https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/rakiya-zam-geldi-bir-grubun-fiyati-degisti-1097689354.html
Rakıya zam geldi: Bir grubun fiyatı değişti
Rakıya zam geldi: Bir grubun fiyatı değişti
Sputnik Türkiye
TÜİK'in açıkladığı yüzde 15,71'lik Yİ-ÜFE oranıyla birlikte ÖTV'de otomatik artışa gidildi. Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde yeni zamlar yürürlüğe... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T11:09+0300
2025-07-08T11:09+0300
2025-07-08T11:09+0300
ekonomi̇
rakı
rakı fiyatları
rakıya zam
rakı
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
tüi̇k
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097690358_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_332abf766f3496fdf8e89a7f2fe2d54c.png
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini yüzde 15,71 olarak açıkladı. Bu oran doğrultusunda, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yasal olarak otomatik güncelleme yapıldı. 3 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giren zam, akaryakıt, sigara ve alkollü içkilere doğrudan yansıdı.2025’in ikinci yarısıyla birlikte alkollü içecek fiyatlarında yeni bir zam dalgası başladı. ÖTV oranındaki yüzde 15,71’lik artış, özellikle rakı gibi yüksek vergi oranına sahip içeceklerin fiyatlarını ciddi oranda etkiledi.Rakı fiyatları Temmuz 2025: Rakıya zam geldi mi? Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Beylerbeyi rakı fiyatlarını paylaştı. Fiyatlar markaya ve ürün kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Yeni listeye göre:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/sigaraya-yeni-zam-hangi-sigara-gruplarina-zam-geldi-en-ucuz-ve-pahalisi-kac-tl-oldu-1097685754.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/08/1097690358_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_ede19920cbc7d7fee0680c6012c7b151.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ötv zammı, ötv zammı temmuz 2025, ötv zammı alkollü içki, rakı fiyatları, ötv zammı rakı, temmuz 2025 ötv artışı, yurt içi üretici fiyat endeksi 2025, yı‑üfe %15,71, akaryakıt zammı, sigara zammı, bira fiyatları 2025, beylrbeyi rakı fiyatları, ötv otomatik artış, 50’lik rakı fiyatı, 70’lik rakı fiyatı, 100’lük rakı fiyatı, en ucuz rakı 1039 tl, kaça zam geldi, ötv güncellemesi, ötv zammı ne kadar, 3 temmuz ötv zammı, alkollü içki fiyatları, ötv zammı haberleri, ötv zammı outlet, ötv zammı tekel bayileri, ötv zammı etkisi
ötv zammı, ötv zammı temmuz 2025, ötv zammı alkollü içki, rakı fiyatları, ötv zammı rakı, temmuz 2025 ötv artışı, yurt içi üretici fiyat endeksi 2025, yı‑üfe %15,71, akaryakıt zammı, sigara zammı, bira fiyatları 2025, beylrbeyi rakı fiyatları, ötv otomatik artış, 50’lik rakı fiyatı, 70’lik rakı fiyatı, 100’lük rakı fiyatı, en ucuz rakı 1039 tl, kaça zam geldi, ötv güncellemesi, ötv zammı ne kadar, 3 temmuz ötv zammı, alkollü içki fiyatları, ötv zammı haberleri, ötv zammı outlet, ötv zammı tekel bayileri, ötv zammı etkisi
Rakıya zam geldi: Bir grubun fiyatı değişti
TÜİK'in açıkladığı yüzde 15,71'lik Yİ-ÜFE oranıyla birlikte ÖTV'de otomatik artışa gidildi. Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde yeni zamlar yürürlüğe giriyor. Alkol fiyatlarına gelen zamlara rakıdaki artış eklendi. Bir rakı grubuna zam yapıldı. Peki, rakı fiyatları ne kadar oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini yüzde 15,71 olarak açıkladı. Bu oran doğrultusunda, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yasal olarak otomatik güncelleme yapıldı. 3 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giren zam, akaryakıt, sigara ve alkollü içkilere doğrudan yansıdı.
2025’in ikinci yarısıyla birlikte alkollü içecek fiyatlarında yeni bir zam dalgası başladı. ÖTV oranındaki yüzde 15,71’lik artış, özellikle rakı gibi yüksek vergi oranına sahip içeceklerin fiyatlarını ciddi oranda etkiledi.
Rakı fiyatları Temmuz 2025: Rakıya zam geldi mi?
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Beylerbeyi rakı fiyatlarını paylaştı. Fiyatlar markaya ve ürün kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Yeni listeye göre:
50’lik rakılar
: 1039 TL, 1125 TL, 1310 TL
70’lik rakılar
: 1359 TL, 1450 TL, 1695 TL, 1950 TL
100’lük rakılar
: 1669 TL, 1815 TL, 2175 TL