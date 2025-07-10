Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/bankada-parasi-olanlar-dikkat-stopaj-artisi-ve-faiz-dususu-mevduat-getirilerini-etkileyecek-guncel-1097763692.html
Bankada parası olanlar dikkat: Stopaj artışı ve faiz düşüşü mevduat getirilerini etkileyecek, güncel banka faizleri
Bankada parası olanlar dikkat: Stopaj artışı ve faiz düşüşü mevduat getirilerini etkileyecek, güncel banka faizleri
Sputnik Türkiye
Vadeli mevduatta hem faiz oranları düşüşe geçti hem de stopaj oranları artırıldı. Uzmanlara göre bu gelişmelerin yanı sıra Merkez Bankası’ndan beklenen faiz... 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T08:18+0300
2025-07-10T08:18+0300
yaşam
merkez bankası
tl
faiz
faiz oranı
faiz oranları
faiz indirimi
mevduat
mevduat faizi
mevduat faizleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/10/1092733085_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_52f537da57a7205e86f2baa3ed0e876d.jpg
Faizlerin yükselmesiyle yatırımcıların yeniden yöneldiği vadeli mevduat hesaplarında dengeler değişmeye başladı. Son günlerde hem bankaların uyguladığı faiz oranlarında düşüş gözlemlenirken, hem de mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranlarının artırılmasıyla birlikte getirilerde düşüş yaşanıyor.Piyasada şu anda en yüksek mevduat faizi yüzde 53 seviyesinde. Ancak bankalar bu oranları kademeli şekilde aşağı çekmeye başladı. Bunun en büyük nedenlerinden biri, Merkez Bankası’nın aldığı yeni düzenlemeler ve faiz indirimi beklentisi olarak öne çıkıyor.Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, mevduat hesapları ve yatırım fonlarında stopaj oranlarında artışa gidildi. Buna göre, yatırım fonlarında stopaj yüzde 15’ten yüzde 17.5’e yükseltildi. Mevduatlarda ise 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 17.5’e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12’den yüzde 15’e çıkarıldı. 1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda uygulanan yüzde 10’luk stopaj oranında ise bir değişiklik yapılmadı.1 milyon lira ana paraya 32 gün vadeyle verilen faizler (bazı bankalar ilk müşteriye yüksek faiz uygulayabiliyor) :Öte yandan gözler 24 Temmuz’da yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Piyasada 250-350 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi hakim.Milliyet'e konuşan Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, Merkez Bankası’nın dışında alınan bir kararın da mevduat faizlerini etkileyebileceğini belirtti:Baydar ayrıca, stopaj artışının da net getiriyi düşüreceğine dikkat çekti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/en-dusuk-emekli-maasinin-16-bin-881-tl-ye-yukseltilmesini-iceren-kanun-teklifi-tbmmde-kabul-edildi-1097758940.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/10/1092733085_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_67221bfee20951ec4a67ff104055c010.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
merkez bankası, tl, faiz, faiz oranı, faiz oranları, faiz indirimi, mevduat, mevduat faizi, mevduat faizleri
merkez bankası, tl, faiz, faiz oranı, faiz oranları, faiz indirimi, mevduat, mevduat faizi, mevduat faizleri

Bankada parası olanlar dikkat: Stopaj artışı ve faiz düşüşü mevduat getirilerini etkileyecek, güncel banka faizleri

08:18 10.07.2025
© AABanka kartı
Banka kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© AA
Abone ol
Vadeli mevduatta hem faiz oranları düşüşe geçti hem de stopaj oranları artırıldı. Uzmanlara göre bu gelişmelerin yanı sıra Merkez Bankası’ndan beklenen faiz indirimi, mevduat kazançlarını daha da aşağı çekebilir. Uzman tahminleri ve güncel banka faizleri haberimizde.
Faizlerin yükselmesiyle yatırımcıların yeniden yöneldiği vadeli mevduat hesaplarında dengeler değişmeye başladı. Son günlerde hem bankaların uyguladığı faiz oranlarında düşüş gözlemlenirken, hem de mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranlarının artırılmasıyla birlikte getirilerde düşüş yaşanıyor.
Piyasada şu anda en yüksek mevduat faizi yüzde 53 seviyesinde. Ancak bankalar bu oranları kademeli şekilde aşağı çekmeye başladı. Bunun en büyük nedenlerinden biri, Merkez Bankası’nın aldığı yeni düzenlemeler ve faiz indirimi beklentisi olarak öne çıkıyor.
Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, mevduat hesapları ve yatırım fonlarında stopaj oranlarında artışa gidildi. Buna göre, yatırım fonlarında stopaj yüzde 15’ten yüzde 17.5’e yükseltildi. Mevduatlarda ise 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 17.5’e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12’den yüzde 15’e çıkarıldı. 1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda uygulanan yüzde 10’luk stopaj oranında ise bir değişiklik yapılmadı.
1 milyon lira ana paraya 32 gün vadeyle verilen faizler (bazı bankalar ilk müşteriye yüksek faiz uygulayabiliyor) :
Akbank - yüzde 50
Odeabank - yüzde 51
TEB - yüzde 49
ING Bank - yüzde 50
Anadolubank - yüzde 53
Alternatifbank - yüzde 52
Fibabanka - yüzde 51
QNB - yüzde 49,75
Türkiye Finans - yüzde 53
Denizbank - yüzde 50
Yapı Kredi - yüzde 49
Ziraat Bankası - yüzde 47,5
Garanti BBVA - yüzde 47
İş Bankası - yüzde 38
Vakıfbank - yüzde 48,5
Öte yandan gözler 24 Temmuz’da yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Piyasada 250-350 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi hakim.
Milliyet'e konuşan Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, Merkez Bankası’nın dışında alınan bir kararın da mevduat faizlerini etkileyebileceğini belirtti:
“Mevduat bankalarının TL’ye geçiş oranı %60’tan %40’a indirildi. Katılım bankalarının TL’ye geçiş oranı %45’ten %25’e düşürüldü. Bu karar bankaların oranları tutturmak için yüksek faizle TL toplama ihtiyacını ortadan kaldırmış oluyor. Merkez Bankası’nın faiz kararının dışında alınan bu karar bile bankaların TL mevduata verdiği faizde daha rahat davranmalarına yol açacağı için mevduatta önemli bir faiz düşüşüne yol açabilir. Bankalar bu nedenle hızlı bir şekilde mevduat faizlerini aşağı çekebilirler.”
Baydar ayrıca, stopaj artışının da net getiriyi düşüreceğine dikkat çekti:
“1 milyon TL’yi aylık mevduata bağlayan bir kişinin faiz gelirine uygulanacak stopaj nedeniyle ek stopaj kadar getiride azalma olacaktır. Daha önceki stopaja göre daha az net getiri alacak.”
Emekli maaş hesaplama 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
TÜRKİYE
En düşük emekli maaşının 16 bin 881 TL' ye yükseltilmesini içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
01:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала