https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/lgs-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-saat-belli-oldu-1097783205.html
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Saat belli oldu
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Saat belli oldu
Sputnik Türkiye
Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran 2025’te düzenlenen sınavın sonuçları, 11 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da erişime açılıyor. Açıklama, Milli... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T13:42+0300
2025-07-10T13:42+0300
2025-07-10T13:52+0300
türki̇ye
lgs
liseye geçiş sistemi (lgs)
yusuf tekin
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Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran 2025’te düzenlenen sınavın sonuçları, 11 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da erişime açılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının yarın saat 10.00'da açıklanacağını duyurdu.LGS kapsamındaki merkezi sınavın ardından başlayacak tercih sürecinde ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla hazırlanan "Tercih Süreci Veli Kılavuzu" yayımlandı.LGS 2025 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?Yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları yarın saat 10'da açıklanacak. Tercihler ise 14-24 Temmuz arasında yapılacak.LGS sonuçları nasıl sorgulanır?LGS sınav sonuçları, www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/milli-egitim-bakani-tekinden-lgs-iptal-mi-sorusuna-yanit-1097379842.html
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2025 lgs sonuçları, lgs tercih süreci, meb sonuç sorgulama, liseye geçiş sistem, yusuf tekin açıklama, lgs son dakika, lgs sonuçları ne zaman açıklancak, lgs sonuç sorgulama ekranı
2025 lgs sonuçları, lgs tercih süreci, meb sonuç sorgulama, liseye geçiş sistem, yusuf tekin açıklama, lgs son dakika, lgs sonuçları ne zaman açıklancak, lgs sonuç sorgulama ekranı
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Saat belli oldu
13:42 10.07.2025 (güncellendi: 13:52 10.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran 2025’te düzenlenen sınavın sonuçları, 11 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da erişime açılıyor. Açıklama, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.
Liseye Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran 2025’te düzenlenen sınavın sonuçları, 11 Temmuz Cuma günü saat 10.00’da erişime açılıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının yarın saat 10.00'da açıklanacağını duyurdu.
LGS kapsamındaki merkezi sınavın ardından başlayacak tercih sürecinde ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla hazırlanan "Tercih Süreci Veli Kılavuzu" yayımlandı.
LGS 2025 sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları yarın saat 10'da açıklanacak. Tercihler ise 14-24 Temmuz arasında yapılacak.
LGS sonuçları nasıl sorgulanır?
LGS sınav sonuçları, www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.