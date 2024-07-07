https://anlatilaninotesi.com.tr/20240707/mahkemeden-karar-cikti-metin-akpinar-ikinci-kez-baba-oldu-1085624847.html
Mahkemeden karar çıktı: Metin Akpınar ikinci kez baba oldu
Mahkemeden karar çıktı: Metin Akpınar ikinci kez baba oldu
Sputnik Türkiye
Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu'nun ardından Sevgi Katkıcı'nın da DNA testi sonuçlandı. Katkıcı'nın Metin Akpınar'ın... 07.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-07T17:54+0300
2024-07-07T17:54+0300
2024-07-07T18:07+0300
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sevgi katkıcı
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Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden sanatçı Metin Akpınar'ın kızı olduğunu ispatlayan Duygu Nebioğlu'nun ardından ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da hukuk mücadelesi başlatmıştı.Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz yıl Metin Akpınar'a babalık davası açmasıyla gündeme gelmişti. 21 yıl sonra babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenen Katkıcı, DNA testi yaptırdı. Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre, Katkıcı'nın Metin Akpınar'a yönelik Antalya Aile Mahkemesi'ne açtığı dava sonuçlandı. Raporda Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'ın kızı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine mahkeme kararını verdi. Yapılan karar duruşmasında, Metin Akpınar'ın Sevgi Katkıcı'nın babası olduğunun tespit edildiği belirtilerek Metin Akpınar ile Sevgi Katkıcı arasında soy bağının kurulmasına karar verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240422/metin-akpinarin-kizi-duygu-nebioglundan-yeni-aciklama-hepimizin-nufusunda-baba-adi-erol-yaziyor-1083005052.html
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mahkeme, karar, karar, karar, metin akpınar, duygu nebioğlu, sevgi katkıcı, dna, dna testi, yeşilçam, yeşilçam
Mahkemeden karar çıktı: Metin Akpınar ikinci kez baba oldu
17:54 07.07.2024 (güncellendi: 18:07 07.07.2024)
Metin Akpınar'ın yıllar sonra ortaya çıkan ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu'nun ardından Sevgi Katkıcı'nın da DNA testi sonuçlandı. Katkıcı'nın Metin Akpınar'ın kızı olduğu kesinleşti.
Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden sanatçı Metin Akpınar'ın kızı olduğunu ispatlayan Duygu Nebioğlu'nun ardından ikiz kardeşi Sevgi Katkıcı da hukuk mücadelesi başlatmıştı.
Duygu Nebioğlu, geçtiğimiz yıl Metin Akpınar'a babalık davası açmasıyla gündeme gelmişti.
21 yıl sonra babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenen Katkıcı, DNA testi yaptırdı.
Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine
göre, Katkıcı'nın Metin Akpınar'a yönelik Antalya Aile Mahkemesi'ne açtığı dava sonuçlandı.
Raporda Sevgi Katkıcı'nın Metin Akpınar'ın kızı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine mahkeme kararını verdi. Yapılan karar duruşmasında, Metin Akpınar'ın Sevgi Katkıcı'nın babası olduğunun tespit edildiği belirtilerek Metin Akpınar ile Sevgi Katkıcı arasında soy bağının kurulmasına karar verildi.