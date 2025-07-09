https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/egm-duyurdu-9-ilde-ortalama-hiz-denetimleri-basladi-1097756405.html
EGM duyurdu: 9 ilde ortalama hız denetimleri başladı
EGM duyurdu: 9 ilde ortalama hız denetimleri başladı
Sputnik Türkiye
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ortalama hız denetimlerinin 9 ilde 10 Temmuz 2025 itibarıyla başlayacağını... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T22:59+0300
2025-07-09T22:59+0300
2025-07-09T22:59+0300
türki̇ye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
hız
hız limiti
hız sınırı
ortalama hız koridoru
trafik
trafik kontrolü
trafik ihlali
trafik cezası
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EGM, 10 Temmuz 2025 itibarıyla 9 ilde ortalama hız denetimlerinin başlayacağını duyurdu.Yeni uygulamanın Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden yapılacağı belirtildi. Denetimlerin kapsamına alınan illerin ise Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Muş Sakarya, Sivas ve Van olduğu açıklandı. EGM, söz konusu şehirlerde karayolları üzerindeki hız ihlallerini caydırmak ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla bu uygulamanın hayata geçirildiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/istanbul-valiligi-duyurdu-yeni-galata-koprusu-trafige-kapatilacak-1097675420.html
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emniyet genel müdürlüğü (egm), hız, hız limiti, hız sınırı, ortalama hız koridoru, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası
emniyet genel müdürlüğü (egm), hız, hız limiti, hız sınırı, ortalama hız koridoru, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası
EGM duyurdu: 9 ilde ortalama hız denetimleri başladı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ortalama hız denetimlerinin 9 ilde 10 Temmuz 2025 itibarıyla başlayacağını duyurdu. Açıklamada, sürücüler trafik güvenliği konusunda uyarıldı.
EGM, 10 Temmuz 2025 itibarıyla 9 ilde ortalama hız denetimlerinin başlayacağını duyurdu.
Yeni uygulamanın Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden yapılacağı belirtildi. Denetimlerin kapsamına alınan illerin ise Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Muş Sakarya, Sivas ve Van olduğu açıklandı.
EGM, söz konusu şehirlerde karayolları üzerindeki hız ihlallerini caydırmak ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla bu uygulamanın hayata geçirildiğini belirtti.