https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/istanbul-valiligi-duyurdu-yeni-galata-koprusu-trafige-kapatilacak-1097675420.html
İstanbul Valiliği duyurdu: Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği duyurdu: Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, Yeni Galata Köprüsü'nün 8 Temmuz Salı günü 01.30 - 04.30 saatleri arasında bakım-onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacağını... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T19:12+0300
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2025-07-07T19:12+0300
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İstanbul Valiliği, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Yeni Galata Köprüsü’nün trafiğe kapatılacağını açıkladı.Köprünün gece mesaisiyle gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar kapsamında, 8 Temmuz Salı gecesi saat 01.30 itibarıyla saat 04.30’a kadar hem araç hem de yaya trafiğine kapatılacağı bildirildi.Bu süre zarfında köprüden geçiş yapacak tüm sürücülerin ve yayaların alternatif güzergahları kullanması tavsiye edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/istanbullular-dikkat--uc-ilcede-15-saat-su-kesintisi-yasanacak-1097670843.html
türki̇ye
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İstanbul Valiliği duyurdu: Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği, Yeni Galata Köprüsü'nün 8 Temmuz Salı günü 01.30 - 04.30 saatleri arasında bakım-onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacağını duyurdu. Söz konusu saatlerde köprü araç ve yaya geçişine kapalı olacak. Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.
İstanbul Valiliği, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Yeni Galata Köprüsü’nün trafiğe kapatılacağını açıkladı.
Köprünün gece mesaisiyle gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar kapsamında, 8 Temmuz Salı gecesi saat 01.30 itibarıyla saat 04.30’a kadar hem araç hem de yaya trafiğine kapatılacağı bildirildi.
Bu süre zarfında köprüden geçiş yapacak tüm sürücülerin ve yayaların alternatif güzergahları kullanması tavsiye edildi.