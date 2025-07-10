Türkiye-Rusya Dışişleri Komisyon Başkanları buluştu: Parlamenter diplomasi ele alındı

“Dışişleri komisyonlarımız arasında son derece samimi ve seviyeli bir ilişki geliştiriyoruz. Moskova ziyaretimiz sırasında daha sık görüşme konusunda karar aldık. Bu görüşmelerde, Rusya-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye yönelik konuları çok daha detaylı ele alma kararı vermiştik. 50 milyar doları aşan bir ticaret hacmimiz var. Bunu 100 milyar dolara çıkarma hedefimiz bulunuyor. Bu çerçevede parlamentolar arasında neler yapılabileceğini değerlendireceğiz. Karşılıklı olarak 10 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım söz konusu. Bu yatırımların daha da ileriye taşınması için görüşmeler yapacağız. Rusya, 2024 yılında Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke oldu. Bu sadece ekonomik değil, iki ülke halkları arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesi açısından da önemlidir. Enerji alanında ise Türkiye’nin, Rus doğalgazının Avrupa’ya pazarlanmasında bir merkez ülke olarak konumlandırılması yönündeki çalışmalar sürüyor. Ukrayna’da kalıcı bir barışın sağlanması konusunda Türkiye ile Rusya arasında temaslar devam ediyor. Biz de parlamenter diplomasi alanında bu sürece nasıl katkı sunabiliriz, bunu değerlendireceğiz. Ayrıca bölgesel konuları da ele alma fırsatımız olacak.”