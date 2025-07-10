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Arabesk müziğin usta ismi Orhan Gencebay'a mahkemeden kötü haber
Arabesk müziğin usta ismi Orhan Gencebay'a mahkemeden kötü haber
Sputnik Türkiye
Kiracısıyla mahkemelik olan ve tahliye davasını kazanan ünlü sanatçı Orhan Gencebay'a kötü haber geldi. Dava yeniden görülecek 10.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-10T13:54+0300
2025-07-10T14:00+0300
yaşam
orhan gencebay
kira
kira bedeli
tahliye
dava
kira davası
ev sahibi
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İstanbul Sarıyer'de 8 bin lira kira aldığı dükkanıyla ilgili tahliye davası açan arabesk müziğin usta ismi Orhan Gencebay'ı yerel mahkeme haklı buldu. Ama kiracısı tarafından yapılan itirazı değerlendiren üst mahkeme, davanın yeniden görülmesine karar verdi. 8 bin liralık kirayı ödemeyince ihtarname çektiSarıyer Rumeli Kavağı'nda bulunan ve restoran olarak işletilen dükkanının 8 bin lira olan kirasının iki ay yatırılmaması üzerine önce ihtarname çeken Orhan Gencebay ödeme yapılmayınca tahliye davası açtı. Sabah'ın haberine göre, Gencebay İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, kiracısının uyarılarına aldırış etmeyip parasını ödemediğini dava açmak zorunda kaldığını dile getirdi.'Mağdur duruma düştüm'Mağdur duruma düşmesinden ötürü sağlıklı iletişim kurmanın işletmeciyle zor olduğundan, dükkânının tahliye edilmesinin uygun olacağını dile getirdi. Görülen dava sonrası mahkeme heyeti Orhan Gencebay'ı haklı bularak kiracının dükkanı tahliye etmesine karar verdi. İşletmeci verilen karara itiraz ederek dosyayı üst mahkeme olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.Kiracı itiraz etti, dosya geri geldiTahliye kararının ağır olduğunu söyleyen işletme sahibi kirasını zamanında ödediğini ifade etti. Talebi değerlendiren mahkeme, işletmecinin isteğini yerinde bularak dosyayı İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne geri göndererek; davanın yeniden görülmesine karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/tum-ev-sahiplerini-ilgilendiriyor-kiraci-ev-sahibi-anlasmazliginda-yargitaydan-emsal-tahliye-1097418856.html
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orhan gencebay, kira, kira bedeli, tahliye, dava, kira davası, ev sahibi
orhan gencebay, kira, kira bedeli, tahliye, dava, kira davası, ev sahibi

Arabesk müziğin usta ismi Orhan Gencebay'a mahkemeden kötü haber

13:54 10.07.2025 (güncellendi: 14:00 10.07.2025)
© AAOrhan Gencebay
Orhan Gencebay - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2025
© AA
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Kiracısıyla mahkemelik olan ve tahliye davasını kazanan ünlü sanatçı Orhan Gencebay'a kötü haber geldi. Dava yeniden görülecek
İstanbul Sarıyer'de 8 bin lira kira aldığı dükkanıyla ilgili tahliye davası açan arabesk müziğin usta ismi Orhan Gencebay'ı yerel mahkeme haklı buldu. Ama kiracısı tarafından yapılan itirazı değerlendiren üst mahkeme, davanın yeniden görülmesine karar verdi.

8 bin liralık kirayı ödemeyince ihtarname çekti

Sarıyer Rumeli Kavağı'nda bulunan ve restoran olarak işletilen dükkanının 8 bin lira olan kirasının iki ay yatırılmaması üzerine önce ihtarname çeken Orhan Gencebay ödeme yapılmayınca tahliye davası açtı. Sabah'ın haberine göre, Gencebay İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne sunduğu dilekçede, kiracısının uyarılarına aldırış etmeyip parasını ödemediğini dava açmak zorunda kaldığını dile getirdi.

'Mağdur duruma düştüm'

Mağdur duruma düşmesinden ötürü sağlıklı iletişim kurmanın işletmeciyle zor olduğundan, dükkânının tahliye edilmesinin uygun olacağını dile getirdi. Görülen dava sonrası mahkeme heyeti Orhan Gencebay'ı haklı bularak kiracının dükkanı tahliye etmesine karar verdi. İşletmeci verilen karara itiraz ederek dosyayı üst mahkeme olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

Kiracı itiraz etti, dosya geri geldi

Tahliye kararının ağır olduğunu söyleyen işletme sahibi kirasını zamanında ödediğini ifade etti. Talebi değerlendiren mahkeme, işletmecinin isteğini yerinde bularak dosyayı İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne geri göndererek; davanın yeniden görülmesine karar verdi.
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