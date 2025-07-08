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Zamlı emekli maaşları ne zaman yatar?
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatar?
Sputnik Türkiye
Temmuz 2025 memur ve emekli maaş zamları belli oldu. En düşük memur maaşı 50 bin 502 TL’ye yükseldi. Peki, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? 4A SSK, 4B... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T07:46+0300
2025-07-08T07:46+0300
yaşam
bağ-kur
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
en düşük emekli maaşı
emekli maaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/13/1086031321_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_aec4b03349c08e904e1baafa151eb591.jpg
Memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısında alacakları zamlı maaşlar, 3 Temmuz itibarıyla netleşti. Temmuz ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasının ardından, memur ve memur emeklilerine yüzde 15,57, SGK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise yüzde 16,67 oranında zam yapıldı. Bu kapsamda, en düşük memur maaşı 50.502 TL oldu.Memur maaşları her yıl ocak ve temmuz aylarında, toplu iş sözleşmesi (TİS) hükümleri doğrultusunda zamlanıyor. Zamlı maaşların ne zaman yatacağı merak edilirken, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) için güncel ödeme takvimi de belli oldu.Tahsis numarasına göre yapılan ödemelerde, 4A ve 4B emeklileri maaşlarını temmuz ayında belirli günlerde alacak. Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir maaş alanlar ise doğum tarihine göre sıralanan ödeme takvimine göre maaşlarına kavuşacak.SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİSSK, BAĞ-KUR emekli aylığı ödeme takvimi şu şekilde;Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİTahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİÜç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günündeDoğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günündeDoğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günündeDoğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günündeDoğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günündeMart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günündeDoğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günündeDoğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günündeDoğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günündeDoğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günündeOcak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakilerDoğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günündeDoğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günündeDoğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günündeDoğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günündeDoğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/meclis-komisyonunda-kabul-edildi-en-dusuk-emekli-maasi-16-bin-881-tl-oldu-1097583145.html
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bağ-kur, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), en düşük emekli maaşı, emekli maaşı
bağ-kur, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), en düşük emekli maaşı, emekli maaşı

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatar?

07:46 08.07.2025
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ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
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Temmuz 2025 memur ve emekli maaş zamları belli oldu. En düşük memur maaşı 50 bin 502 TL’ye yükseldi. Peki, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? 4A SSK, 4B Bağ-Kur ve 4C Emekli Sandığı maaş ödeme tarihleri netleşti. İşte detaylı maaş ödeme takvimi.
Memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısında alacakları zamlı maaşlar, 3 Temmuz itibarıyla netleşti. Temmuz ayı enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanmasının ardından, memur ve memur emeklilerine yüzde 15,57, SGK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise yüzde 16,67 oranında zam yapıldı. Bu kapsamda, en düşük memur maaşı 50.502 TL oldu.
Memur maaşları her yıl ocak ve temmuz aylarında, toplu iş sözleşmesi (TİS) hükümleri doğrultusunda zamlanıyor. Zamlı maaşların ne zaman yatacağı merak edilirken, SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) için güncel ödeme takvimi de belli oldu.
Tahsis numarasına göre yapılan ödemelerde, 4A ve 4B emeklileri maaşlarını temmuz ayında belirli günlerde alacak. Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir maaş alanlar ise doğum tarihine göre sıralanan ödeme takvimine göre maaşlarına kavuşacak.

SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

SSK, BAĞ-KUR emekli aylığı ödeme takvimi şu şekilde;
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde maaşlarını alırlar.
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
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