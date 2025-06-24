https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/unlu-futbol-takimi-olympique-lyon-kume-dustu-1097299733.html
Ünlü futbol takımı Olympique Lyon küme düştü
Ünlü futbol takımı Olympique Lyon küme düştü
Sputnik Türkiye
Fransa’nın mali denetim kurulu DNCG, Olympique Lyonnais’in (OL) 2025-2026 sezonunda Ligue 2’ye düşürülmesine karar verdi. John Textor’un yönetimindeki kulüp... 24.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-24T22:03+0300
2025-06-24T22:03+0300
2025-06-24T22:03+0300
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Fransa Profesyonel Futbol Ligi’nin mali denetim kurumu DNCG, Olympique Lyonnais’in (OL) 2025-2026 sezonu için Ligue 2’ye düşürüldüğünü duyurdu.Takımın sahibi iş insanı John Textor ve hukuk sorumlusu Michael Gerlinger, öğleden sonra gerçekleştirilen uzun oturumda DNCG’yi ikna edemediği öğrenildi. Textor’un, sezon başında önemli oyuncu satışları ve Şampiyonlar Ligi’ne katılım sözü verdiği ancak bu hedeflerin hiçbirinin gerçekleşmediği ve kulübün mali durumunun giderek kötüleştiği kaydedildi.Kulübe herhangi bir transfer yasağı gibi ek yaptırım uygulanmadığı belirtilirken, takımın küme düşme kararına itiraz etme hakkına sahip olduğu açıklandı.
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Ünlü futbol takımı Olympique Lyon küme düştü
Fransa’nın mali denetim kurulu DNCG, Olympique Lyonnais’in (OL) 2025-2026 sezonunda Ligue 2’ye düşürülmesine karar verdi. John Textor’un yönetimindeki kulüp, beklenen oyuncu satışlarını gerçekleştiremeyip, Şampiyonlar Ligi hedefini tutturamayınca mali açıdan sınıfta kaldı.
Fransa Profesyonel Futbol Ligi’nin mali denetim kurumu DNCG, Olympique Lyonnais’in (OL) 2025-2026 sezonu için Ligue 2’ye düşürüldüğünü duyurdu.
Takımın sahibi iş insanı John Textor ve hukuk sorumlusu Michael Gerlinger, öğleden sonra gerçekleştirilen uzun oturumda DNCG’yi ikna edemediği öğrenildi. Textor’un, sezon başında önemli oyuncu satışları ve Şampiyonlar Ligi’ne katılım sözü verdiği ancak bu hedeflerin hiçbirinin gerçekleşmediği ve kulübün mali durumunun giderek kötüleştiği kaydedildi.
Kulübe herhangi bir transfer yasağı gibi ek yaptırım uygulanmadığı belirtilirken, takımın küme düşme kararına itiraz etme hakkına sahip olduğu açıklandı.