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PSG, Real Madrid’i 4-0 mağlup etti: Chelsea - PSG maçı ne zaman?
PSG, Real Madrid’i 4-0 mağlup etti: Chelsea - PSG maçı ne zaman?
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Paris Saint Germain, FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde Real Madrid’i 4-0’lık farklı bir skorla mağlup etti. PSG'nin golleri Fabian Ruiz (2), Ousmane... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T00:23+0300
2025-07-10T00:23+0300
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Paris Saint Germain, Real Madrid karşısında sahadan 4-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.Paris ekibi maça hızlı başlayarak 5. dakikada Fabian Ruiz’in golüyle öne geçti, 8. dakikada ise Ousmane Dembele skoru 2-0 yaptı. Dakikalar 23’ü gösterdiğinde bir kez daha sahneye çıkan Ruiz, takımının üçüncü golünü kaydetti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan PSG, 86. dakikada Gonçalo Ramos’un ayağından bulduğu golle skoru 4-0’a taşıdı. Real Madrid ise özellikle ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişikliklerine ve girişimlerine rağmen etkili olamadı; Courtois'nin kurtarışları farklı mağlubiyeti engelleyemedi.Bu galibiyetle PSG, Dünya Kulüpler Kupası finalinde İngiliz ekibi Chelsea'yle karşılaşmaya hak kazandı. Dünya Kulüpler Kupası Final maçının 13 Temmuz Pazar günü TSİ saat 22.00'de oynanacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/dunya-kulupler-kupasi-yari-finalinde-penalti-iptal-edildi-chelsea-finale-yukseldi-1097718300.html
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paris saint-germain (psg), real madrid, chelsea, maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), arda güler
paris saint-germain (psg), real madrid, chelsea, maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), arda güler

PSG, Real Madrid’i 4-0 mağlup etti: Chelsea - PSG maçı ne zaman?

00:23 10.07.2025
© AA / Jose HernandezPSG Real Madrid
PSG Real Madrid - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© AA / Jose Hernandez
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Paris Saint Germain, FIFA Dünya Kulüpler Kupası yarı finalinde Real Madrid’i 4-0’lık farklı bir skorla mağlup etti. PSG'nin golleri Fabian Ruiz (2), Ousmane Dembele ve Gonçalo Ramos’tan geldi. Real Madrid’in etkisiz kaldığı mücadelede Fransız ekibi oyunun her anında üstünlük kurdu.
Paris Saint Germain, Real Madrid karşısında sahadan 4-0’lık net bir galibiyetle ayrıldı.
Paris ekibi maça hızlı başlayarak 5. dakikada Fabian Ruiz’in golüyle öne geçti, 8. dakikada ise Ousmane Dembele skoru 2-0 yaptı. Dakikalar 23’ü gösterdiğinde bir kez daha sahneye çıkan Ruiz, takımının üçüncü golünü kaydetti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen elinde tutan PSG, 86. dakikada Gonçalo Ramos’un ayağından bulduğu golle skoru 4-0’a taşıdı. Real Madrid ise özellikle ikinci yarıda yaptığı oyuncu değişikliklerine ve girişimlerine rağmen etkili olamadı; Courtois'nin kurtarışları farklı mağlubiyeti engelleyemedi.
Bu galibiyetle PSG, Dünya Kulüpler Kupası finalinde İngiliz ekibi Chelsea'yle karşılaşmaya hak kazandı. Dünya Kulüpler Kupası Final maçının 13 Temmuz Pazar günü TSİ saat 22.00'de oynanacağı açıklandı.
Chelsea Fluminense - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
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