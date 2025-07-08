https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/nakit-ihtiyaci-olanlar-dikkat-faizsiz-kredide-limitler-guncellendi-1097687011.html
Nakit ihtiyacı olanlar dikkat: Faizsiz kredide limitler güncellendi
Nakit ihtiyacı olanlar dikkat: Faizsiz kredide limitler güncellendi
Sputnik Türkiye
Faizsiz kredi kampanyaları çeşitlenmeye başladı. Peki hangi banka ne kadar kredi veriyor? Tercihi nelere göre yapmak gerekli? 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T10:16+0300
2025-07-08T10:16+0300
2025-07-08T10:16+0300
ekonomi̇
kredi
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faiz
faiz oranları
faiz artırımı
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Bankalar belli dönemlerde yeni müşteri çekebilmek için veya halihazırdaki müşterisine düşük meblağ ve vade için faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Özellikle 2025 yılında bankalarda faizsiz kredi limitleri yükselmişti.Bir ara 45-50 bin TL bandında seyreden faizsiz kredi limitleri 75 bin TL’ye kadar yükselmişti. Düşük tutarlarda nakit sıkışıklığı olanlar için faizsiz krediler can suyu oluyor.İşte en yüksek ödeme tutarıBankalarda geçtiğimiz aylarda en yüksek faizsiz kredi limiti 75 bin TL’ye kadar yükselmişti. Gelinen süreçte bazı özel bankalar limiti daha da yukarı çekti.Milliyet'in haberine göre bazı bankalar yeni müşterilere özel 60.000 TL 3 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL 3 ay vadeli taksitli avans ile toplamda 85 bin TL’lik tutar faizsiz bir şekilde kullandırılıyor.Vadeye dikkatÖte yandan faizsiz kredilerde vadeler de kısa oluyor. Daha çok 3 ile 6 ay vade ile sınırlandırılmış şekilde kredi kullandırılıyor.Bankalar neden faizsiz kredi kampanyaları düzenliyor? Faizsiz kredi limitleri daha da yükselir mi?Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı:‘0 faiz’ deyip sigorta ve dosya masrafı yansıtabiliyorlar'Faizsiz kredi limitleri daha da yükselir mi?Faizsiz kredi mantıklı mı?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/esnafa-nefes-kredisi-geliyor-tobb-nefes-kredisi-nasil-alinir-1097641129.html
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faizsiz kredi veren bankalar 2025, faizsiz ihtiyaç kredisi, 0 faizli kredi kampanyası, yeni müşteriye özel kredi, taksitli avans faizsiz, 3 ay vadeli faizsiz kredi, bankalar faizsiz kredi limiti, sigortasız kredi veren bankalar, dosya masrafsız kredi 2025, ihtiyaç kredisi kampanyaları, kısa vadeli kredi fırsatları, banka kredi limiti ne kadar, faizsiz kredi nasıl alınır, hangi banka faizsiz kredi veriyor, kredi çekmeden önce dikkat edilmesi gerekenler, kredi tuzağı uyarısı, bankaların pazarlama taktiği, kredi kullanma alışkanlığı, eylül kredi kampanyaları, düşük tutarlı kredi avantajı
Nakit ihtiyacı olanlar dikkat: Faizsiz kredide limitler güncellendi
Faizsiz kredi kampanyaları çeşitlenmeye başladı. Peki hangi banka ne kadar kredi veriyor? Tercihi nelere göre yapmak gerekli?
Bankalar belli dönemlerde yeni müşteri çekebilmek için veya halihazırdaki müşterisine düşük meblağ ve vade için faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Özellikle 2025 yılında bankalarda faizsiz kredi limitleri yükselmişti.
Bir ara 45-50 bin TL bandında seyreden faizsiz kredi limitleri 75 bin TL’ye kadar yükselmişti. Düşük tutarlarda nakit sıkışıklığı olanlar için faizsiz krediler can suyu oluyor.
İşte en yüksek ödeme tutarı
Bankalarda geçtiğimiz aylarda en yüksek faizsiz kredi limiti 75 bin TL’ye kadar yükselmişti. Gelinen süreçte bazı özel bankalar limiti daha da yukarı çekti.
Milliyet'in haberine göre bazı bankalar yeni müşterilere özel 60.000 TL 3 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL 3 ay vadeli taksitli avans ile toplamda 85 bin TL’lik tutar faizsiz bir şekilde kullandırılıyor.
Öte yandan faizsiz kredilerde vadeler de kısa oluyor. Daha çok 3 ile 6 ay vade ile sınırlandırılmış şekilde kredi kullandırılıyor.
Bankalar neden faizsiz kredi kampanyaları düzenliyor? Faizsiz kredi limitleri daha da yükselir mi?
Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı:
“Yeni müşteriler bulabilmek, müşteri portföylerini genişletmek ve kredi hacimlerini artırabilmek için bankalar zaman zaman bu tür kampanyalar düzenleyebiliyorlar."
‘0 faiz’ deyip sigorta ve dosya masrafı yansıtabiliyorlar'
"Burada koşullara dikkat edilmesi önemlidir. Bazı bankalar 0 faiz diyerek müşteriyi kendine çekebiliyor. Ancak müşterilerine sigorta ve dosya masrafı adı altında yine de yüksek tutarlar yansıtabiliyorlar. Halihazırda müşteri olanları bu kampanyalardan yararlandırmıyorlar. Bir pazarlama taktiği olarak sunulan bu çalışmalardan faydalanılmalı, ancak koşullar dikkatlice incelenmelidir. Bankaların uzun vadeli hedeflerinden birisi de sizin kredi kullanım alışkanlığını elde etmeniz ve bir sonraki kredi ya da kredilerinizi kullanmak zorunda kalmanızdır. Tüketiciler bunu bilerek hareket etmelidir.”
Faizsiz kredi limitleri daha da yükselir mi?
“Bu aslında bankaların bir pazarlama çalışmasıdır. Bu tür kampanyalar için yılın 3’er aylık dönemlerinin takip edilmesi gerekiyor. Bankalar çeyrek hedeflerini tutturabilmek için bu tarz kampanyalar düzenleyebiliyorlar. Üçüncü çeyrek dediğimiz Eylül ayında yine bu tarz kampanyalar düzenlenecektir ve limitler de bir miktar da olsa artırılacaktır.”
Faizsiz kredi mantıklı mı?
“Gerçekten ihtiyaç sahibi olmayan kimsenin bu kredileri kullanmamasını tavsiye ediyoruz. Bankaların bu kredileri sağlarken uzun vadeli hedeflerinden birisinin de sizin kredi kullanım alışkanlığını elde etmeniz ve bir sonraki kredi ya da kredilerinizi kullanmak zorunda kalmanız olduğu unutulmamalı ve bu yol açılmamalıdır. Bu tarz kredilerle herhangi bir yatırım yapılmamalıdır. Ancak reel anlamda bir ihtiyaç söz konusuysa ve sunulan ödeme planı bütçenize uygunsa kullanılmasında fayda olacağı kanaatindeyiz.”