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FIFA dünya sıralaması değişti: Türkiye'nin yeri açıklandı
FIFA dünya sıralaması değişti: Türkiye'nin yeri açıklandı
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın temmuz ayı dünya sıralamasında bin 553 puanla 27. sıradaki yerini korudu. Arjantin liderliğini sürdürürken, Portekiz 6. sıraya... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T17:46+0300
2025-07-10T17:46+0300
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futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
maç
maç yayını
tarihi maç
sıra
futbol maçı
milli takım
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A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın temmuz ayı dünya sıralamasında 27. basamaktaki yerini korudu.FIFA temmuz ayı dünya sıralamasını güncelledi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan sıralamada, Türkiye’nin pozisyonunda bir değişiklik yaşanmadı. Sıralamanın zirvesinde Arjantin bin 885 puanla liderliğini sürdürürken, İspanya bin 867 puanla ikinci ve Fransa bin 862 puanla üçüncü sırada yer aldı. İlk 10 içerisinde Portekiz bir basamak yükselerek 6. sıraya çıkarken, Hollanda bir basamak gerileyerek 7. sıraya indi. Almanya 9. sıraya yükselirken, Hırvatistan da ilk 10’a girerek 10. sıraya yerleşti. İtalya ise 12. sıraya gerileyerek ilk 10 dışında kaldı. FIFA, bir sonraki dünya sıralamasının 18 Eylül 2025 tarihinde açıklanacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/fifa-dunya-siralamasi-guncellendi-turkiye-fifa-siralamasinda-kacinci-oldu-1095116230.html
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fifa, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, maç yayını, tarihi maç, sıra, futbol maçı, milli takım, a milli futbol takımı
fifa, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), maç, maç yayını, tarihi maç, sıra, futbol maçı, milli takım, a milli futbol takımı

FIFA dünya sıralaması değişti: Türkiye'nin yeri açıklandı

17:46 10.07.2025
© AA / Celal GüneşA Milli Takımı
A Milli Takımı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© AA / Celal Güneş
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A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın temmuz ayı dünya sıralamasında bin 553 puanla 27. sıradaki yerini korudu. Arjantin liderliğini sürdürürken, Portekiz 6. sıraya yükseldi, Hollanda ise 7. sıraya geriledi. Bir sonraki FIFA dünya sıralamasının 18 Eylül 2025’te açıklanacağı duyuruldu.
A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın temmuz ayı dünya sıralamasında 27. basamaktaki yerini korudu.
FIFA temmuz ayı dünya sıralamasını güncelledi. Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan sıralamada, Türkiye’nin pozisyonunda bir değişiklik yaşanmadı.
Sıralamanın zirvesinde Arjantin bin 885 puanla liderliğini sürdürürken, İspanya bin 867 puanla ikinci ve Fransa bin 862 puanla üçüncü sırada yer aldı. İlk 10 içerisinde Portekiz bir basamak yükselerek 6. sıraya çıkarken, Hollanda bir basamak gerileyerek 7. sıraya indi. Almanya 9. sıraya yükselirken, Hırvatistan da ilk 10’a girerek 10. sıraya yerleşti. İtalya ise 12. sıraya gerileyerek ilk 10 dışında kaldı.
FIFA, bir sonraki dünya sıralamasının 18 Eylül 2025 tarihinde açıklanacağını duyurdu.
FIFA - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2025
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FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye, FIFA sıralamasında kaçıncı oldu?
3 Nisan, 19:16
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