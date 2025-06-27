https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/milli-egitim-bakani-tekinden-lgs-iptal-mi-sorusuna-yanit-1097379842.html
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'LGS iptal mi' sorusuna yanıt
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'LGS iptal mi' sorusuna yanıt
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, soru kitapçığının erken yayılması sonrası ‘sınav iptal edilecek’ iddialarına yanıt verdi. Tekin herhangi bir güvenlik açığının... 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T09:36+0300
2025-06-27T09:36+0300
2025-06-27T10:26+0300
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lgs
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
iptal
sınav
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LGS'nin hemen ardından sınavın iptal edileceğine dair iddialar sosyal medyada yer buldu. LGS iptal mi edilecek?15 Haziran'daki LGS'nin hemen ardından soru kitapçığı beklenenden hızlı yayımlandı. Kitapçığın erken yayımlandığını söyleyenler, sınavın iptal edileceğini öne sürdü.Milli Eğitim Bakanı: LGS'de iptal yokMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, soru kitapçığının erken yayılması sonrası ‘sınav iptal edilecek’ iddialarına katıldığı bir televizyon programında yanıt verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/lgsde-hatali-soru-iddiasi-soruda-eksik-var-mi-1097324189.html
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lgs iptal, lgs iptal mi, lgs yusuf tekin
lgs iptal, lgs iptal mi, lgs yusuf tekin
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 'LGS iptal mi' sorusuna yanıt
09:36 27.06.2025 (güncellendi: 10:26 27.06.2025)
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, soru kitapçığının erken yayılması sonrası ‘sınav iptal edilecek’ iddialarına yanıt verdi. Tekin herhangi bir güvenlik açığının olmadığını ifade etti ve 'İptal yok' dedi.
LGS'nin hemen ardından sınavın iptal edileceğine dair iddialar sosyal medyada yer buldu.
15 Haziran'daki LGS'nin hemen ardından soru kitapçığı beklenenden hızlı yayımlandı. Kitapçığın erken yayımlandığını söyleyenler, sınavın iptal edileceğini öne sürdü.
Milli Eğitim Bakanı: LGS'de iptal yok
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, soru kitapçığının erken yayılması sonrası ‘sınav iptal edilecek’ iddialarına katıldığı bir televizyon programında yanıt verdi:
“LGS’de soru kitapçığı, bizim açıklanmasını istediğimiz saatten daha önce açıklandı. Fakat sabah sınav başlayıp tamamlandıktan yaklaşık 1 saat sonra 11:57’de sosyal medyada paylaşılıyor. Bizim istediğimiz saatten daha erken yayınlandığı doğru ancak sınavın güvenliğini riske edecek hiçbir durum söz konusu değil. Buna rağmen biz o yayını yapan kişiyle ilgili gerekli suç duyurusunda bulunduk. Herhangi bir iptal söz konusu değil.”