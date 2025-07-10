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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/rus-disisleri-bm-genel-sekreteri-guterres-kiev-rejimini-koru-korune-destekliyor-1097772388.html
Rus Dışişleri: BM Genel Sekreteri Guterres, Kiev rejimini körü körüne destekliyor
Rus Dışişleri: BM Genel Sekreteri Guterres, Kiev rejimini körü körüne destekliyor
Sputnik Türkiye
BM Genel Sekreteri Guterres'in Rus ordusunun 5 Temmuz'da düzenlediği ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) elektrik kesintisine yol açtığı iddia edilen... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T10:56+0300
2025-07-10T10:58+0300
ukrayna kri̇zi̇
kiev
moskova
zaporojye nükleer güç santrali
rusya dışişleri bakanlığı
bm genel sekreteri antonio guterres
bm genel sekreterliği
rusya
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus İHA ve füzeleriyle düzenlenen saldırıyı kınayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kiev rejiminin yalanlarını yaydığını ve onu neredeyse körü körüne desteklediğini vurguladı.Bakanlık, "BM Genel Sekreteri'nin açıklamaları, arkasında duran Kuzey Atlantik İttifakı da dahil Kiev'deki suç rejimine neredeyse körü körüne verilen destekle tezahür eden siyasi önyargı ve dar görüşlülüğünün bir başka açık göstergesidir. Guterres ve astları, Kiev rejimi ve Batılı başkentler tarafından uydurulan ve Rusya'yı itibarsızlaştırmayı amaçlayan yalanları düzenli olarak yayıyorlar. Kiev'in uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal etmesine sürekli sessiz kalıyor veya en iyi ihtimalle her iki tarafa da itidal çağrısı yapmakla yetiniyorlar" ifadelerini kullandı.Rusya'nın Zaporojye NGS'nin güvenli şekilde işletilmesini zorlaştırmak için nedenleri olduğuna inanmanın saçmalık olduğunu belirten Rus Dışişleri, santrale elektrik arzının durmasından sorumlu olanların cezadan kaçamayacakları uyarısında bulundu.Her şeyin ötesinde, bu tür konuların BM Genel Sekreteri'nin yetki alanına girmediğinin altını çizen bakanlık, "Kararlı kınamayı asıl hak edenler, Kiev rejimi militanlarının Zaporoje NGS'ye elektrik arzının kesilmesine yol açan eylemleridir" diye vurguladı.Bakanlık, Rus tarafının özel askeri harekat kapsamında yalnızca Ukrayna'nın askeri tesislerine saldırırken, Kiev militanlarının düzenli olarak sivil hedefleri vurduğuna da dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/osimhenin-takima-katilacagi-tarih-belli-oldu-1097763452.html
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kiev, moskova, zaporojye nükleer güç santrali, rusya dışişleri bakanlığı, bm genel sekreteri antonio guterres, bm genel sekreterliği, rusya, ukrayna
kiev, moskova, zaporojye nükleer güç santrali, rusya dışişleri bakanlığı, bm genel sekreteri antonio guterres, bm genel sekreterliği, rusya, ukrayna

Rus Dışişleri: BM Genel Sekreteri Guterres, Kiev rejimini körü körüne destekliyor

10:56 10.07.2025 (güncellendi: 10:58 10.07.2025)
© AABirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© AA
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BM Genel Sekreteri Guterres'in Rus ordusunun 5 Temmuz'da düzenlediği ve Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) elektrik kesintisine yol açtığı iddia edilen saldırıyı kınamasına Moskova'dan tepki geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus İHA ve füzeleriyle düzenlenen saldırıyı kınayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kiev rejiminin yalanlarını yaydığını ve onu neredeyse körü körüne desteklediğini vurguladı.

Bakanlık, "BM Genel Sekreteri'nin açıklamaları, arkasında duran Kuzey Atlantik İttifakı da dahil Kiev'deki suç rejimine neredeyse körü körüne verilen destekle tezahür eden siyasi önyargı ve dar görüşlülüğünün bir başka açık göstergesidir. Guterres ve astları, Kiev rejimi ve Batılı başkentler tarafından uydurulan ve Rusya'yı itibarsızlaştırmayı amaçlayan yalanları düzenli olarak yayıyorlar. Kiev'in uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal etmesine sürekli sessiz kalıyor veya en iyi ihtimalle her iki tarafa da itidal çağrısı yapmakla yetiniyorlar" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Zaporojye NGS'nin güvenli şekilde işletilmesini zorlaştırmak için nedenleri olduğuna inanmanın saçmalık olduğunu belirten Rus Dışişleri, santrale elektrik arzının durmasından sorumlu olanların cezadan kaçamayacakları uyarısında bulundu.

Her şeyin ötesinde, bu tür konuların BM Genel Sekreteri'nin yetki alanına girmediğinin altını çizen bakanlık, "Kararlı kınamayı asıl hak edenler, Kiev rejimi militanlarının Zaporoje NGS'ye elektrik arzının kesilmesine yol açan eylemleridir" diye vurguladı.

Bakanlık, Rus tarafının özel askeri harekat kapsamında yalnızca Ukrayna'nın askeri tesislerine saldırırken, Kiev militanlarının düzenli olarak sivil hedefleri vurduğuna da dikkat çekti.
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