https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/ozel-egitim-kurumlari-yonetmeliginde-degisiklik-resmi-gazetede-yayimlandi-1097826167.html

Özel Eğitim Kurumları yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Özel Eğitim Kurumları yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı

Sputnik Türkiye

Özel Eğitim Kurumları yönetmeliğinde değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde biyometrik kimlik doğrulama sistemi... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T21:44+0300

2025-07-11T21:44+0300

2025-07-11T21:44+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı

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milli eğitim bakanlığı (meb)

özel sektör

eğitim

yüz yüze eğitim

uzaktan eğitim

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Özel eğitim merkezlerinin uygulamalarında önemli değişiklikler yapıldı.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde biyometrik kimlik doğrulama sistemi yönetmelikle zorunlu hale getirildi. Bu sistem üzerinden yapılacak doğrulamaların ödemelere esas teşkil edeceği açıklandı.Sistem arızalarında ise eğitim devam durumu kameralı görüntüleme sistemiyle belirleneceği belirtildi. Telafi eğitimlerinde süre 24 ayla sınırlandırılırken, bireysel telafi dersi saati aylık 12 saate çıkarıldı. Yeni düzenlemelerin 1 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe gireceği duyuruldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/lgs-2025-sonuclari-aciklandi-meb-sorgulama-ekrani-acildi-1097799814.html

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milli eğitim bakanlığı, meb, milli eğitim bakanlığı (meb), özel sektör, eğitim, yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, karma eğitim