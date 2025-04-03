https://anlatilaninotesi.com.tr/20250403/fifa-dunya-siralamasi-guncellendi-turkiye-fifa-siralamasinda-kacinci-oldu-1095116230.html

FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye, FIFA sıralamasında kaçıncı oldu?

FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye, FIFA sıralamasında kaçıncı oldu?

Sputnik Türkiye

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Nisan ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye A Milli Futbol Takımı bir basamak yükselerek... 03.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-03T19:16+0300

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spor

türkiye a milli futbol takımı

uluslararası futbol federasyonları birliği (fifa)

fifa

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında İsveç'i geçerek 27. sıraya yükseldi.Türkiye, FIFA’nın Nisan ayı dünya sıralamasında 27. sıraya yükseldi. Macaristan’ı play-off maçlarında 3-1 ve 3-0’lık skorlarla mağlup eden Ay-Yıldızlılar, bu galibiyetlerle 14.23 puan kazanarak İsveç’i geride bıraktı. Türkiye, toplamda bin 551.47 puana ulaşarak dünya sıralamasında bir adım öne çıktı. Listenin zirvesinde, Uruguay ve Brezilya’yı mağlup eden Arjantin yer almaya devam etti. Öte yandan İspanya, Fransa’yı geçerek ikinci sıraya yükselirken, Hollanda altıncı sıraya çıkarak Portekiz’in önüne geçti. FIFA’nın bir sonraki dünya sıralamasının 10 Temmuz’da açıklanacağı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/fifa-dunya-siralamasi-aciklandi-a-milli-takimin-yeri-degismedi-1091765113.html

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