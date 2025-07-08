https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/sigaraya-yeni-zam-hangi-sigara-gruplarina-zam-geldi-en-ucuz-ve-pahalisi-kac-tl-oldu-1097685754.html
Sigaraya yeni zam: Hangi sigara gruplarına zam geldi, en ucuz ve pahalısı kaç TL oldu?
Sigaraya yeni zam: Hangi sigara gruplarına zam geldi, en ucuz ve pahalısı kaç TL oldu?
Sputnik Türkiye
ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları yeniden arttı. Temmuz 2025 itibarıyla JTİ, BAT ve Imperial Tobacco sigara gruplarına 5 TL zam geldi. En ucuz sigara 78 TL... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T09:46+0300
2025-07-08T09:46+0300
2025-07-08T09:46+0300
ekonomi̇
sigara
sigara zammı
en düşük sigara fiyatı
güncel sigara fiyatları
sigara fiyatları 2025
sigara fiyatları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/06/1094240363_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_457ab4883c9a55eb2c45a17e6138cbd9.jpg
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamada, akaryakıt, içki ve tütün ürünlerinde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarına yüzde 15,71 oranında artış yapıldığı duyuruldu. Bu artış, kanun gereği otomatik olarak yürürlüğe girerken, başta sigara olmak üzere birçok tüketim ürününün fiyatına doğrudan yansıdı.2025 sigara fiyatları ne kadar oldu? Hangi sigara gruplarına zam geldi?Zam sonrası gözler sigara fiyatlarına çevrilirken, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sigaraya 5 TL zam geldiğini açıkladı. Dündar, zamdan etkilenen sigara gruplarını şöyle sıraladı:Erol Dündar ayrıca, "zam yağmuru sürüyor" diyerek artışların devam edebileceği sinyalini verdi.8 Temmuz 2025 güncel sigara fiyatları: En ucuz sigara kaç TL oldu?Yeni zamlı fiyatlara göre sigara gruplarındaki en düşük ve en yüksek fiyatlar şu şekilde belirlendi:🔸 Imperial Tobacco:🔸 BAT grubu:🔸 JTİ grubu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/motorine-yeni-zam-geliyor-akaryakitta-fiyatlar-gece-yarisi-degisecek-1097684693.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/06/1094240363_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f6107eefb165648ce8227b76e082cb58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sigara zammı 8 temmuz 2025, sigaraya zam geldi mi, ötv zammı sonrası sigara fiyatı, en ucuz sigara kaç tl, bat sigara fiyat listesi 2025, imperial tobacco sigara fiyatları, jti güncel sigara fiyatı, ötv yüzde 15,71 arttı, 2025 tütün fiyatları, zamlı sigara fiyat listesi, sigara fiyatları bugün
sigara zammı 8 temmuz 2025, sigaraya zam geldi mi, ötv zammı sonrası sigara fiyatı, en ucuz sigara kaç tl, bat sigara fiyat listesi 2025, imperial tobacco sigara fiyatları, jti güncel sigara fiyatı, ötv yüzde 15,71 arttı, 2025 tütün fiyatları, zamlı sigara fiyat listesi, sigara fiyatları bugün
Sigaraya yeni zam: Hangi sigara gruplarına zam geldi, en ucuz ve pahalısı kaç TL oldu?
ÖTV zammı sonrası sigara fiyatları yeniden arttı. Temmuz 2025 itibarıyla JTİ, BAT ve Imperial Tobacco sigara gruplarına 5 TL zam geldi. En ucuz sigara 78 TL, en pahalı sigara ise 96 TL oldu. Zamlı sigara fiyatlarının duyurulmasıyla "Hangi sigara grubuna zam geldi?" ve "En ucuz sigara fiyatı ne kadar?" sorularını araştırılıyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan açıklamada, akaryakıt, içki ve tütün ürünlerinde uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarına yüzde 15,71 oranında artış yapıldığı duyuruldu. Bu artış, kanun gereği otomatik olarak yürürlüğe girerken, başta sigara olmak üzere birçok tüketim ürününün fiyatına doğrudan yansıdı.
2025 sigara fiyatları ne kadar oldu? Hangi sigara gruplarına zam geldi?
Zam sonrası gözler sigara fiyatlarına çevrilirken, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, sigaraya 5 TL zam geldiğini açıkladı. Dündar, zamdan etkilenen sigara gruplarını şöyle sıraladı:
JTİ (Japan Tobacco International) BAT (British American Tobacco)
Erol Dündar ayrıca, "zam yağmuru sürüyor" diyerek artışların devam edebileceği sinyalini verdi.
8 Temmuz 2025 güncel sigara fiyatları: En ucuz sigara kaç TL oldu?
Yeni zamlı fiyatlara göre sigara gruplarındaki en düşük ve en yüksek fiyatlar şu şekilde belirlendi: