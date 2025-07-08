https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/sigaraya-yeni-zam-hangi-sigara-gruplarina-zam-geldi-en-ucuz-ve-pahalisi-kac-tl-oldu-1097685754.html

Sigaraya yeni zam: Hangi sigara gruplarına zam geldi, en ucuz ve pahalısı kaç TL oldu?

Sigaraya yeni zam: Hangi sigara gruplarına zam geldi, en ucuz ve pahalısı kaç TL oldu?

Sputnik Türkiye

ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları yeniden arttı. Temmuz 2025 itibarıyla JTİ, BAT ve Imperial Tobacco sigara gruplarına 5 TL zam geldi. En ucuz sigara 78 TL... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T09:46+0300

2025-07-08T09:46+0300

2025-07-08T09:46+0300

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamada, akaryakıt, içki ve tütün ürünlerinde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarına yüzde 15,71 oranında artış yapıldığı duyuruldu. Bu artış, kanun gereği otomatik olarak yürürlüğe girerken, başta sigara olmak üzere birçok tüketim ürününün fiyatına doğrudan yansıdı.2025 sigara fiyatları ne kadar oldu? Hangi sigara gruplarına zam geldi?Zam sonrası gözler sigara fiyatlarına çevrilirken, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sigaraya 5 TL zam geldiğini açıkladı. Dündar, zamdan etkilenen sigara gruplarını şöyle sıraladı:Erol Dündar ayrıca, "zam yağmuru sürüyor" diyerek artışların devam edebileceği sinyalini verdi.8 Temmuz 2025 güncel sigara fiyatları: En ucuz sigara kaç TL oldu?Yeni zamlı fiyatlara göre sigara gruplarındaki en düşük ve en yüksek fiyatlar şu şekilde belirlendi:🔸 Imperial Tobacco:🔸 BAT grubu:🔸 JTİ grubu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/motorine-yeni-zam-geliyor-akaryakitta-fiyatlar-gece-yarisi-degisecek-1097684693.html

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