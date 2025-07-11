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Filenin Sultanları Çekya'ya 3-1 mağlup oldu

Filenin Sultanları Çekya'ya 3-1 mağlup oldu

Sputnik Türkiye

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Çekya’ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları bu sonuçla turnuvadaki... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T23:49+0300

2025-07-11T23:49+0300

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2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi’nde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya’ya 3-1 mağlup oldu. Hollanda’nın Apeldoorn kentinde oynanan karşılaşmada milliler, ilk iki seti 25-22 ve 25-21'lik skorlarla kaybederek geriye düştü. Üçüncü sette müthiş bir geri dönüşe imza atan Filenin Sultanları, rakibini 25-4 gibi tarihi bir farkla mağlup ederek umutlandı. Ancak dördüncü sette istikrarı sağlayamayan milliler, 25-20’lik sonuçla maçı 3-1 kaybetti. Bu mağlubiyet, Türkiye’nin turnuvadaki 10. maçında aldığı ikinci yenilgi olarak kayıtlara geçti. Çekya ise beşinci galibiyetini elde etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/a-milli-kadin-voleybol-takimi-milletler-liginde-finallerde-yer-almayi-garantiledi-1097759227.html

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