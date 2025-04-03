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SEYİR HALİ
Kas ve eklem ağrılarına yönelik fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleri
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53 dk
YERİ VE ZAMANI
Kahve ismi nereden geliyor?
01:00
52 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Emperyalizm fonlamaları aracılığıyla neler yapıldı?
02:00
43 dk
YERİ VE ZAMANI
Şekerin dünü ve bugünü
03:00
51 dk
SERHAT AYAN'LA BAYRAM ÖZEL
Yapay zekâ ile bayramların kökenine yolculuk
04:01
39 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Dünyanın dört bir yanından bayram kutlamaları ve renkli etkinlikler
05:00
48 dk
HAFTANIN KEYFİ BAYRAM ÖZEL
Serhat Ayan'la en güzel bayram şarkıları
06:00
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Boykot, şiddet içermeyen gösteri hakkıdır'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Siyasette kayyum tartışması MHP ile başlamıştı
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
18 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
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YENİ ŞEYLER REHBERİ
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FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye, FIFA sıralamasında kaçıncı oldu?
FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye, FIFA sıralamasında kaçıncı oldu?
Sputnik Türkiye
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Nisan ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye A Milli Futbol Takımı bir basamak yükselerek... 03.04.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında İsveç'i geçerek 27. sıraya yükseldi.Türkiye, FIFA’nın Nisan ayı dünya sıralamasında 27. sıraya yükseldi. Macaristan’ı play-off maçlarında 3-1 ve 3-0’lık skorlarla mağlup eden Ay-Yıldızlılar, bu galibiyetlerle 14.23 puan kazanarak İsveç’i geride bıraktı. Türkiye, toplamda bin 551.47 puana ulaşarak dünya sıralamasında bir adım öne çıktı. Listenin zirvesinde, Uruguay ve Brezilya’yı mağlup eden Arjantin yer almaya devam etti. Öte yandan İspanya, Fransa’yı geçerek ikinci sıraya yükselirken, Hollanda altıncı sıraya çıkarak Portekiz’in önüne geçti. FIFA’nın bir sonraki dünya sıralamasının 10 Temmuz’da açıklanacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/fifa-dunya-siralamasi-aciklandi-a-milli-takimin-yeri-degismedi-1091765113.html
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FIFA dünya sıralaması güncellendi: Türkiye, FIFA sıralamasında kaçıncı oldu?

19:16 03.04.2025
© AP Photo / Jae C. HongFIFA
FIFA - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan Nisan ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye A Milli Futbol Takımı bir basamak yükselerek 27. sıraya yerleşti. Ay-Yıldızlılar, Macaristan’ı play-off maçlarında mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi A Ligi’ne yükseldi ve bu galibiyetler sonucunda 14.23 puan kazandı.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında İsveç'i geçerek 27. sıraya yükseldi.
Türkiye, FIFA’nın Nisan ayı dünya sıralamasında 27. sıraya yükseldi. Macaristan’ı play-off maçlarında 3-1 ve 3-0’lık skorlarla mağlup eden Ay-Yıldızlılar, bu galibiyetlerle 14.23 puan kazanarak İsveç’i geride bıraktı. Türkiye, toplamda bin 551.47 puana ulaşarak dünya sıralamasında bir adım öne çıktı.
Listenin zirvesinde, Uruguay ve Brezilya’yı mağlup eden Arjantin yer almaya devam etti. Öte yandan İspanya, Fransa’yı geçerek ikinci sıraya yükselirken, Hollanda altıncı sıraya çıkarak Portekiz’in önüne geçti. FIFA’nın bir sonraki dünya sıralamasının 10 Temmuz’da açıklanacağı bildirildi.
Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile Türkiye takımları Leipzig Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda milli takım, gol sevinci yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
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FIFA Dünya sıralaması açıklandı: A Milli Takım'ın yeri değişmedi
19 Aralık 2024, 17:43
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