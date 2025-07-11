https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/lgs-2025-sonuclari-aciklandi-meb-sorgulama-ekrani-acildi-1097799814.html
LGS 2025 sonuçları açıklandı: MEB sorgulama ekranı açıldı
LGS 2025 sonuçları açıklandı: MEB sorgulama ekranı açıldı
Sputnik Türkiye
Bir aylık heyecanlı bekleyiş sona erdi. 15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. T.C. Kimlik, Öğrenci No... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T10:00+0300
2025-07-11T10:00+0300
2025-07-11T10:07+0300
yaşam
liseye geçiş sistemi (lgs)
lgs
lgs soru iptali
liselere geçiş sistemi (lgs)
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Milyonlarca gencin bir aylık heyecanlı bekleyişi bugün sona erdi. 15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün (11 Temmuz Cuma) saat 10.00'da açıklandı. MEB'in sorgulama ekranından T.C. Kimlik, Öğrenci No, Doğum Tarihiyle sonuçlar öğrenebilir. LGS sonuçları nasıl öğrenilir?Sınav sonuçları, https://www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sonuçlara dair şu açıklamayı yapmıştı:LGS tercihleri ne zaman yapılacak?Sonuçların açıklanmasını takiben yerleştirme süreci ile ilgili 'Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu', aynı gün (11 temmuz cuma) yayımlanıyor. Tercihler ise 14 Temmuz'da başlayacak, 24 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.Milli Eğitim Bakanı Tekin yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların 4 Ağustos 2025'te ilan edileceğini söyledi.Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.5 okul hakkıSınava girmeyen öğrenciler, tercihlerini 'yerel yerleştirmeye' göre yapacak. Yerel yerleştirmeler; adres, okul başarı puanı ve devamsızlık kriterlerine göre gerçekleştirilecek. İlk 3 okulu ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercihinde bulunulacak.Sınavla öğrenci alan liseler için LGS puanı ve yüzdelik dilim esas alınacak. Pansiyonlu okullar için tercih yapmaksa isteğe bağlı olacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/milli-egitim-bakani-tekinden-lgs-iptal-mi-sorusuna-yanit-1097379842.html
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liseye geçiş sistemi (lgs), lgs, lgs soru iptali, liselere geçiş sistemi (lgs)
liseye geçiş sistemi (lgs), lgs, lgs soru iptali, liselere geçiş sistemi (lgs)
LGS 2025 sonuçları açıklandı: MEB sorgulama ekranı açıldı
10:00 11.07.2025 (güncellendi: 10:07 11.07.2025)
Bir aylık heyecanlı bekleyiş sona erdi. 15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. T.C. Kimlik, Öğrenci No, Doğum tarihiyle sorgu yapılacak LGS Sonuç sayfasına erişim sağlanmaya başladı. İşte LGS sonuçlarının sorgulanma adresi ve sürece dair tüm detaylar rehberi.
Milyonlarca gencin bir aylık heyecanlı bekleyişi bugün sona erdi. 15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün (11 Temmuz Cuma) saat 10.00'da açıklandı. MEB'in sorgulama ekranından T.C. Kimlik, Öğrenci No, Doğum Tarihiyle sonuçlar öğrenebilir.
LGS sonuçları nasıl öğrenilir?
Sınav sonuçları, https://www.meb.gov.tr
internet adresinden öğrenilebilir.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sonuçlara dair şu açıklamayı yapmıştı:
“LGS sınav sonuçlarını yarın saat 10.00 itibarıyla açıklıyoruz. 14-24 Temmuz arasındaysa tercihleri almış olacağız. Yerleştirme sonuçlarını da 4 Ağustos’ta açıklayacağız.”
LGS tercihleri ne zaman yapılacak?
Sonuçların açıklanmasını takiben yerleştirme süreci ile ilgili 'Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu', aynı gün (11 temmuz cuma) yayımlanıyor. Tercihler ise 14 Temmuz'da başlayacak, 24 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.
Milli Eğitim Bakanı Tekin yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanların 4 Ağustos 2025'te ilan edileceğini söyledi.
Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Sınava girmeyen öğrenciler, tercihlerini 'yerel yerleştirmeye' göre yapacak. Yerel yerleştirmeler; adres, okul başarı puanı ve devamsızlık kriterlerine göre gerçekleştirilecek. İlk 3 okulu ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercihinde bulunulacak.
Sınavla öğrenci alan liseler için LGS puanı ve yüzdelik dilim esas alınacak. Pansiyonlu okullar için tercih yapmaksa isteğe bağlı olacak.