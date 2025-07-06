https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/esnafa-nefes-kredisi-geliyor-tobb-nefes-kredisi-nasil-alinir-1097641129.html

Esnafa Nefes Kredisi geliyor: TOBB Nefes Kredisi nasıl alınır?

Esnafa Nefes Kredisi geliyor: TOBB Nefes Kredisi nasıl alınır?

Sputnik Türkiye

TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankalar iş birliğiyle KOBİ’lere yönelik yeni TOBB Nefes Kredisi uygulaması 8-9 Temmuz’da başlıyor. TOBB’a bağlı Oda-Borsa üyesi... 06.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-06T16:59+0300

2025-07-06T16:59+0300

2025-07-06T16:59+0300

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar iş birliğiyle Nefes Kredisi'ni duyurdu.TOBB Nefes Kredisi adıyla duyurulan program kapsamında başvuruların 8-9 Temmuz 2025 tarihlerinde başlayacağı açıklandı. TOBB’a bağlı Oda ve Borsa üyesi işletmelerin belirlenen bankalara başvurarak bu imkandan yararlanabileceği belirtildi.Nefes Kredisi'ne kimler başvurabilir?TOBB’a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi’ne başvurabilir. Başvurular, 8-9 Temmuz 2025 tarihi itibariyle başlıyor.Nefes Kredisi limiti ne kadar?TOBB Nefes Kredisi’nden bir firma azami 2.5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi Garanti Fonu (KGF) öz kaynak desteğiyle kredilere yüzde 80 oranında kefil olacak.Nefes Kredisi ödeme koşulları nasıl?Krediler, 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.Nefes Kredisi veren bankalar hangisi?Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvuru yapılabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/kuyumculardan-altinbank-cagrisi-yastik-altinda-500-milyar-dolarlik-rezerv-var-1097637652.html

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