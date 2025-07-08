https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/rakiya-zam-geldi-bir-grubun-fiyati-degisti-1097689354.html

Rakıya zam geldi: Bir grubun fiyatı değişti

Rakıya zam geldi: Bir grubun fiyatı değişti

Sputnik Türkiye

TÜİK'in açıkladığı yüzde 15,71'lik Yİ-ÜFE oranıyla birlikte ÖTV'de otomatik artışa gidildi. Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde yeni zamlar yürürlüğe... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T11:09+0300

2025-07-08T11:09+0300

2025-07-08T11:09+0300

ekonomi̇

rakı

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rakıya zam

rakı

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

tüi̇k

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini yüzde 15,71 olarak açıkladı. Bu oran doğrultusunda, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yasal olarak otomatik güncelleme yapıldı. 3 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe giren zam, akaryakıt, sigara ve alkollü içkilere doğrudan yansıdı.2025’in ikinci yarısıyla birlikte alkollü içecek fiyatlarında yeni bir zam dalgası başladı. ÖTV oranındaki yüzde 15,71’lik artış, özellikle rakı gibi yüksek vergi oranına sahip içeceklerin fiyatlarını ciddi oranda etkiledi.Rakı fiyatları Temmuz 2025: Rakıya zam geldi mi? Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Beylerbeyi rakı fiyatlarını paylaştı. Fiyatlar markaya ve ürün kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Yeni listeye göre:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/sigaraya-yeni-zam-hangi-sigara-gruplarina-zam-geldi-en-ucuz-ve-pahalisi-kac-tl-oldu-1097685754.html

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