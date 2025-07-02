https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/abd-iranin-uaea-ile-isbirligini-askiya-almayi-secmesi-kabul-edilemez-1097540337.html
ABD: İran'ın UAEA ile işbirliğini askıya almayı seçmesi 'kabul edilemez'
ABD: İran'ın UAEA ile işbirliğini askıya almayı seçmesi 'kabul edilemez'
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İran'ın UAEA ile işbirliğini askıya almayı seçmesini 'kabul edilemez' olarak değerlendirdi. 02.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-02T22:18+0300
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2025-07-02T22:18+0300
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i̇ran
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)
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ABD, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini durdurma kararını kabul edilemez olarak değerlendiriyor ve ülkeyi Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında gerekli gördüğü güvencelere tam olarak uymaya çağırıyor.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İran'ın kararı hakkında yorum yapması istendiğinde verdiği brifingde, "İran'ın, rotasını değiştirip barış ve refah yolunu seçme fırsatı varken, UAEA ile işbirliğini askıya almayı seçmesini 'kabul edilemez' kelimesini kullanacağız. İran, daha fazla gecikmeden tam olarak işbirliği yapmalıdır" dedi.Tahran'ın ayrıca yeni duyurulan zenginleştirme tesisine sınırsız erişim sağlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.Bruce, "İran, NPT kapsamında gerekli olan güvenlik önlemleri anlaşmasına tam olarak uymalı, buna İran'daki beyan edilmemiş nükleer malzemeyle ilgili uzun süredir devam eden soruların açıklığa kavuşturulması ve çözülmesi için gereken bilgilerin UAEA'ya sağlanması da dahildir" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/iranli-uzman-uaea-ile-isbirliginin-askiya-alinmasi-iranin-batiya-verdigi-mesru-bir-yanittir-1097525302.html
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abd, tammy bruce, abd, i̇ran, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)
abd, tammy bruce, abd, i̇ran, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)
ABD: İran'ın UAEA ile işbirliğini askıya almayı seçmesi 'kabul edilemez'
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İran'ın UAEA ile işbirliğini askıya almayı seçmesini 'kabul edilemez' olarak değerlendirdi.
ABD, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini durdurma kararını kabul edilemez olarak değerlendiriyor ve ülkeyi Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamında gerekli gördüğü güvencelere tam olarak uymaya çağırıyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, İran'ın kararı hakkında yorum yapması istendiğinde verdiği brifingde, "İran'ın, rotasını değiştirip barış ve refah yolunu seçme fırsatı varken, UAEA ile işbirliğini askıya almayı seçmesini 'kabul edilemez' kelimesini kullanacağız. İran, daha fazla gecikmeden tam olarak işbirliği yapmalıdır" dedi.
Tahran'ın ayrıca yeni duyurulan zenginleştirme tesisine sınırsız erişim sağlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.
Bruce, "İran, NPT kapsamında gerekli olan güvenlik önlemleri anlaşmasına tam olarak uymalı, buna İran'daki beyan edilmemiş nükleer malzemeyle ilgili uzun süredir devam eden soruların açıklığa kavuşturulması ve çözülmesi için gereken bilgilerin UAEA'ya sağlanması da dahildir" dedi.