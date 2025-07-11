https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/abd-irana-seyahat-uyarisi-yayimladi-hicbir-sartta-gitmeyin-1097796083.html

ABD, İran'a seyahat uyarısı yayımladı: 'Hiçbir şartta gitmeyin'

ABD, İran'a seyahat uyarısı yayımladı: 'Hiçbir şartta gitmeyin'

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı’na bağlı sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Amerikan vatandaşlarına yönelik İran’a seyahat etmemeleri konusunda bir... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T00:25+0300

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seyahat uyarısı

seyahat izin belgesi

saldırı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan vatandaşlarını ve çifte vatandaşlarını İran’a hiçbir koşulda seyahat etmemeleri konusunda uyardı.Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’a seyahat konusunda ''Amerikan vatandaşları, hiçbir nedenle İran’a seyahat etmemelidir” dedi. İran’da bulunan veya İran’a gitmeyi düşünen Amerikan vatandaşlarının özellikle ABD-İran çifte vatandaşlarının uyarıyı dikkate alması gerektiği vurgulandı.İran'a saldırı ihtimali gündem olduABD Dışişleri Bakanlığı'nın Amerikan vatandaşlarını ve çifte vatandaşları, güvenlik riskleri nedeniyle İran’a hiçbir koşulda seyahat etmemeleri konusunda uyarmasının bölgede planlanan bir saldırı olabileceği ihtimalini gündeme getirdiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/abd-iranin-uaea-ile-isbirligini-askiya-almayi-secmesi-kabul-edilemez-1097540337.html

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