https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/lgs-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-saat-belli-oldu-1097783205.html

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Saat belli oldu

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Saat belli oldu

Sputnik Türkiye

Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran 2025’te düzenlenen sınavın sonuçları, 11 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da erişime açılıyor. Açıklama, Milli... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T13:42+0300

2025-07-10T13:42+0300

2025-07-10T13:52+0300

türki̇ye

lgs

liseye geçiş sistemi (lgs)

yusuf tekin

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Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran 2025’te düzenlenen sınavın sonuçları, 11 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da erişime açılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının yarın saat 10.00'da açıklanacağını duyurdu.LGS kapsamındaki merkezi sınavın ardından başlayacak tercih sürecinde ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla hazırlanan "Tercih Süreci Veli Kılavuzu" yayımlandı.LGS 2025 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?Yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları yarın saat 10'da açıklanacak. Tercihler ise 14-24 Temmuz arasında yapılacak.LGS sonuçları nasıl sorgulanır?LGS sınav sonuçları, www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/milli-egitim-bakani-tekinden-lgs-iptal-mi-sorusuna-yanit-1097379842.html

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