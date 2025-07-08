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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/teksasta-sel-felaketi-afette-can-kaybi-95e-yukseldi-1097679827.html
Teksas'ta sel felaketi: Afette can kaybı 95'e yükseldi
Teksas'ta sel felaketi: Afette can kaybı 95'e yükseldi
Sputnik Türkiye
ABD’de son yılların en ölümcül sellerinden biri olarak kayıtlara geçen Teksas’taki felakette dördüncü güne girilirken, mucizevi kurtuluş umutları giderek... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T00:44+0300
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Teksas'ta etkili olan sel felaketinde can kaybı 95'e yükselirken, arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.Teksas’ın Kerrville kentinin Belediye Başkanı Joe Herring Jr., yaptığı açıklamada, en az 95 kişinin hayatını kaybettiği felakette sağ kalan birini bulma umudunun her geçen gün azaldığını duyurdu. Belediye Başkanı Herring, kurtarma ekiplerinin daha fazla sağ kurtulana ulaşma umuduyla, yıkıntılar ve devrilmiş ağaçlar arasında ilerlediğini, ancak yeni sağanak ve ani sel riskinin işleri zorlaştırdığını söyledi.Camp Mystic adlı yaz kampı ise Guadalupe Nehri'nin taşması sonucu 27 kampçı ve personelinin öldüğünü doğruladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/texastaki-sel-felaketinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-82ye-yukseldi-41-kisi-kayip-1097650099.html
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teksas, abd, ölü, ölü sayısı, afet, doğal afet, afet bölgesi, sel, sel felaketi, yağmur, yağmur suyu
teksas, abd, ölü, ölü sayısı, afet, doğal afet, afet bölgesi, sel, sel felaketi, yağmur, yağmur suyu

Teksas'ta sel felaketi: Afette can kaybı 95'e yükseldi

00:44 08.07.2025 (güncellendi: 00:45 08.07.2025)
© AP PhotoTeksas Sel Felaketi
Teksas Sel Felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© AP Photo
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ABD’de son yılların en ölümcül sellerinden biri olarak kayıtlara geçen Teksas’taki felakette dördüncü güne girilirken, mucizevi kurtuluş umutları giderek azaldı. Ölenler arasında Camp Mystic adlı kız kampındaki 27 genç yer alırken toplam can kaybı sayısı 95'e yükseldi.
Teksas'ta etkili olan sel felaketinde can kaybı 95'e yükselirken, arama çalışmalarının devam ettiği açıklandı.
Teksas’ın Kerrville kentinin Belediye Başkanı Joe Herring Jr., yaptığı açıklamada, en az 95 kişinin hayatını kaybettiği felakette sağ kalan birini bulma umudunun her geçen gün azaldığını duyurdu.
Belediye Başkanı Herring, kurtarma ekiplerinin daha fazla sağ kurtulana ulaşma umuduyla, yıkıntılar ve devrilmiş ağaçlar arasında ilerlediğini, ancak yeni sağanak ve ani sel riskinin işleri zorlaştırdığını söyledi.
Camp Mystic adlı yaz kampı ise Guadalupe Nehri'nin taşması sonucu 27 kampçı ve personelinin öldüğünü doğruladı.
Texas eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.07.2025
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