https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/filenin-sultanlari-cekyaya-3-1-maglup-oldu-1097827807.html
Filenin Sultanları Çekya'ya 3-1 mağlup oldu
Filenin Sultanları Çekya'ya 3-1 mağlup oldu
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Çekya’ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları bu sonuçla turnuvadaki... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T23:49+0300
2025-07-11T23:49+0300
2025-07-11T23:49+0300
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2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi’nde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya’ya 3-1 mağlup oldu. Hollanda’nın Apeldoorn kentinde oynanan karşılaşmada milliler, ilk iki seti 25-22 ve 25-21'lik skorlarla kaybederek geriye düştü. Üçüncü sette müthiş bir geri dönüşe imza atan Filenin Sultanları, rakibini 25-4 gibi tarihi bir farkla mağlup ederek umutlandı. Ancak dördüncü sette istikrarı sağlayamayan milliler, 25-20’lik sonuçla maçı 3-1 kaybetti. Bu mağlubiyet, Türkiye’nin turnuvadaki 10. maçında aldığı ikinci yenilgi olarak kayıtlara geçti. Çekya ise beşinci galibiyetini elde etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/a-milli-kadin-voleybol-takimi-milletler-liginde-finallerde-yer-almayi-garantiledi-1097759227.html
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Filenin Sultanları Çekya'ya 3-1 mağlup oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında Çekya’ya 3-1 mağlup oldu. Filenin Sultanları bu sonuçla turnuvadaki ikinci yenilgisini aldı. Mücadelede zaman zaman üstünlük kursa da milliler, Çekya karşısında skor avantajını sürdüremedi.
2025 FIVB Kadınlar Milletler Ligi’nde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çekya’ya 3-1 mağlup oldu.
Hollanda’nın Apeldoorn kentinde oynanan karşılaşmada milliler, ilk iki seti 25-22 ve 25-21'lik skorlarla kaybederek geriye düştü. Üçüncü sette müthiş bir geri dönüşe imza atan Filenin Sultanları, rakibini 25-4 gibi tarihi bir farkla mağlup ederek umutlandı. Ancak dördüncü sette istikrarı sağlayamayan milliler, 25-20’lik sonuçla maçı 3-1 kaybetti.
Bu mağlubiyet, Türkiye’nin turnuvadaki 10. maçında aldığı ikinci yenilgi olarak kayıtlara geçti. Çekya ise beşinci galibiyetini elde etti.