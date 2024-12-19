https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/arda-gulerden-kupa-sevinci-dunyanin-en-iyi-kulubu-1091726401.html

Arda Güler'den kupa sevinci: 'Dünyanın en iyi kulübü'

Arda Güler'den kupa sevinci: 'Dünyanın en iyi kulübü'

Sputnik Türkiye

Real Madrid kariyerinde 5'inci kez kupa kazanan Arda Güler sosyal medyadan İspanyolca 'Dünyanın en iyi kulübü' paylaşımı yaptı. 19.12.2024, Sputnik Türkiye

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spor

real madrid

arda güler

kupa

fifa

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FIFA Kıtalararası Kupası'nı kazanacak takımın belli olduğu karşılaşma Katar'ın başkenti Doha'da oynandı. İspanya ekibi Real Madrid, Meksika temsilcisi Pachuca'yı 3-0 mağlup etti.Bu skorla FIFA Kıtalararası Kupası'nı da alan Real Madrid, 2024 yılını 5 kupayla tamamladı. Real Madrid, İspanya LaLiga, İspanya Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferlerini elde etti. Maçın 88. dakikasında oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler Real Madrid kariyerinde 5. kez kupa sevincini yaşadı.Düzenlenen törende kupa ile poz veren Arda Güler'e madalyasını FIFA Başkanı Gianni Infantino takdim etti.'Dünyanın en iyi kulübü'Milli futbolcu Arda Güler sosyal medya hesabından İspanyolca olarak yaptığı paylaşımda Real Madrid için 'Dünyanın en iyi kulübü' ifadesine yer verdi.

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