https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/abd-irana-seyahat-uyarisi-yayimladi-hicbir-sartta-gitmeyin-1097796083.html
ABD, İran'a seyahat uyarısı yayımladı: 'Hiçbir şartta gitmeyin'
ABD, İran'a seyahat uyarısı yayımladı: 'Hiçbir şartta gitmeyin'
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Amerikan vatandaşlarına yönelik İran’a seyahat etmemeleri konusunda bir... 11.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-11T00:25+0300
2025-07-11T00:25+0300
2025-07-11T00:53+0300
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i̇ran
seyahat
yurtdışı seyahat
seyahat yasağı
seyahat kısıtlaması
seyahat uyarısı
seyahat izin belgesi
saldırı
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarını ve çifte vatandaşlarını İran’a hiçbir koşulda seyahat etmemeleri konusunda uyardı.Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’a seyahat konusunda ''Amerikan vatandaşları, hiçbir nedenle İran’a seyahat etmemelidir” dedi. İran’da bulunan veya İran’a gitmeyi düşünen Amerikan vatandaşlarının özellikle ABD-İran çifte vatandaşlarının uyarıyı dikkate alması gerektiği vurgulandı.İran'a saldırı ihtimali gündem olduABD Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikan vatandaşlarını ve çifte vatandaşları, güvenlik riskleri nedeniyle İran’a hiçbir koşulda seyahat etmemeleri konusunda uyarmasının bölgede planlanan bir saldırı olabileceği ihtimalini gündeme getirdiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/abd-iranin-uaea-ile-isbirligini-askiya-almayi-secmesi-kabul-edilemez-1097540337.html
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abd, i̇ran, seyahat, yurtdışı seyahat, seyahat yasağı, seyahat kısıtlaması, seyahat uyarısı, seyahat izin belgesi, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi
abd, i̇ran, seyahat, yurtdışı seyahat, seyahat yasağı, seyahat kısıtlaması, seyahat uyarısı, seyahat izin belgesi, saldırı, silahlı saldırı, bombalı saldırı, saldırı girişimi
ABD, İran'a seyahat uyarısı yayımladı: 'Hiçbir şartta gitmeyin'
00:25 11.07.2025 (güncellendi: 00:53 11.07.2025)
ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Amerikan vatandaşlarına yönelik İran’a seyahat etmemeleri konusunda bir uyarı yapıldı. Uyarının sadece İran’da yaşayan veya seyahat planı yapanlar için değil, çifte vatandaşlar için de geçerli olduğu belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarını ve çifte vatandaşlarını İran’a hiçbir koşulda seyahat etmemeleri konusunda uyardı.
Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’a seyahat konusunda ''Amerikan vatandaşları, hiçbir nedenle İran’a seyahat etmemelidir” dedi. İran’da bulunan veya İran’a gitmeyi düşünen Amerikan vatandaşlarının özellikle ABD-İran çifte vatandaşlarının uyarıyı dikkate alması gerektiği vurgulandı.
İran'a saldırı ihtimali gündem oldu
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikan vatandaşlarını ve çifte vatandaşları, güvenlik riskleri nedeniyle İran’a hiçbir koşulda seyahat etmemeleri konusunda uyarmasının bölgede planlanan bir saldırı olabileceği ihtimalini gündeme getirdiği ifade edildi.