https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/kume-dusme-cezasi-verilmisti-olympique-lyon-hakkinda-karar-verildi-1097753712.html

Küme düşme cezası verilmişti: Olympique Lyon hakkında karar verildi

Küme düşme cezası verilmişti: Olympique Lyon hakkında karar verildi

Sputnik Türkiye

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, finansal sorunlar nedeniyle alınan zorunlu küme düşürme kararına yaptığı itirazda başarılı oldu. Fransız Futbol... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T19:14+0300

2025-07-09T19:14+0300

2025-07-09T19:14+0300

spor

olympique lyon

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maç yayını

tarihi maç

küme düşme

maliye politikası

fifa

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Olympique Lyon'un finansal itirazı kabul edilerek Ligue 1'de kalmasına karar verildi.2002-2008 yılları arasında yedi kez üst üste Fransa şampiyonu olan Olympique Lyon, yeni yönetimiyle birlikte mali istikrar sağlayacaklarına dair güvence sundu. Kulübün yeni sahipleri Michele Kang ve Michael Gerlinger, gerekli fonlara sahip olduklarını kanıtlayarak finansal denetim otoritesini ikna etti. Ancak DNCG, kulüpten maaş bütçesi ve transfer harcamaları konusunda daha sıkı önlemler alınmasını talep etti.Bu gelişme, İngiliz FA Cup şampiyonu Crystal Palace için olumsuz bir durum yarattı. Hem Lyon hem de Crystal Palace, Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmıştı. Ancak UEFA’nın “çok kulüplü mülkiyet” kuralları kapsamında iki kulübün de aynı yatırımcı olan John Textor’a bağlı olması, her iki takımın da Avrupa’dan men edilme riski taşımasına neden oldu.Textor’un daha sonra Crystal Palace’taki hisselerinden çekilmesine rağmen UEFA’nın henüz nihai kararını açıklamadığı bildirildi. Bu süreçte, Crystal Palace’ın Avrupa Ligi yerine UEFA Konferans Ligi’ne kaydırılması; Avrupa Ligi hakkının ise Nottingham Forest’a geçmesi ihtimali gündeme geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/unlu-futbol-takimi-olympique-lyon-kume-dustu-1097299733.html

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Sputnik Türkiye

olympique lyon, maç, maç yayını, tarihi maç, küme düşme, maliye politikası, fifa