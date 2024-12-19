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Arda Güler'den kupa sevinci: 'Dünyanın en iyi kulübü'
Arda Güler'den kupa sevinci: 'Dünyanın en iyi kulübü'
Sputnik Türkiye
Real Madrid kariyerinde 5'inci kez kupa kazanan Arda Güler sosyal medyadan İspanyolca 'Dünyanın en iyi kulübü' paylaşımı yaptı. 19.12.2024, Sputnik Türkiye
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FIFA Kıtalararası Kupası'nı kazanacak takımın belli olduğu karşılaşma Katar'ın başkenti Doha'da oynandı. İspanya ekibi Real Madrid, Meksika temsilcisi Pachuca'yı 3-0 mağlup etti.Bu skorla FIFA Kıtalararası Kupası'nı da alan Real Madrid, 2024 yılını 5 kupayla tamamladı. Real Madrid, İspanya LaLiga, İspanya Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferlerini elde etti. Maçın 88. dakikasında oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler Real Madrid kariyerinde 5. kez kupa sevincini yaşadı.Düzenlenen törende kupa ile poz veren Arda Güler'e madalyasını FIFA Başkanı Gianni Infantino takdim etti.'Dünyanın en iyi kulübü'Milli futbolcu Arda Güler sosyal medya hesabından İspanyolca olarak yaptığı paylaşımda Real Madrid için 'Dünyanın en iyi kulübü' ifadesine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/fifa-kitalararasi-kupasinin-sahibi-belli-oldu-turk-oyuncu-6-kupasini-aldi-1091723516.html
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Arda Güler'den kupa sevinci: 'Dünyanın en iyi kulübü'

01:21 19.12.2024 (güncellendi: 01:29 19.12.2024)
© AA / Mohammed Dabbous Real Madrid oyuncusu Arda Güler kupa ile poz verdi
 Real Madrid oyuncusu Arda Güler kupa ile poz verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
© AA / Mohammed Dabbous
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Real Madrid kariyerinde 5'inci kez kupa kazanan Arda Güler sosyal medyadan İspanyolca 'Dünyanın en iyi kulübü' paylaşımı yaptı.
FIFA Kıtalararası Kupası'nı kazanacak takımın belli olduğu karşılaşma Katar'ın başkenti Doha'da oynandı. İspanya ekibi Real Madrid, Meksika temsilcisi Pachuca'yı 3-0 mağlup etti.
Bu skorla FIFA Kıtalararası Kupası'nı da alan Real Madrid, 2024 yılını 5 kupayla tamamladı. Real Madrid, İspanya LaLiga, İspanya Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferlerini elde etti. Maçın 88. dakikasında oyuna dahil olan milli futbolcu Arda Güler Real Madrid kariyerinde 5. kez kupa sevincini yaşadı.
Düzenlenen törende kupa ile poz veren Arda Güler'e madalyasını FIFA Başkanı Gianni Infantino takdim etti.
© AA / Mohammed Dabbous FIFA Başkanı Gianni Infantino Arda Güler'e madalyasını takdim etti.
FIFA Başkanı Gianni Infantino Arda Güler'e madalyasını takdim etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
FIFA Başkanı Gianni Infantino Arda Güler'e madalyasını takdim etti.
© AA / Mohammed Dabbous

'Dünyanın en iyi kulübü'

Milli futbolcu Arda Güler sosyal medya hesabından İspanyolca olarak yaptığı paylaşımda Real Madrid için 'Dünyanın en iyi kulübü' ifadesine yer verdi.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
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