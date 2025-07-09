https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/dunya-kulupler-kupasi-yari-finalinde-penalti-iptal-edildi-chelsea-finale-yukseldi-1097718300.html
Dünya Kulüpler Kupası Yarı Finali'nde penaltı iptal edildi: Chelsea finale yükseldi
Dünya Kulüpler Kupası Yarı Finali'nde penaltı iptal edildi: Chelsea finale yükseldi
Sputnik Türkiye
Joao Pedro, Chelsea formasıyla ilk 11’de çıktığı maçta eski takımı Fluminense’ye karşı iki gol atarak Kulüpler Dünya Kupası yarı finaline damga vurdu. Chelsea... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T00:04+0300
2025-07-09T00:04+0300
2025-07-09T00:04+0300
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fifa kulüpler dünya kupası
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2025 Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Chelsea, Fluminense karşısında yeni transferi Joao Pedro'nun golleriyle kazandı.Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Fluminense karşısında etkileyici bir performans sergiledi. 17. dakikada Joao Pedro, eski takımı Fluminense’ye karşı nefis bir golle skoru açtı. 27. dakikada Hercules’in pozisyonunda Cucurella çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle farkın açılmasını engelledi. 35. dakikada Fluminense’ye verilen penaltı, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. İlk yarının son anlarında Nkunku gole yaklaşsa da sonuç değişmedi ve devre 1-0 Chelsea üstünlüğüyle tamamlandı.İkinci yarıda 56. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Joao Pedro, Enzo Fernandez’in pasında topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. 60. dakikada yerini Jackson’a bırakan Pedro, maçın yıldızı oldu. 67. dakikada orta sahada Caicedo'nun etkili müdahaleleri dikkat çekerken, 68. dakikada iki takım da oyuncu değişikliğine gitti. 73. dakikada Soteldo, Cucurella’ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 75. dakikada Chelsea'nin baskısı devam ederken, Cucurella'nın ortasını Thiago Silva uzaklaştırdı. 77. dakikada ikinci su molası verilirken, 78. dakikada saha kenarındaki WHO uyarısı ve Trump’ın WHO’dan çekilme kararı dikkat çekti.İngiliz temsilcisi Chelsea, bu galibiyetle finalde Real Madrid veya PSG karşılaşmasının galibiyle eşlemeye hak kazandı.
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chelsea, fluminense, maç, tarihi maç, maç yayını, dünya kupası, fifa, fifa kulüpler dünya kupası
chelsea, fluminense, maç, tarihi maç, maç yayını, dünya kupası, fifa, fifa kulüpler dünya kupası
Dünya Kulüpler Kupası Yarı Finali'nde penaltı iptal edildi: Chelsea finale yükseldi
Joao Pedro, Chelsea formasıyla ilk 11’de çıktığı maçta eski takımı Fluminense’ye karşı iki gol atarak Kulüpler Dünya Kupası yarı finaline damga vurdu. Chelsea, ilk yarıyı 1-0 önde tamamlarken, Fluminense'nin bir penaltı beklentisi VAR kararıyla iptal edildi. İngiliz ekibi finale yükseldi.
2025 Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Chelsea, Fluminense karşısında yeni transferi Joao Pedro'nun golleriyle kazandı.
Chelsea, Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Fluminense karşısında etkileyici bir performans sergiledi. 17. dakikada Joao Pedro, eski takımı Fluminense’ye karşı nefis bir golle skoru açtı. 27. dakikada Hercules’in pozisyonunda Cucurella çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle farkın açılmasını engelledi. 35. dakikada Fluminense’ye verilen penaltı, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. İlk yarının son anlarında Nkunku gole yaklaşsa da sonuç değişmedi ve devre 1-0 Chelsea üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda 56. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Joao Pedro, Enzo Fernandez’in pasında topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. 60. dakikada yerini Jackson’a bırakan Pedro, maçın yıldızı oldu. 67. dakikada orta sahada Caicedo'nun etkili müdahaleleri dikkat çekerken, 68. dakikada iki takım da oyuncu değişikliğine gitti. 73. dakikada Soteldo, Cucurella’ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 75. dakikada Chelsea'nin baskısı devam ederken, Cucurella'nın ortasını Thiago Silva uzaklaştırdı. 77. dakikada ikinci su molası verilirken, 78. dakikada saha kenarındaki WHO uyarısı ve Trump’ın WHO’dan çekilme kararı dikkat çekti.
İngiliz temsilcisi Chelsea, bu galibiyetle finalde Real Madrid veya PSG karşılaşmasının galibiyle eşlemeye hak kazandı.