https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/meclis-komisyonunda-kabul-edildi-en-dusuk-emekli-maasi-16-bin-881-tl-oldu-1097583145.html

Meclis komisyonunda kabul edildi: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL oldu

Meclis komisyonunda kabul edildi: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL oldu

Sputnik Türkiye

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bazı kanunlarda değişiklik yapan teklifi kabul etti. En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL'ye yükseltildi. Türk Silahlı Kuvvetleri... 03.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-03T21:13+0300

2025-07-03T21:13+0300

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, emekli aylıkları artırılması ve TSK personel mevzuatında değişiklikler yapılmasını içeren kanun teklifini kabul etti.Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif kapsamında en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL’ye yükseltilirken, askeri personel için de önemli düzenlemeler yapıldı.Korgeneralliğe ve koramiralliğe yükselebilmek için kuvvet harp enstitüsü komuta ve kurmay eğitimini başarıyla tamamlamış muharip sınıfı general veya amiral olma şartı getirildi. Kuvvet komutanlarının yaş haddinin 67’ye çıkarılması ve Cumhurbaşkanı kararıyla bu sınırın 72’ye kadar uzatılabilmesi de teklifte yer aldı. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin çalışma saatleri yeniden düzenlenirken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yurtdışından başvuruların kabulüne ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.İş Kanunu’nda turizm sektöründeki turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan işçilerin haftalık izin kullanımı esnek hale getirildi. Artık izinlerin işçinin talebi üzerine takip eden 4 gün içinde kullandırılmasının mümkün olacağı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/turkiyenin-ilk-iklim-kanunu-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edilerek-yasalasti-1097540702.html

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