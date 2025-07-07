https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/istanbul-valiligi-duyurdu-yeni-galata-koprusu-trafige-kapatilacak-1097675420.html

İstanbul Valiliği duyurdu: Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği duyurdu: Yeni Galata Köprüsü trafiğe kapatılacak

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, Yeni Galata Köprüsü'nün 8 Temmuz Salı günü 01.30 - 04.30 saatleri arasında bakım-onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacağını... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

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İstanbul Valiliği, bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Yeni Galata Köprüsü’nün trafiğe kapatılacağını açıkladı.Köprünün gece mesaisiyle gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar kapsamında, 8 Temmuz Salı gecesi saat 01.30 itibarıyla saat 04.30’a kadar hem araç hem de yaya trafiğine kapatılacağı bildirildi.Bu süre zarfında köprüden geçiş yapacak tüm sürücülerin ve yayaların alternatif güzergahları kullanması tavsiye edildi.

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galata kulesi

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