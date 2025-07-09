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Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan görüntülü mesaj
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan görüntülü mesaj
Sputnik Türkiye
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı Cezaevi’nden bir videosu paylaşıldı. 09.07.2025, Sputnik Türkiye
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Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın videolu mesajı yayımlandı. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Öcalan'ın, İmralı Cezaevi’ndeki tutsaklarla birlikte yeni bir videosu servis edildi.Terör örgütü elebaşı Öcalan'dan videolu mesajÖcalan'ın 'Terörsüz Türkiye' süreci ve 'terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla' ilgili yeni bir açıklama yaptı.Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın yaptığı açıklamadan bazı satırbaşları şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/hande-firat-terorsuz-turkiye-surecinin-en-kritik-48-saati-persembe-ve-cuma-yasanacak-1097685671.html
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Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan görüntülü mesaj

09:35 09.07.2025 (güncellendi: 09:55 09.07.2025)
© FotoğrafTerör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan
Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
© Fotoğraf
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Ayrıntılar geliyor
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı Cezaevi’nden bir videosu paylaşıldı.
Terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan'ın videolu mesajı yayımlandı.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre Öcalan'ın, İmralı Cezaevi’ndeki tutsaklarla birlikte yeni bir videosu servis edildi.

Terör örgütü elebaşı Öcalan'dan videolu mesaj

Öcalan'ın 'Terörsüz Türkiye' süreci ve 'terör örgütü PKK'nın silah bırakmasıyla' ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın yaptığı açıklamadan bazı satırbaşları şu şekilde:
"Değerli yoldaşlar, Komünalist yoldaşlık hareketimizin geldiği aşamayı, yaşadıkları somut durumu, sorun ve çözüm yollarına ilişkin kapsamlı bir mektupla tekraren de olsa açıklayıcı ve yaratıcı yanıtlar vermeyi, sizlere karşı etik bir görev saymaktayım. 27 Şubat 2025 tarihli Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nı savunmaya devam etmekteyim. Gelinen nokta oldukça değerli ve tarihi nitelikte sayılmak durumundadır." Bu arada köprü ilişkide bulunan yoldaşların çabası aynı değerde ve takdire şayandır.
"Tüm bu gelişmelerin İmralı’da gerçekleştirdiğim görüşmeler neticesinde yaşandığını açıkça belirtmek durumundayım. Görüşmelerin özgür irade temelinde yürütülmesine azami dikkat gösterilmiştir. Varılan aşama, yeni adımlarla pratiğe geçmeyi gerekli kılmaktadır. Bu aşamanın ve gerekli adımların da tarihi nitelikte olduğunun önemle belirtilmesi, anlaşılması ve gereklerine bağlı kalınması, yol alınması açısından kaçınılmazdır."
"Sürecin geneli olarak silahların gönüllüce bırakılması ve TBMM’de yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir. Kısır mantıklı, önce sen-ben kısırlığına düşmeden, adımların atılmasında dikkat ve hassasiyetin gösterilmesi şarttır. Atılan adımların boşa çıkmayacağını biliyorum. Samimiyeti görüyor ve güveniyorum."
"Gerek TBMM ve komisyon için anlam ifade edecek, gerek kamuoyundaki şüpheleri giderecek ve sözümüzün gereğini karşılayacak şekilde silahların bırakılmasını, ilgili çevre ve kamuoyuna açık olarak temin etmeniz doğal karşılanmalıdır. Silah bırakma mekanizmasının kurulması süreci ileri taşıyacaktır. Yapılan silahlı mücadele aşamasından demokratik siyaset ve hukuk aşamasına gönüllüce geçiştir."
"Meclisin çatısı altında bulunan DEM, diğer partilerle birlikte bu sürecin başarıya ulaşması için üzerine düşeni yapacaktır."
"Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler, attığımız bu tarihi adımın önemini ve aciliyetini açıkça teyit ediyor."
"Daimi yoldaşça selam ve sevgiyle kalın. 19 Haziran 2025 Abdullah Öcalan"
Hande Fırat - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
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