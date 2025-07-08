https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/teksasta-sel-felaketi-afette-can-kaybi-95e-yukseldi-1097679827.html

Teksas'ta sel felaketi: Afette can kaybı 95'e yükseldi

Teksas'ta sel felaketi: Afette can kaybı 95'e yükseldi

Sputnik Türkiye

ABD’de son yılların en ölümcül sellerinden biri olarak kayıtlara geçen Teksas’taki felakette dördüncü güne girilirken, mucizevi kurtuluş umutları giderek... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

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Teksas'ta etkili olan sel felaketinde can kaybı 95'e yükselirken, arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.Teksas’ın Kerrville kentinin Belediye Başkanı Joe Herring Jr., yaptığı açıklamada, en az 95 kişinin hayatını kaybettiği felakette sağ kalan birini bulma umudunun her geçen gün azaldığını duyurdu. Belediye Başkanı Herring, kurtarma ekiplerinin daha fazla sağ kurtulana ulaşma umuduyla, yıkıntılar ve devrilmiş ağaçlar arasında ilerlediğini, ancak yeni sağanak ve ani sel riskinin işleri zorlaştırdığını söyledi.Camp Mystic adlı yaz kampı ise Guadalupe Nehri'nin taşması sonucu 27 kampçı ve personelinin öldüğünü doğruladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/texastaki-sel-felaketinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-82ye-yukseldi-41-kisi-kayip-1097650099.html

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