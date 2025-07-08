https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/hande-firat-terorsuz-turkiye-surecinin-en-kritik-48-saati-persembe-ve-cuma-yasanacak-1097685671.html
Hande Fırat: Terörsüz Türkiye sürecinin en kritik 48 saati perşembe ve cuma yaşanacak
Hande Fırat: Terörsüz Türkiye sürecinin en kritik 48 saati perşembe ve cuma yaşanacak
Sputnik Türkiye
Gazeteci Hande Fırat Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir döneme girildiğini yazdı. Fırat, "En kritik 48 saati ise hafta sonuna doğru yani perşembe ve cuma... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T09:49+0300
2025-07-08T09:49+0300
2025-07-08T09:49+0300
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terör
hande fırat
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı operasyonu kapsamında bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında şehit sayısı 12'ye yükseldi.Hürriyet yazarı Hande Fırat bugünkü yazısına "Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yaşanan son trajedi, terörle mücadelenin yalnızca sıcak çatışmalarla sınırlı olmadığını; doğanın, zamanın ve görünmeyen tehlikelerin de bu savaşın bir parçası olduğunu bir kez daha gösterdi." diyerek başladı ve Terörsüz Türkiye sürecini ele aldı:Terörsüz Türkiye'nin kritik 48 saati
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/msb-sehit-sayisi-12ye-yukseldi-1097655824.html
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12 asker metan gazı, hande fırat terörsüz türkiye, hande fırat, asker 12 şehit, 12 şehit, şehit olan askerler
Hande Fırat: Terörsüz Türkiye sürecinin en kritik 48 saati perşembe ve cuma yaşanacak
Gazeteci Hande Fırat Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir döneme girildiğini yazdı. Fırat, "En kritik 48 saati ise hafta sonuna doğru yani perşembe ve cuma günleri yaşanacak" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı operasyonu kapsamında bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında şehit sayısı 12'ye yükseldi.
Hürriyet yazarı Hande Fırat bugünkü yazısına
"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde yaşanan son trajedi, terörle mücadelenin yalnızca sıcak çatışmalarla sınırlı olmadığını; doğanın, zamanın ve görünmeyen tehlikelerin de bu savaşın bir parçası olduğunu bir kez daha gösterdi
." diyerek başladı ve Terörsüz Türkiye sürecini ele aldı:
Terörsüz Türkiye'nin kritik 48 saati
"Allah’tan tüm şehitlerimize rahmet dilerken, “Terörsüz Türkiye” sürecinde silah bırakma sürecinin tamamlanmasıyla bölgede çeşitli amaçlarla kullanılan mağaraların ortadan kaldırılmasının bir zorunluluk olduğunu söylemeliyiz. Bu köşede uzun bir süredir “Terörsüz Türkiye” sürecinin aşamalarını sizlerle paylaşıyorum. Sürecin en dikkat çeken haftasına yoğun temas trafiği ile başlandı. En kritik 48 saati ise hafta sonuna doğru yani perşembe ve cuma günleri yaşanacak."