https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/a-milli-kadin-voleybol-takimi-milletler-liginde-finallerde-yer-almayi-garantiledi-1097759227.html
A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde finallerde yer almayı garantiledi
A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde finallerde yer almayı garantiledi
Sputnik Türkiye
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasında maçında ev sahibi ülkeyi 3-0 yendi. 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T02:25+0300
2025-07-10T02:25+0300
2025-07-10T02:25+0300
spor
polonya
çekya
türkiye a milli kadın voleybol takımı
türkiye kadınlar voleybol milli takımı
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi ülkeyi 3-0 yendi.Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan ve puanını 22'ye çıkaran A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi.Milli takım ikinci maçında 11 Temmuz Cuma günü Çekya ile karşılaşacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/psg-real-madridi-4-0-maglup-etti-chelsea---psg-maci-ne-zaman-1097758327.html
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polonya, çekya, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türkiye kadınlar voleybol milli takımı
polonya, çekya, türkiye a milli kadın voleybol takımı, türkiye kadınlar voleybol milli takımı
A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'nde finallerde yer almayı garantiledi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasında maçında ev sahibi ülkeyi 3-0 yendi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin Hollanda'da düzenlenen üçüncü haftasındaki ilk maçında ev sahibi ülkeyi 3-0 yendi.
Oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan ve puanını 22'ye çıkaran A Milli Kadın Voleybol Takımı, 23-27 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek finallerde yer almayı garantiledi.
Milli takım ikinci maçında 11 Temmuz Cuma günü Çekya ile karşılaşacak.