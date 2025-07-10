Türkiye-Rusya Dışişleri Komisyon Başkanları buluştu: Parlamenter diplomasi ele alındı
12:54 10.07.2025 (güncellendi: 12:56 10.07.2025)
© SputnikTBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Rusya Federasyonu Devlet Duması Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Slutskiy
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Rusya Federasyonu Devlet Duması Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Slutskiy ile TBMM’de bir araya geldi. İkili ve heyetler arasında gerçekleşen görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için parlamenter diplomasinin önemine vurgu yapıldı.
Türkiye ile Rusya arasındaki devlet liderleri düzeyindeki diyalog, parlamentolar arası ilişkilere de yansıyor. İki ülke parlamentolarının dışişleri komisyonları arasında iş birliği kapsamında sık sık görüşmeler gerçekleştiriliyor. Kısa bir süre önce Rusya’ya giden TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, mevkidaşı Rusya Federasyonu Devlet Duması Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Slutskiy’i Meclis’te ağırladı. Baş başa ve heyetler arasında gerçekleşen görüşmelerde; iki ülke ilişkileri, Ukrayna sorununun çözümü, Gazze’deki gelişmeler, İsrail-İran gerilimi, Suriye’deki durum, ticaretin geliştirilmesi, yaptırımlar sonrasında bankacılık sisteminde yaşanan ödeme sorunları ve turizm gibi başlıklar ele alındı.
İkili görüşmeler öncesinde konuşan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay şunları söyledi:
“Dışişleri komisyonlarımız arasında son derece samimi ve seviyeli bir ilişki geliştiriyoruz. Moskova ziyaretimiz sırasında daha sık görüşme konusunda karar aldık. Bu görüşmelerde, Rusya-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye yönelik konuları çok daha detaylı ele alma kararı vermiştik. 50 milyar doları aşan bir ticaret hacmimiz var. Bunu 100 milyar dolara çıkarma hedefimiz bulunuyor. Bu çerçevede parlamentolar arasında neler yapılabileceğini değerlendireceğiz. Karşılıklı olarak 10 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım söz konusu. Bu yatırımların daha da ileriye taşınması için görüşmeler yapacağız. Rusya, 2024 yılında Türkiye’ye en çok turist gönderen ülke oldu. Bu sadece ekonomik değil, iki ülke halkları arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesi açısından da önemlidir. Enerji alanında ise Türkiye’nin, Rus doğalgazının Avrupa’ya pazarlanmasında bir merkez ülke olarak konumlandırılması yönündeki çalışmalar sürüyor. Ukrayna’da kalıcı bir barışın sağlanması konusunda Türkiye ile Rusya arasında temaslar devam ediyor. Biz de parlamenter diplomasi alanında bu sürece nasıl katkı sunabiliriz, bunu değerlendireceğiz. Ayrıca bölgesel konuları da ele alma fırsatımız olacak.”
Rusya Federasyonu Devlet Duması Dışişleri Komisyonu Başkanı Leonid Slutskiy ise görüşme öncesi yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Parlamenter diplomasi şu anda büyük önem taşıyor. Siyasetçilerin ve bakanların yapamadığı birçok şeyi bizler parlamenterler olarak başarabiliyoruz. Bu nedenle parlamenter diplomasiyi daha da geliştirmemiz gerekiyor. İş hacmimiz artıyor. Her ne kadar istediğimiz hızda olmasa da bu alanda bir ilerleme söz konusu. Altyapı projelerinde önemli adımlar atılıyor. Akkuyu’yu herkes biliyor; çok kısa bir süre sonra ilk fazı tamamlanmış olacak. Türkiye’nin Sinop ve Marmara’da nükleer santral kurma düşüncesi bulunuyor. Bu projelerde de sizin yanınızdayız. Bankacılık çalışmaları açısından önümüzdeki dönemde tahsilatların daha kolay ve belirli bir sistem dâhilinde gerçekleşmesi gerekiyor. Bu ve benzeri insani konuları da ele almayı hedefliyoruz. Dışişleri komisyon başkanları bir araya gelmişken; Suriye, Libya, Gazze’nin geleceği ve İran-İsrail gerilimi gibi uluslararası meseleleri de değerlendireceğiz. Dünyada barışa yönelik hangi alanlarda mesai harcanması gerekiyorsa, o konuları da gündeme alacağız.”