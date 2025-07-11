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Özel Eğitim Kurumları yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
Özel Eğitim Kurumları yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı
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Özel Eğitim Kurumları yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde biyometrik kimlik doğrulama sistemi... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
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milli eğitim bakanlığı (meb)
özel sektör
eğitim
yüz yüze eğitim
uzaktan eğitim
karma eğitim
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Özel eğitim merkezlerinin uygulamalarında önemli değişiklikler yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde biyometrik kimlik doğrulama sistemi yönetmelikle zorunlu hale getirildi. Bu sistem üzerinden yapılacak doğrulamaların ödemelere esas teşkil edeceği açıklandı.Sistem arızalarında ise eğitim devam durumu kameralı görüntüleme sistemiyle belirleneceği belirtildi. Telafi eğitimlerinde süre 24 ayla sınırlandırılırken, bireysel telafi dersi saati aylık 12 saate çıkarıldı. Yeni düzenlemelerin 1 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe gireceği duyuruldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/lgs-2025-sonuclari-aciklandi-meb-sorgulama-ekrani-acildi-1097799814.html
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milli eğitim bakanlığı, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), özel sektör, eğitim, yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, karma eğitim
milli eğitim bakanlığı, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), özel sektör, eğitim, yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, karma eğitim

Özel Eğitim Kurumları yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

21:44 11.07.2025
© AAMEB
MEB - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© AA
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Özel Eğitim Kurumları yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde biyometrik kimlik doğrulama sistemi zorunlu hale getirildi. Telafi eğitim süresi 24 ayla sınırlandırılırken, bireysel telafi ders saati aylık 8'den 12'ye çıkarıldı. Yönetmeliğin 1 Aralık 2025'te yürürlüğe gireceği belirtildi.
Özel eğitim merkezlerinin uygulamalarında önemli değişiklikler yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde biyometrik kimlik doğrulama sistemi yönetmelikle zorunlu hale getirildi. Bu sistem üzerinden yapılacak doğrulamaların ödemelere esas teşkil edeceği açıklandı.
Sistem arızalarında ise eğitim devam durumu kameralı görüntüleme sistemiyle belirleneceği belirtildi. Telafi eğitimlerinde süre 24 ayla sınırlandırılırken, bireysel telafi dersi saati aylık 12 saate çıkarıldı. Yeni düzenlemelerin 1 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe gireceği duyuruldu.
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