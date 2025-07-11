https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/lgs-2025-sonuclari-aciklandi-meb-sorgulama-ekrani-acildi-1097799814.html

LGS 2025 sonuçları açıklandı: MEB sorgulama ekranı açıldı

LGS 2025 sonuçları açıklandı: MEB sorgulama ekranı açıldı

Sputnik Türkiye

Bir aylık heyecanlı bekleyiş sona erdi. 15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. T.C. Kimlik, Öğrenci No... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T10:00+0300

2025-07-11T10:00+0300

2025-07-11T10:07+0300

yaşam

liseye geçiş sistemi (lgs)

lgs

lgs soru iptali

liselere geçiş sistemi (lgs)

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Milyonlarca gencin bir aylık heyecanlı bekleyişi bugün sona erdi. 15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün (11 Temmuz Cuma) saat 10.00'da açıklandı. MEB'in sorgulama ekranından T.C. Kimlik, Öğrenci No, Doğum Tarihiyle sonuçlar öğrenebilir. LGS sonuçları nasıl öğrenilir?Sınav sonuçları, https://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sonuçlara dair şu açıklamayı yapmıştı:LGS tercihleri ne zaman yapılacak?Sonuçların açıklanmasını takiben yerleştirme süreci ile ilgili 'Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu', aynı gün (11 temmuz cuma) yayımlanıyor. Tercihler ise 14 Temmuz'da başlayacak, 24 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.Milli Eğitim Bakanı Tekin yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların 4 Ağustos 2025'te ilan edileceğini söyledi.Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.5 okul hakkıSınava girmeyen öğrenciler, tercihlerini 'yerel yerleştirmeye' göre yapacak. Yerel yerleştirmeler; adres, okul başarı puanı ve devamsızlık kriterlerine göre gerçekleştirilecek. İlk 3 okulu ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercihinde bulunulacak.Sınavla öğrenci alan liseler için LGS puanı ve yüzdelik dilim esas alınacak. Pansiyonlu okullar için tercih yapmaksa isteğe bağlı olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/milli-egitim-bakani-tekinden-lgs-iptal-mi-sorusuna-yanit-1097379842.html

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liseye geçiş sistemi (lgs), lgs, lgs soru iptali, liselere geçiş sistemi (lgs)