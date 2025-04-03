https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/fifa-dunya-siralamasi-guncellendi-turkiye-fifa-siralamasinda-kacinci-oldu-1095116230.html
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye, FIFA sıralamasında kaçıncı oldu?
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye, FIFA sıralamasında kaçıncı oldu?
Sputnik Türkiye
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Nisan ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye A Milli Futbol Takımı bir basamak yükselerek... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-03T19:16+0300
2025-04-03T19:16+0300
2025-04-03T19:16+0300
spor
türkiye a milli futbol takımı
uluslararası futbol federasyonları birliği (fifa)
fifa
macaristan
ay
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu
futbol maçı
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında İsveç'i geçerek 27. sıraya yükseldi.Türkiye, FIFA’nın Nisan ayı dünya sıralamasında 27. sıraya yükseldi. Macaristan’ı play-off maçlarında 3-1 ve 3-0’lık skorlarla mağlup eden Ay-Yıldızlılar, bu galibiyetlerle 14.23 puan kazanarak İsveç’i geride bıraktı. Türkiye, toplamda bin 551.47 puana ulaşarak dünya sıralamasında bir adım öne çıktı. Listenin zirvesinde, Uruguay ve Brezilya’yı mağlup eden Arjantin yer almaya devam etti. Öte yandan İspanya, Fransa’yı geçerek ikinci sıraya yükselirken, Hollanda altıncı sıraya çıkarak Portekiz’in önüne geçti. FIFA’nın bir sonraki dünya sıralamasının 10 Temmuz’da açıklanacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/fifa-dunya-siralamasi-aciklandi-a-milli-takimin-yeri-degismedi-1091765113.html
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türkiye a milli futbol takımı, uluslararası futbol federasyonları birliği (fifa), fifa, macaristan, ay, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı
türkiye a milli futbol takımı, uluslararası futbol federasyonları birliği (fifa), fifa, macaristan, ay, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye, FIFA sıralamasında kaçıncı oldu?
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Nisan ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye A Milli Futbol Takımı bir basamak yükselerek 27. sıraya yerleşti. Ay-Yıldızlılar, Macaristan’ı play-off maçlarında mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi A Ligi’ne yükseldi ve bu galibiyetler sonucunda 14.23 puan kazandı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında İsveç'i geçerek 27. sıraya yükseldi.
Türkiye, FIFA’nın Nisan ayı dünya sıralamasında 27. sıraya yükseldi. Macaristan’ı play-off maçlarında 3-1 ve 3-0’lık skorlarla mağlup eden Ay-Yıldızlılar, bu galibiyetlerle 14.23 puan kazanarak İsveç’i geride bıraktı. Türkiye, toplamda bin 551.47 puana ulaşarak dünya sıralamasında bir adım öne çıktı.
Listenin zirvesinde, Uruguay ve Brezilya’yı mağlup eden Arjantin yer almaya devam etti. Öte yandan İspanya, Fransa’yı geçerek ikinci sıraya yükselirken, Hollanda altıncı sıraya çıkarak Portekiz’in önüne geçti. FIFA’nın bir sonraki dünya sıralamasının 10 Temmuz’da açıklanacağı bildirildi.