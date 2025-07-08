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Rakıya zam geldi: Bir grubun fiyatı değişti
Rakıya zam geldi: Bir grubun fiyatı değişti
Sputnik Türkiye
TÜİK'in açıkladığı yüzde 15,71'lik Yİ-ÜFE oranıyla birlikte ÖTV'de otomatik artışa gidildi. Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde yeni zamlar yürürlüğe... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T11:09+0300
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ekonomi̇
rakı
rakı fiyatları
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini yüzde 15,71 olarak açıkladı. Bu oran doğrultusunda, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yasal olarak otomatik güncelleme yapıldı. 3 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giren zam, akaryakıt, sigara ve alkollü içkilere doğrudan yansıdı.2025’in ikinci yarısıyla birlikte alkollü içecek fiyatlarında yeni bir zam dalgası başladı. ÖTV oranındaki yüzde 15,71’lik artış, özellikle rakı gibi yüksek vergi oranına sahip içeceklerin fiyatlarını ciddi oranda etkiledi.Rakı fiyatları Temmuz 2025: Rakıya zam geldi mi? Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Beylerbeyi rakı fiyatlarını paylaştı. Fiyatlar markaya ve ürün kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Yeni listeye göre:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/sigaraya-yeni-zam-hangi-sigara-gruplarina-zam-geldi-en-ucuz-ve-pahalisi-kac-tl-oldu-1097685754.html
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Rakıya zam geldi: Bir grubun fiyatı değişti

11:09 08.07.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturRakı fiyatları 2025
Rakı fiyatları 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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TÜİK'in açıkladığı yüzde 15,71'lik Yİ-ÜFE oranıyla birlikte ÖTV'de otomatik artışa gidildi. Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde yeni zamlar yürürlüğe giriyor. Alkol fiyatlarına gelen zamlara rakıdaki artış eklendi. Bir rakı grubuna zam yapıldı. Peki, rakı fiyatları ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini yüzde 15,71 olarak açıkladı. Bu oran doğrultusunda, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yasal olarak otomatik güncelleme yapıldı. 3 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giren zam, akaryakıt, sigara ve alkollü içkilere doğrudan yansıdı.
2025’in ikinci yarısıyla birlikte alkollü içecek fiyatlarında yeni bir zam dalgası başladı. ÖTV oranındaki yüzde 15,71’lik artış, özellikle rakı gibi yüksek vergi oranına sahip içeceklerin fiyatlarını ciddi oranda etkiledi.

Rakı fiyatları Temmuz 2025: Rakıya zam geldi mi?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Beylerbeyi rakı fiyatlarını paylaştı. Fiyatlar markaya ve ürün kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Yeni listeye göre:
50’lik rakılar: 1039 TL, 1125 TL, 1310 TL
70’lik rakılar: 1359 TL, 1450 TL, 1695 TL, 1950 TL
100’lük rakılar: 1669 TL, 1815 TL, 2175 TL
Sigara zam - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
EKONOMİ
Sigaraya yeni zam: Hangi sigara gruplarına zam geldi, en ucuz ve pahalısı kaç TL oldu?
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