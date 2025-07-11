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Filenin Sultanları Çekya'ya 3-1 mağlup oldu
Filenin Sultanları Çekya'ya 3-1 mağlup oldu
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Çekya’ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları bu sonuçla turnuvadaki... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T23:49+0300
2025-07-11T23:49+0300
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2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi’nde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya’ya 3-1 mağlup oldu. Hollanda’nın Apeldoorn kentinde oynanan karşılaşmada milliler, ilk iki seti 25-22 ve 25-21'lik skorlarla kaybederek geriye düştü. Üçüncü sette müthiş bir geri dönüşe imza atan Filenin Sultanları, rakibini 25-4 gibi tarihi bir farkla mağlup ederek umutlandı. Ancak dördüncü sette istikrarı sağlayamayan milliler, 25-20’lik sonuçla maçı 3-1 kaybetti. Bu mağlubiyet, Türkiye’nin turnuvadaki 10. maçında aldığı ikinci yenilgi olarak kayıtlara geçti. Çekya ise beşinci galibiyetini elde etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/a-milli-kadin-voleybol-takimi-milletler-liginde-finallerde-yer-almayi-garantiledi-1097759227.html
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Filenin Sultanları Çekya'ya 3-1 mağlup oldu

23:49 11.07.2025
© AA / Mehmet Murat ÖnelParis 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İtalya, South Paris Arena'da karşılaştı. Karşılaşmada, Milli voleybolcular Elif Şahin (12) ve Zehra Güneş (18) de forma giydi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol yarı final mücadelesinde, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İtalya, South Paris Arena'da karşılaştı. Karşılaşmada, Milli voleybolcular Elif Şahin (12) ve Zehra Güneş (18) de forma giydi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2025
© AA / Mehmet Murat Önel
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Çekya’ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları bu sonuçla turnuvadaki ikinci yenilgisini aldı. Mücadelede zaman zaman üstünlük kursa da milliler, Çekya karşısında skor avantajını sürdüremedi.
2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi’nde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya’ya 3-1 mağlup oldu.
Hollanda’nın Apeldoorn kentinde oynanan karşılaşmada milliler, ilk iki seti 25-22 ve 25-21'lik skorlarla kaybederek geriye düştü. Üçüncü sette müthiş bir geri dönüşe imza atan Filenin Sultanları, rakibini 25-4 gibi tarihi bir farkla mağlup ederek umutlandı. Ancak dördüncü sette istikrarı sağlayamayan milliler, 25-20’lik sonuçla maçı 3-1 kaybetti.
Bu mağlubiyet, Türkiye’nin turnuvadaki 10. maçında aldığı ikinci yenilgi olarak kayıtlara geçti. Çekya ise beşinci galibiyetini elde etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
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A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde finallerde yer almayı garantiledi
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