mayınların temizlenmesi ve güvenli seyrüseferin sağlanması da planlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/abdnin-israili-elestiren-bm-yetkilisine-yaptirimlari-cifte-standardi-gozler-onune-seriyor-1097802257.html
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ukrayna, rusya, karadeniz, gönüllüler koalisyonu, emmanuel macron, keir starmer, devriye, ortak devriye
ukrayna, rusya, karadeniz, gönüllüler koalisyonu, emmanuel macron, keir starmer, devriye, ortak devriye

Macron: Gönüllüler Koalisyonu ülkeleri, Ukrayna'da hava ve deniz devriyesi planlıyor

12:00 11.07.2025
© AP Photo / Ludovic MarinFrench President Emmanuel Macron, right, and Britain's Prime Minister Keir Starmer participate in the so-called "Coalition of the willing" summit at the Elysee Palace, Thursday, March 27, 2025.
French President Emmanuel Macron, right, and Britain's Prime Minister Keir Starmer participate in the so-called Coalition of the willing summit at the Elysee Palace, Thursday, March 27, 2025. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
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Macron, Gönüllüler Koalisyonu'nun çevrim içi toplantısında Ukrayna'da deniz ve hava devriye faaliyetleri planlandığını duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Gönüllüler Koalisyonu ülkelerinin Rusya'yla ateşkes anlaşması imzalandıktan sonra Ukrayna'nın hava ve deniz sahasında devriye gerçekleştirmeyi planladığını belirtti.

Londra'da buluşan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Cumhurbaşkanı Macron'un eş başkanlığında, Roma'da düzenlenen Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı'nın katılımcılarının da yer aldığı Gönüllüler Koalisyonu çevrim içi toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Macron, "İki savunma bakanımızca yapılan tüm çalışmalar, 30 partner ülkeden oluşan bir koalisyon kurulmasını ve Ukrayna ordusunun yeniden yapılanmasını sağlamak için havada ve denizde devriye görevi yapılmasını öngörüyor" dedi.

Macron, söz konusu devriye faaliyetleriyle Rusya'ya 'stratejik sinyal' gönderileceğini savundu.

Koalisyon toplantısının ardından İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre olası ateşkesin ardından Ukrayna askerlerine eğitim verilmesi ve mühimmat sağlanması öngörülüyor.

Ukrayna deniz ve hava sahasının güvenliği için devriye uçuşları gerçekleştirmesi, Ukrayna hava sahasının uluslararası uçuşlara açılması, Karadeniz'deki görev güçlerinin desteklenmesi, mayınların temizlenmesi ve güvenli seyrüseferin sağlanması da planlanıyor.
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