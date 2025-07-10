Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rus İHA ve füzeleriyle düzenlenen saldırıyı kınayan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kiev rejiminin yalanlarını yaydığını ve onu neredeyse körü körüne desteklediğini vurguladı.



Bakanlık, "BM Genel Sekreteri'nin açıklamaları, arkasında duran Kuzey Atlantik İttifakı da dahil Kiev'deki suç rejimine neredeyse körü körüne verilen destekle tezahür eden siyasi önyargı ve dar görüşlülüğünün bir başka açık göstergesidir. Guterres ve astları, Kiev rejimi ve Batılı başkentler tarafından uydurulan ve Rusya'yı itibarsızlaştırmayı amaçlayan yalanları düzenli olarak yayıyorlar. Kiev'in uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal etmesine sürekli sessiz kalıyor veya en iyi ihtimalle her iki tarafa da itidal çağrısı yapmakla yetiniyorlar" ifadelerini kullandı.



Rusya'nın Zaporojye NGS'nin güvenli şekilde işletilmesini zorlaştırmak için nedenleri olduğuna inanmanın saçmalık olduğunu belirten Rus Dışişleri, santrale elektrik arzının durmasından sorumlu olanların cezadan kaçamayacakları uyarısında bulundu.



Her şeyin ötesinde, bu tür konuların BM Genel Sekreteri'nin yetki alanına girmediğinin altını çizen bakanlık, "Kararlı kınamayı asıl hak edenler, Kiev rejimi militanlarının Zaporoje NGS'ye elektrik arzının kesilmesine yol açan eylemleridir" diye vurguladı.



Bakanlık, Rus tarafının özel askeri harekat kapsamında yalnızca Ukrayna'nın askeri tesislerine saldırırken, Kiev militanlarının düzenli olarak sivil hedefleri vurduğuna da dikkat çekti.