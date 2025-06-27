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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'LGS iptal mi' sorusuna yanıt
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'LGS iptal mi' sorusuna yanıt
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, soru kitapçığının erken yayılması sonrası ‘sınav iptal edilecek’ iddialarına yanıt verdi. Tekin herhangi bir güvenlik açığının... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
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LGS'nin hemen ardından sınavın iptal edileceğine dair iddialar sosyal medyada yer buldu. LGS iptal mi edilecek?15 Haziran'daki LGS'nin hemen ardından soru kitapçığı beklenenden hızlı yayımlandı. Kitapçığın erken yayımlandığını söyleyenler, sınavın iptal edileceğini öne sürdü.Milli Eğitim Bakanı: LGS'de iptal yokMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, soru kitapçığının erken yayılması sonrası ‘sınav iptal edilecek’ iddialarına katıldığı bir televizyon programında yanıt verdi:
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lgs iptal, lgs iptal mi, lgs yusuf tekin

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'LGS iptal mi' sorusuna yanıt

09:36 27.06.2025 (güncellendi: 10:26 27.06.2025)
© AA / Akın ÇeliktaşMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2025
© AA / Akın Çeliktaş
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, soru kitapçığının erken yayılması sonrası ‘sınav iptal edilecek’ iddialarına yanıt verdi. Tekin herhangi bir güvenlik açığının olmadığını ifade etti ve 'İptal yok' dedi.
LGS'nin hemen ardından sınavın iptal edileceğine dair iddialar sosyal medyada yer buldu.

LGS iptal mi edilecek?

15 Haziran'daki LGS'nin hemen ardından soru kitapçığı beklenenden hızlı yayımlandı. Kitapçığın erken yayımlandığını söyleyenler, sınavın iptal edileceğini öne sürdü.

Milli Eğitim Bakanı: LGS'de iptal yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, soru kitapçığının erken yayılması sonrası ‘sınav iptal edilecek’ iddialarına katıldığı bir televizyon programında yanıt verdi:
“LGS’de soru kitapçığı, bizim açıklanmasını istediğimiz saatten daha önce açıklandı. Fakat sabah sınav başlayıp tamamlandıktan yaklaşık 1 saat sonra 11:57’de sosyal medyada paylaşılıyor. Bizim istediğimiz saatten daha erken yayınlandığı doğru ancak sınavın güvenliğini riske edecek hiçbir durum söz konusu değil. Buna rağmen biz o yayını yapan kişiyle ilgili gerekli suç duyurusunda bulunduk. Herhangi bir iptal söz konusu değil.”
LGS sınav tarihi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2025
TÜRKİYE
LGS'de hatalı soru iddiası: Soruda eksik var mı?
25 Haziran , 15:43
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