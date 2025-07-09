https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/egm-duyurdu-9-ilde-ortalama-hiz-denetimleri-basladi-1097756405.html

EGM duyurdu: 9 ilde ortalama hız denetimleri başladı

EGM duyurdu: 9 ilde ortalama hız denetimleri başladı

Sputnik Türkiye

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ortalama hız denetimlerinin 9 ilde 10 Temmuz 2025 itibarıyla başlayacağını... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T22:59+0300

2025-07-09T22:59+0300

2025-07-09T22:59+0300

türki̇ye

emniyet genel müdürlüğü (egm)

hız

hız limiti

hız sınırı

ortalama hız koridoru

trafik

trafik kontrolü

trafik ihlali

trafik cezası

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EGM, 10 Temmuz 2025 itibarıyla 9 ilde ortalama hız denetimlerinin başlayacağını duyurdu.Yeni uygulamanın Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden yapılacağı belirtildi. Denetimlerin kapsamına alınan illerin ise Ağrı, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Malatya, Muş Sakarya, Sivas ve Van olduğu açıklandı. EGM, söz konusu şehirlerde karayolları üzerindeki hız ihlallerini caydırmak ve trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla bu uygulamanın hayata geçirildiğini belirtti.

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