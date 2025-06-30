https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/besiktas-tammy-abrahamla-anlasti-ingiliz-forvet-yarin-istanbulda-imzayi-atacak-1097470710.html
Beşiktaş, Tammy Abraham'la anlaştı: İngiliz forvet yarın İstanbul'da imzayı atacak
Beşiktaş, Tammy Abraham'la anlaştı: İngiliz forvet yarın İstanbul'da imzayı atacak
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Roma’nın İngiliz forveti Tammy Abraham'la 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Abraham, resmi sözleşmeyi imzalamak üzere... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T21:19+0300
2025-06-30T21:19+0300
2025-06-30T21:19+0300
spor
tammy abraham
i̇stanbul
beşiktaş
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transfermarkt
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tarihi maç
maç yayını
futbol
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Beşiktaş, Roma’dan Tammy Abraham’ı 15 milyon euro bonservisle kadrosuna katmak için anlaşmaya vardıSiyah Beyazlı ekibin yeni forveti Abraham, resmi sözleşmeyi imzalamak için yarın İstanbul’a gelmeye hazırlanıyor. Fanatik'in haberine göre; Kara Kartal'ın Abraham'la 4 yıllık sözleşme yapacağı belirtildi.Geçen sezon Roma formasıyla 45 maçta 10 gol atan ve 7 asist yapan oyuncunun Beşiktaş’ın gol yükünü taşıyacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/besiktas-osayi-samuelin-transferi-durdurdugunu-acikladi-1097427870.html
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tammy abraham, i̇stanbul, beşiktaş, transfer, transfermarkt , maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı
tammy abraham, i̇stanbul, beşiktaş, transfer, transfermarkt , maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye futbol federasyonu, futbol maçı
Beşiktaş, Tammy Abraham'la anlaştı: İngiliz forvet yarın İstanbul'da imzayı atacak
Beşiktaş, Roma’nın İngiliz forveti Tammy Abraham'la 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Abraham, resmi sözleşmeyi imzalamak üzere yarın İstanbul’a gelecek. Siyah-Beyazlılar, Abraham'la 4 yıllık sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş, Roma’dan Tammy Abraham’ı 15 milyon euro bonservisle kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı
Siyah Beyazlı ekibin yeni forveti Abraham, resmi sözleşmeyi imzalamak için yarın İstanbul’a gelmeye hazırlanıyor. Fanatik'in haberine göre; Kara Kartal'ın Abraham'la 4 yıllık sözleşme yapacağı belirtildi.
Geçen sezon Roma formasıyla 45 maçta 10 gol atan ve 7 asist yapan oyuncunun Beşiktaş’ın gol yükünü taşıyacağı ifade edildi.