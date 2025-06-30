https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/besiktas-tammy-abrahamla-anlasti-ingiliz-forvet-yarin-istanbulda-imzayi-atacak-1097470710.html

Beşiktaş, Tammy Abraham'la anlaştı: İngiliz forvet yarın İstanbul'da imzayı atacak

Beşiktaş, Tammy Abraham'la anlaştı: İngiliz forvet yarın İstanbul'da imzayı atacak

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, Roma’nın İngiliz forveti Tammy Abraham'la 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Abraham, resmi sözleşmeyi imzalamak üzere... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T21:19+0300

2025-06-30T21:19+0300

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spor

tammy abraham

i̇stanbul

beşiktaş

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transfermarkt

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tarihi maç

maç yayını

futbol

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Beşiktaş, Roma’dan Tammy Abraham’ı 15 milyon euro bonservisle kadrosuna katmak için anlaşmaya vardıSiyah Beyazlı ekibin yeni forveti Abraham, resmi sözleşmeyi imzalamak için yarın İstanbul’a gelmeye hazırlanıyor. Fanatik'in haberine göre; Kara Kartal'ın Abraham'la 4 yıllık sözleşme yapacağı belirtildi.Geçen sezon Roma formasıyla 45 maçta 10 gol atan ve 7 asist yapan oyuncunun Beşiktaş’ın gol yükünü taşıyacağı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/besiktas-osayi-samuelin-transferi-durdurdugunu-acikladi-1097427870.html

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