https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/gazeteci-ugur-dundarin-babalik-davasi-sonuclandi-mahkeme-son-kararini-verdi-1097826595.html
Gazeteci Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı: Mahkeme son kararını verdi
Gazeteci Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı: Mahkeme son kararını verdi
Sputnik Türkiye
Duygu Nebioğlu’nun ablası Dilara G.’nin açtığı babalık davasında Uğur Dündar’dan alınan DNA örneğiyle yapılan testte biyolojik bağ tespit edilmedi. Adli Tıp... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T21:59+0300
2025-07-11T21:59+0300
2025-07-11T21:59+0300
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mahkeme
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babalık testi
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Gazeteci Uğur Dündar hakkında Dilara G. tarafından açılan babalık davası, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin kararıyla kesin olarak reddedildi.Yerel mahkemenin ve istinafın verdiği ret kararını onayan Yargıtay, 25 Haziran 2025 tarihli 2025/4545 esas ve 2025/6464 karar sayılı ilamıyla 'babalık iddiasının iftiradan ibaret' olduğunu hükme bağladı.Sosyal medya hesabından Uğur Dündar, DNA örneklerinin Adli Tıp Kurumu tarafından incelendiğini ve biyolojik bağın reddedildiğini hatırlatarak, bu süreçte ailesiyle birlikte büyük bir manevi baskıya maruz kaldıklarını ifade etti. Mahkeme sürecinde hiçbir somut delil sunulmadan hayali bir iddiayla karşı karşıya kaldığını belirten Dündar, yaşadığı travmalara rağmen yargıya olan güveninin sarsılmadığını vurguladı.Kesinleşen kararla birlikte Dündar, kendisine iftira atanlara ve bilimsel sonuçlara rağmen asılsız iddiaları sürdürmeye devam edenlere karşı ağır tazminat davaları açacağını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/mahkemeden-karar-cikti-metin-akpinar-ikinci-kez-baba-oldu-1085624847.html
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uğur dündar, mahkeme, mahkeme kararı, dna, dna testi, baba, üvey baba, babalık davası, babalık testi, babalık izni, babalık hakları
uğur dündar, mahkeme, mahkeme kararı, dna, dna testi, baba, üvey baba, babalık davası, babalık testi, babalık izni, babalık hakları
Gazeteci Uğur Dündar'ın babalık davası sonuçlandı: Mahkeme son kararını verdi
Duygu Nebioğlu’nun ablası Dilara G.’nin açtığı babalık davasında Uğur Dündar’dan alınan DNA örneğiyle yapılan testte biyolojik bağ tespit edilmedi. Adli Tıp Kurumu raporuyla desteklenen bu sonuç sonrası Yargıtay da babalık iddiasını kesin olarak reddetti. Uğur Dündar, sosyal medya hesabından kararı duyurdu.
Gazeteci Uğur Dündar hakkında Dilara G. tarafından açılan babalık davası, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin kararıyla kesin olarak reddedildi.
Yerel mahkemenin ve istinafın verdiği ret kararını onayan Yargıtay, 25 Haziran 2025 tarihli 2025/4545 esas ve 2025/6464 karar sayılı ilamıyla 'babalık iddiasının iftiradan ibaret' olduğunu hükme bağladı.
Sosyal medya hesabından Uğur Dündar, DNA örneklerinin Adli Tıp Kurumu tarafından incelendiğini ve biyolojik bağın reddedildiğini hatırlatarak, bu süreçte ailesiyle birlikte büyük bir manevi baskıya maruz kaldıklarını ifade etti.
Mahkeme sürecinde hiçbir somut delil sunulmadan hayali bir iddiayla karşı karşıya kaldığını belirten Dündar, yaşadığı travmalara rağmen yargıya olan güveninin sarsılmadığını vurguladı.
Kesinleşen kararla birlikte Dündar, kendisine iftira atanlara ve bilimsel sonuçlara rağmen asılsız iddiaları sürdürmeye devam edenlere karşı ağır tazminat davaları açacağını açıkladı.