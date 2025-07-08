https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/nakit-ihtiyaci-olanlar-dikkat-faizsiz-kredide-limitler-guncellendi-1097687011.html

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat: Faizsiz kredide limitler güncellendi

Nakit ihtiyacı olanlar dikkat: Faizsiz kredide limitler güncellendi

Sputnik Türkiye

Faizsiz kredi kampanyaları çeşitlenmeye başladı. Peki hangi banka ne kadar kredi veriyor? Tercihi nelere göre yapmak gerekli? 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T10:16+0300

2025-07-08T10:16+0300

2025-07-08T10:16+0300

ekonomi̇

kredi

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Bankalar belli dönemlerde yeni müşteri çekebilmek için veya halihazırdaki müşterisine düşük meblağ ve vade için faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Özellikle 2025 yılında bankalarda faizsiz kredi limitleri yükselmişti.Bir ara 45-50 bin TL bandında seyreden faizsiz kredi limitleri 75 bin TL’ye kadar yükselmişti. Düşük tutarlarda nakit sıkışıklığı olanlar için faizsiz krediler can suyu oluyor.İşte en yüksek ödeme tutarıBankalarda geçtiğimiz aylarda en yüksek faizsiz kredi limiti 75 bin TL’ye kadar yükselmişti. Gelinen süreçte bazı özel bankalar limiti daha da yukarı çekti.Milliyet'in haberine göre bazı bankalar yeni müşterilere özel 60.000 TL 3 ay vadeli ihtiyaç kredisi ve 25.000 TL 3 ay vadeli taksitli avans ile toplamda 85 bin TL’lik tutar faizsiz bir şekilde kullandırılıyor.Vadeye dikkatÖte yandan faizsiz kredilerde vadeler de kısa oluyor. Daha çok 3 ile 6 ay vade ile sınırlandırılmış şekilde kredi kullandırılıyor.Bankalar neden faizsiz kredi kampanyaları düzenliyor? Faizsiz kredi limitleri daha da yükselir mi?Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş şu ifadeleri kullandı:‘0 faiz’ deyip sigorta ve dosya masrafı yansıtabiliyorlar'Faizsiz kredi limitleri daha da yükselir mi?Faizsiz kredi mantıklı mı?

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