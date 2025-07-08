https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/trump-abye-gumruk-vergisi-mektubu-yollamama-son-2-gun-1097717184.html
Trump: AB'ye gümrük vergisi mektubu yollamama son 2 gün
Trump: AB'ye gümrük vergisi mektubu yollamama son 2 gün
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, "AB'ye mektup göndermekten muhtemelen iki gün uzaktayız" dedi. 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T22:47+0300
2025-07-08T22:47+0300
2025-07-08T22:47+0300
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trump ek gümrük vergileri
gümrük vergisi
trump gümrük vergileri
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ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ne ABD ile ticarette uygulanacak gümrük vergilerini ayrıntılarıyla anlatan bir mektup göndermeye yaklaşık iki gün kaldığını söyledi.Trump, Kabine toplantısında "Onlara mektup göndermekten muhtemelen iki gün uzaktayız" dedi. Ayrıca Trump, bloğun yakın zamana kadar ABD'ye "çok kötü" davrandığını kaydederek, şöyle kouştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/abdde-yapay-zeka-skandali-3-ulkenin-disisleri-bakani-yapay-rubio-ile-gorustu-1097716260.html
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abd, kabine, donald trump, ab, trump ek gümrük vergileri, gümrük vergisi, trump gümrük vergileri
abd, kabine, donald trump, ab, trump ek gümrük vergileri, gümrük vergisi, trump gümrük vergileri
Trump: AB'ye gümrük vergisi mektubu yollamama son 2 gün
ABD Başkanı Donald Trump, "AB'ye mektup göndermekten muhtemelen iki gün uzaktayız" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ne ABD ile ticarette uygulanacak gümrük vergilerini ayrıntılarıyla anlatan bir mektup göndermeye yaklaşık iki gün kaldığını söyledi.
Trump, Kabine toplantısında "Onlara mektup göndermekten muhtemelen iki gün uzaktayız" dedi. Ayrıca Trump, bloğun yakın zamana kadar ABD'ye "çok kötü" davrandığını kaydederek, şöyle kouştu:
Şimdi bize çok iyi davranıyorlar, sanki başka bir dünya gibi. Aslında bize çok kötü davrandılar. Onlar başa çıkılması en zor olanlardandı. Aslında birçok açıdan Çin'den çok daha kötüydüler.