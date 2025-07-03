https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/meclis-komisyonunda-kabul-edildi-en-dusuk-emekli-maasi-16-bin-881-tl-oldu-1097583145.html
Meclis komisyonunda kabul edildi: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL oldu
Meclis komisyonunda kabul edildi: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL oldu
Sputnik Türkiye
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bazı kanunlarda değişiklik yapan teklifi kabul etti. En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL'ye yükseltildi. Türk Silahlı Kuvvetleri... 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T21:13+0300
2025-07-03T21:13+0300
2025-07-03T21:13+0300
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tbmm genel kurulu
tbmm başkanlığı
tbmm plan ve bütçe komisyonu
türkiye büyük millet meclisi (tbmm)
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en düşük emekli maaşı
emekli ikramiyesi
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, emekli aylıkları artırılması ve TSK personel mevzuatında değişiklikler yapılmasını içeren kanun teklifini kabul etti.Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif kapsamında en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL’ye yükseltilirken, askeri personel için de önemli düzenlemeler yapıldı.Korgeneralliğe ve koramiralliğe yükselebilmek için kuvvet harp enstitüsü komuta ve kurmay eğitimini başarıyla tamamlamış muharip sınıfı general veya amiral olma şartı getirildi. Kuvvet komutanlarının yaş haddinin 67’ye çıkarılması ve Cumhurbaşkanı kararıyla bu sınırın 72’ye kadar uzatılabilmesi de teklifte yer aldı. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin çalışma saatleri yeniden düzenlenirken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yurtdışından başvuruların kabulüne ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.İş Kanunu’nda turizm sektöründeki turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan işçilerin haftalık izin kullanımı esnek hale getirildi. Artık izinlerin işçinin talebi üzerine takip eden 4 gün içinde kullandırılmasının mümkün olacağı açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250702/turkiyenin-ilk-iklim-kanunu-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edilerek-yasalasti-1097540702.html
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meclis, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, tbmm plan ve bütçe komisyonu, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), emekli, en düşük emekli maaşı, emekli ikramiyesi, emekli maaşı
meclis, tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, tbmm plan ve bütçe komisyonu, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), emekli, en düşük emekli maaşı, emekli ikramiyesi, emekli maaşı
Meclis komisyonunda kabul edildi: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL oldu
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, bazı kanunlarda değişiklik yapan teklifi kabul etti. En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL'ye yükseltildi. Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda ise korgeneral ve koramiralliğe yükselebilmek için yeni şartlar getirildi, yaş haddleri artırıldı.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, emekli aylıkları artırılması ve TSK personel mevzuatında değişiklikler yapılmasını içeren kanun teklifini kabul etti.
Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Teklif kapsamında en düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL’ye yükseltilirken, askeri personel için de önemli düzenlemeler yapıldı.
Korgeneralliğe ve koramiralliğe yükselebilmek için kuvvet harp enstitüsü komuta ve kurmay eğitimini başarıyla tamamlamış muharip sınıfı general veya amiral olma şartı getirildi. Kuvvet komutanlarının yaş haddinin 67’ye çıkarılması ve Cumhurbaşkanı kararıyla bu sınırın 72’ye kadar uzatılabilmesi de teklifte yer aldı.
Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin çalışma saatleri yeniden düzenlenirken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yurtdışından başvuruların kabulüne ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.
İş Kanunu’nda turizm sektöründeki turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan işçilerin haftalık izin kullanımı esnek hale getirildi. Artık izinlerin işçinin talebi üzerine takip eden 4 gün içinde kullandırılmasının mümkün olacağı açıklandı.