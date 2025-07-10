https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/bankada-parasi-olanlar-dikkat-stopaj-artisi-ve-faiz-dususu-mevduat-getirilerini-etkileyecek-guncel-1097763692.html

Bankada parası olanlar dikkat: Stopaj artışı ve faiz düşüşü mevduat getirilerini etkileyecek, güncel banka faizleri

Bankada parası olanlar dikkat: Stopaj artışı ve faiz düşüşü mevduat getirilerini etkileyecek, güncel banka faizleri

Sputnik Türkiye

Vadeli mevduatta hem faiz oranları düşüşe geçti hem de stopaj oranları artırıldı. Uzmanlara göre bu gelişmelerin yanı sıra Merkez Bankası’ndan beklenen faiz... 10.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-10T08:18+0300

2025-07-10T08:18+0300

2025-07-10T08:18+0300

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Faizlerin yükselmesiyle yatırımcıların yeniden yöneldiği vadeli mevduat hesaplarında dengeler değişmeye başladı. Son günlerde hem bankaların uyguladığı faiz oranlarında düşüş gözlemlenirken, hem de mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranlarının artırılmasıyla birlikte getirilerde düşüş yaşanıyor.Piyasada şu anda en yüksek mevduat faizi yüzde 53 seviyesinde. Ancak bankalar bu oranları kademeli şekilde aşağı çekmeye başladı. Bunun en büyük nedenlerinden biri, Merkez Bankası’nın aldığı yeni düzenlemeler ve faiz indirimi beklentisi olarak öne çıkıyor.Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, mevduat hesapları ve yatırım fonlarında stopaj oranlarında artışa gidildi. Buna göre, yatırım fonlarında stopaj yüzde 15’ten yüzde 17.5’e yükseltildi. Mevduatlarda ise 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 17.5’e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12’den yüzde 15’e çıkarıldı. 1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda uygulanan yüzde 10’luk stopaj oranında ise bir değişiklik yapılmadı.1 milyon lira ana paraya 32 gün vadeyle verilen faizler (bazı bankalar ilk müşteriye yüksek faiz uygulayabiliyor) :Öte yandan gözler 24 Temmuz’da yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Piyasada 250-350 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisi hakim.Milliyet'e konuşan Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar, Merkez Bankası’nın dışında alınan bir kararın da mevduat faizlerini etkileyebileceğini belirtti:Baydar ayrıca, stopaj artışının da net getiriyi düşüreceğine dikkat çekti:

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