https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/unlu-futbol-takimi-olympique-lyon-kume-dustu-1097299733.html

Ünlü futbol takımı Olympique Lyon küme düştü

Ünlü futbol takımı Olympique Lyon küme düştü

Sputnik Türkiye

Fransa’nın mali denetim kurulu DNCG, Olympique Lyonnais’in (OL) 2025-2026 sezonunda Ligue 2’ye düşürülmesine karar verdi. John Textor’un yönetimindeki kulüp... 24.06.2025, Sputnik Türkiye

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Fransa Profesyonel Futbol Ligi’nin mali denetim kurumu DNCG, Olympique Lyonnais’in (OL) 2025-2026 sezonu için Ligue 2’ye düşürüldüğünü duyurdu.Takımın sahibi iş insanı John Textor ve hukuk sorumlusu Michael Gerlinger, öğleden sonra gerçekleştirilen uzun oturumda DNCG’yi ikna edemediği öğrenildi. Textor’un, sezon başında önemli oyuncu satışları ve Şampiyonlar Ligi’ne katılım sözü verdiği ancak bu hedeflerin hiçbirinin gerçekleşmediği ve kulübün mali durumunun giderek kötüleştiği kaydedildi.Kulübe herhangi bir transfer yasağı gibi ek yaptırım uygulanmadığı belirtilirken, takımın küme düşme kararına itiraz etme hakkına sahip olduğu açıklandı.

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