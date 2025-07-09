https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/abdde-altin-kubbe-krizi-asiri-maliyetli-islevsiz-ve-nukleer-silahlanma-yarisini-tetikleyebilir-1097718743.html

ABD'de 'Altın Kubbe' krizi: 'Aşırı maliyetli, işlevsiz ve nükleer silahlanma yarışını tetikleyebilir'

ABD'de 'Altın Kubbe' krizi: 'Aşırı maliyetli, işlevsiz ve nükleer silahlanma yarışını tetikleyebilir'

Sputnik Türkiye

ABD Kongre üyeleri Trump yönetiminin 175 milyar dolarlık “Altın Kubbe” projesinin hem maliyet hem de güvenlik açısından büyük risk taşıdığını savunarak... 09.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-09T00:54+0300

2025-07-09T00:54+0300

2025-07-09T00:54+0300

dünya

abd

bernie sanders

elizabeth warren

kongre

altın kubbe

altın kubbe füze savunma sistemi

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ABD’de aralarında Bernie Sanders ve Elizabeth Warren’ın da bulunduğu 13 Kongre üyesi, Trump yönetiminin yaklaşık 175 milyar dolarlık 'Altın Kubbe' savunma planına karşı çıktı.Demokrat vekiller, Savunma Bakanı Pete Hegseth’e gönderdikleri mektupta, planın 'aşırı maliyetli, işlevsiz ve nükleer silahlanma yarışını tetikleyebileceği' uyarısında bulundu.Altın Kubbe'nin, ABD’yi gerçek tehditlerden korumaktan çok vergi kaynaklarını boşa harcayacağı savunuldu.Kongre üyeleri, planın iptal edilmesini ve savunma sistemlerinin daha sınırlı tehditlere odaklanması gerektiğini belirterek, 21 Temmuz’a kadar detaylı yanıt talep etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trump-abye-gumruk-vergisi-mektubu-yollamama-son-2-gun-1097717184.html

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abd, bernie sanders, elizabeth warren, kongre, altın kubbe, altın kubbe füze savunma sistemi