https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bilim-insanlari-cevapladi-seytan-kulesi-gercekten-taslasmis-dev-bir-agac-mi-1097745862.html
Bilim insanları cevapladı: 'Şeytan Kulesi' gerçekten taşlaşmış dev bir ağaç mı?
Bilim insanları cevapladı: 'Şeytan Kulesi' gerçekten taşlaşmış dev bir ağaç mı?
Sputnik Türkiye
Wyoming'deki ünlü doğal oluşum Şeytan Kulesi'nin taşlaşmış bir ağaç olduğu yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu. Ancak bilim insanlarına göre bu... 09.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-09T15:18+0300
2025-07-09T15:18+0300
2025-07-09T15:18+0300
yaşam
bilim
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şeytan kulesi
araştırma
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Son dönemde sosyal medya kullanıcıları, Şeytan Kulesi’nin aslında dev bir taşlaşmış ağaç olduğu yönünde iddialar paylaşıyor. Bazı içerik üreticileri, kulenin altında devasa bir taşlaşmış kök sisteminin bulunduğunu öne sürüyor. Ancak bu iddialar bilimsel verilere dayanmadığı gibi, Şeytan Kulesi'nin oluşumuna dair gerçeklerle de uyuşmuyor.Şeytan Kulesi’nin jeolojik yapısı nedir?Şeytan Kulesi (Devils Tower), ABD'nin Wyoming eyaletinde, Black Hills bölgesinde yer alan doğal bir kaya oluşumudur. Kule, esas olarak fonolit porfir adı verilen bir magmatik kaya türünden oluşur. Bu kaya, milyonlarca yıl önce yer altında yavaşça soğuyan magmanın oluşturduğu sütunsal yapılar sayesinde bugünkü görünümünü kazanmıştır.Yaklaşık 41 milyon yıl önce Eosen döneminin sonlarında başlayan bu jeolojik süreçte, magma yüzeye ulaşmadan tortul katmanlar arasında sıkışıp kaldı. Zamanla soğuyan magma, belirgin altıgen sütunlara ayrılarak bugünkü görünümüne kavuştu.Taşlaşmış ağaç ne demek? Neden Şeytan Kulesi değil?Taşlaşmış ağaçlar, silika, kalsit ya da demir gibi minerallerin ağaç dokusunun içine zamanla yerleşmesiyle oluşur. Bu süreçte odunun hücresel yapısı korunur, fakat tamamen mineralleşir.Arizona’daki Taşlaşmış Orman Milli Parkı, bu oluşumların en iyi gözlemlenebildiği yerlerden biridir. Oysa Şeytan Kulesi, hiçbir şekilde bu sürece benzer jeolojik izler taşımaz. İçeriğinde organik kalıntı bulunmaz ve tamamen magmatik kökenlidir.Bilim i̇nsanları ne diyor?Jeologlara göre, Şeytan Kulesi’nin oluşumu iyi belgelenmiş bir jeolojik süreçtir ve taşlaşmış bir ağaç olma ihtimali yok denecek kadar azdır. Kule, tamamen magmanın soğuyarak katılaşmasıyla meydana gelmiştir. Ayrıca, taşlaşmış ağaçlarda görülen mikroskobik hücresel yapı bu oluşumda bulunmaz.Doğal güzelliklerin efsanelere karışmasıŞeytan Kulesi, hem bilimsel açıdan hem de kültürel olarak büyük bir öneme sahiptir. Yerel Kızılderili efsanelerinde kutsal sayılan bu yapı, aynı zamanda pek çok filme ve efsaneye de ilham vermiştir. Bu durum, halk arasında doğaüstü açıklamaların da yayılmasına neden olmuştur.Yaban hayatı ve doğal yaşam alanıŞeytan Kulesi çevresi, zengin bir ekosisteme ev sahipliği yapar. Bölgede çayır köpekleri, geyikler, bizonlar ve birçok kuş türü yaşar. Aynı zamanda sarıçam ormanları ve çayırlık alanlar ile çevrili olan bu bölge, doğa severler için ideal bir destinasyondur.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/bilim-insanlari-evrenin-olum-tarihini-acikladi-buyuk-cokuse-hazir-misiniz-1097744139.html
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bilim, bilim insanları, şeytan kulesi, araştırma
bilim, bilim insanları, şeytan kulesi, araştırma
Bilim insanları cevapladı: 'Şeytan Kulesi' gerçekten taşlaşmış dev bir ağaç mı?
Wyoming'deki ünlü doğal oluşum Şeytan Kulesi'nin taşlaşmış bir ağaç olduğu yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu. Ancak bilim insanlarına göre bu iddia, jeolojik verilerle çelişiyor. Şeytan Kulesi'nin kökenine dair gerçekler haberimizde.
Son dönemde sosyal medya kullanıcıları, Şeytan Kulesi’nin aslında dev bir taşlaşmış ağaç olduğu yönünde iddialar paylaşıyor. Bazı içerik üreticileri, kulenin altında devasa bir taşlaşmış kök sisteminin bulunduğunu öne sürüyor. Ancak bu iddialar bilimsel verilere dayanmadığı gibi, Şeytan Kulesi'nin oluşumuna dair gerçeklerle de uyuşmuyor.
Şeytan Kulesi’nin jeolojik yapısı nedir?
Şeytan Kulesi (Devils Tower), ABD'nin Wyoming eyaletinde, Black Hills bölgesinde yer alan doğal bir kaya oluşumudur. Kule, esas olarak fonolit porfir adı verilen bir magmatik kaya türünden oluşur. Bu kaya, milyonlarca yıl önce yer altında yavaşça soğuyan magmanın oluşturduğu sütunsal yapılar sayesinde bugünkü görünümünü kazanmıştır.
Yaklaşık 41 milyon yıl önce Eosen döneminin sonlarında başlayan bu jeolojik süreçte, magma yüzeye ulaşmadan tortul katmanlar arasında sıkışıp kaldı. Zamanla soğuyan magma, belirgin altıgen sütunlara ayrılarak bugünkü görünümüne kavuştu.
Taşlaşmış ağaç ne demek? Neden Şeytan Kulesi değil?
Taşlaşmış ağaçlar, silika, kalsit ya da demir gibi minerallerin ağaç dokusunun içine zamanla yerleşmesiyle oluşur. Bu süreçte odunun hücresel yapısı korunur, fakat tamamen mineralleşir.
Arizona’daki Taşlaşmış Orman Milli Parkı, bu oluşumların en iyi gözlemlenebildiği yerlerden biridir. Oysa Şeytan Kulesi, hiçbir şekilde bu sürece benzer jeolojik izler taşımaz. İçeriğinde organik kalıntı bulunmaz ve tamamen magmatik kökenlidir.
Bilim i̇nsanları ne diyor?
Jeologlara göre, Şeytan Kulesi’nin oluşumu iyi belgelenmiş bir jeolojik süreçtir ve taşlaşmış bir ağaç olma ihtimali yok denecek kadar azdır. Kule, tamamen magmanın soğuyarak katılaşmasıyla meydana gelmiştir. Ayrıca, taşlaşmış ağaçlarda görülen mikroskobik hücresel yapı bu oluşumda bulunmaz.
Doğal güzelliklerin efsanelere karışması
Şeytan Kulesi, hem bilimsel açıdan hem de kültürel olarak büyük bir öneme sahiptir. Yerel Kızılderili efsanelerinde kutsal sayılan bu yapı, aynı zamanda pek çok filme ve efsaneye de ilham vermiştir. Bu durum, halk arasında doğaüstü açıklamaların da yayılmasına neden olmuştur.
Yaban hayatı ve doğal yaşam alanı
Şeytan Kulesi çevresi, zengin bir ekosisteme ev sahipliği yapar. Bölgede çayır köpekleri, geyikler, bizonlar ve birçok kuş türü yaşar. Aynı zamanda sarıçam ormanları ve çayırlık alanlar ile çevrili olan bu bölge, doğa severler için ideal bir destinasyondur.