https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/hande-firat-terorsuz-turkiye-surecinin-en-kritik-48-saati-persembe-ve-cuma-yasanacak-1097685671.html

Hande Fırat: Terörsüz Türkiye sürecinin en kritik 48 saati perşembe ve cuma yaşanacak

Hande Fırat: Terörsüz Türkiye sürecinin en kritik 48 saati perşembe ve cuma yaşanacak

Sputnik Türkiye

Gazeteci Hande Fırat Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir döneme girildiğini yazdı. Fırat, "En kritik 48 saati ise hafta sonuna doğru yani perşembe ve cuma... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T09:49+0300

2025-07-08T09:49+0300

2025-07-08T09:49+0300

türki̇ye

terör

hande fırat

türkiye

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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı operasyonu kapsamında bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında şehit sayısı 12'ye yükseldi.Hürriyet yazarı Hande Fırat bugünkü yazısına "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yaşanan son trajedi, terörle mücadelenin yalnızca sıcak çatışmalarla sınırlı olmadığını; doğanın, zamanın ve görünmeyen tehlikelerin de bu savaşın bir parçası olduğunu bir kez daha gösterdi." diyerek başladı ve Terörsüz Türkiye sürecini ele aldı:Terörsüz Türkiye'nin kritik 48 saati

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/msb-sehit-sayisi-12ye-yukseldi-1097655824.html

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