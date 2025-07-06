https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/esnafa-nefes-kredisi-geliyor-tobb-nefes-kredisi-nasil-alinir-1097641129.html
Esnafa Nefes Kredisi geliyor: TOBB Nefes Kredisi nasıl alınır?
Esnafa Nefes Kredisi geliyor: TOBB Nefes Kredisi nasıl alınır?
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TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankalar iş birliğiyle KOBİ’lere yönelik yeni TOBB Nefes Kredisi uygulaması 8-9 Temmuz’da başlıyor. TOBB’a bağlı Oda-Borsa üyesi... 06.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-06T16:59+0300
2025-07-06T16:59+0300
2025-07-06T16:59+0300
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar iş birliğiyle Nefes Kredisi'ni duyurdu.TOBB Nefes Kredisi adıyla duyurulan program kapsamında başvuruların 8-9 Temmuz 2025 tarihlerinde başlayacağı açıklandı. TOBB’a bağlı Oda ve Borsa üyesi işletmelerin belirlenen bankalara başvurarak bu imkandan yararlanabileceği belirtildi.Nefes Kredisi'ne kimler başvurabilir?TOBB’a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi’ne başvurabilir. Başvurular, 8-9 Temmuz 2025 tarihi itibariyle başlıyor.Nefes Kredisi limiti ne kadar?TOBB Nefes Kredisi’nden bir firma azami 2.5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi Garanti Fonu (KGF) öz kaynak desteğiyle kredilere yüzde 80 oranında kefil olacak.Nefes Kredisi ödeme koşulları nasıl?Krediler, 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.Nefes Kredisi veren bankalar hangisi?Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvuru yapılabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250706/kuyumculardan-altinbank-cagrisi-yastik-altinda-500-milyar-dolarlik-rezerv-var-1097637652.html
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nefes, kredi, kredi kartı, kredi notu, kredi borcu, yapı kredi, kredi kartı limiti, kredi derecelendirme kuruluşu, esnaf, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), esnaf odaları, tobb, türkiye odalar ve borsalar birliği (tobb)
Esnafa Nefes Kredisi geliyor: TOBB Nefes Kredisi nasıl alınır?
TOBB, Kredi Garanti Fonu ve bankalar iş birliğiyle KOBİ’lere yönelik yeni TOBB Nefes Kredisi uygulaması 8-9 Temmuz’da başlıyor. TOBB’a bağlı Oda-Borsa üyesi firmalar, azami 2.5 milyon TL’lik krediden 6 ay ödemesiz ve 36 ay vadeli olarak yararlanabilecek.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankalar iş birliğiyle Nefes Kredisi'ni duyurdu.
TOBB Nefes Kredisi adıyla duyurulan program kapsamında başvuruların 8-9 Temmuz 2025 tarihlerinde başlayacağı açıklandı. TOBB’a bağlı Oda ve Borsa üyesi işletmelerin belirlenen bankalara başvurarak bu imkandan yararlanabileceği belirtildi.
Nefes Kredisi'ne kimler başvurabilir?
TOBB’a bağlı Oda-Borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi’ne başvurabilir. Başvurular, 8-9 Temmuz 2025 tarihi itibariyle başlıyor.
Nefes Kredisi limiti ne kadar?
TOBB Nefes Kredisi’nden bir firma azami 2.5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi Garanti Fonu (KGF) öz kaynak desteğiyle kredilere yüzde 80 oranında kefil olacak.
Nefes Kredisi ödeme koşulları nasıl?
Krediler, 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.
Nefes Kredisi veren bankalar hangisi?
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvuru yapılabilir.