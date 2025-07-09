https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/kume-dusme-cezasi-verilmisti-olympique-lyon-hakkinda-karar-verildi-1097753712.html
Küme düşme cezası verilmişti: Olympique Lyon hakkında karar verildi
Küme düşme cezası verilmişti: Olympique Lyon hakkında karar verildi
Sputnik Türkiye
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, finansal sorunlar nedeniyle alınan zorunlu küme düşürme kararına yaptığı itirazda başarılı oldu. Fransız Futbol... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T19:14+0300
2025-07-09T19:14+0300
2025-07-09T19:14+0300
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Olympique Lyon'un finansal itirazı kabul edilerek Ligue 1'de kalmasına karar verildi.2002-2008 yılları arasında yedi kez üst üste Fransa şampiyonu olan Olympique Lyon, yeni yönetimiyle birlikte mali istikrar sağlayacaklarına dair güvence sundu. Kulübün yeni sahipleri Michele Kang ve Michael Gerlinger, gerekli fonlara sahip olduklarını kanıtlayarak finansal denetim otoritesini ikna etti. Ancak DNCG, kulüpten maaş bütçesi ve transfer harcamaları konusunda daha sıkı önlemler alınmasını talep etti.Bu gelişme, İngiliz FA Cup şampiyonu Crystal Palace için olumsuz bir durum yarattı. Hem Lyon hem de Crystal Palace, Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmıştı. Ancak UEFA’nın “çok kulüplü mülkiyet” kuralları kapsamında iki kulübün de aynı yatırımcı olan John Textor’a bağlı olması, her iki takımın da Avrupa’dan men edilme riski taşımasına neden oldu.Textor’un daha sonra Crystal Palace’taki hisselerinden çekilmesine rağmen UEFA’nın henüz nihai kararını açıklamadığı bildirildi. Bu süreçte, Crystal Palace’ın Avrupa Ligi yerine UEFA Konferans Ligi’ne kaydırılması; Avrupa Ligi hakkının ise Nottingham Forest’a geçmesi ihtimali gündeme geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/unlu-futbol-takimi-olympique-lyon-kume-dustu-1097299733.html
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olympique lyon, maç, maç yayını, tarihi maç, küme düşme, maliye politikası, fifa
olympique lyon, maç, maç yayını, tarihi maç, küme düşme, maliye politikası, fifa
Küme düşme cezası verilmişti: Olympique Lyon hakkında karar verildi
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon, finansal sorunlar nedeniyle alınan zorunlu küme düşürme kararına yaptığı itirazda başarılı oldu. Fransız Futbol Federasyonu’na bağlı Ulusal Kontrol ve Yönetim Müdürlüğü (DNCG), kulübün itirazını kabul ederek Lyon’un 2025/2026 sezonunda Ligue 1’de kalmasına onay verdi.
Olympique Lyon'un finansal itirazı kabul edilerek Ligue 1'de kalmasına karar verildi.
2002-2008 yılları arasında yedi kez üst üste Fransa şampiyonu olan Olympique Lyon, yeni yönetimiyle birlikte mali istikrar sağlayacaklarına dair güvence sundu. Kulübün yeni sahipleri Michele Kang ve Michael Gerlinger, gerekli fonlara sahip olduklarını kanıtlayarak finansal denetim otoritesini ikna etti. Ancak DNCG, kulüpten maaş bütçesi ve transfer harcamaları konusunda daha sıkı önlemler alınmasını talep etti.
Bu gelişme, İngiliz FA Cup şampiyonu Crystal Palace için olumsuz bir durum yarattı. Hem Lyon hem de Crystal Palace, Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmıştı. Ancak UEFA’nın “çok kulüplü mülkiyet” kuralları kapsamında iki kulübün de aynı yatırımcı olan John Textor’a bağlı olması, her iki takımın da Avrupa’dan men edilme riski taşımasına neden oldu.
Textor’un daha sonra Crystal Palace’taki hisselerinden çekilmesine rağmen UEFA’nın henüz nihai kararını açıklamadığı bildirildi. Bu süreçte, Crystal Palace’ın Avrupa Ligi yerine UEFA Konferans Ligi’ne kaydırılması; Avrupa Ligi hakkının ise Nottingham Forest’a geçmesi ihtimali gündeme geldi.