https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/musiad-genel-baskanindan-faiz-indirimi-mesaji-temmuz-ayinda-cok-ciddi-anlam-ifade-eden-bir-dusus-1097596601.html
MÜSİAD Genel Başkanı'ndan faiz indirimi mesajı: 'Temmuz ayında çok ciddi anlam ifade eden bir düşüş bekliyoruz'
MÜSİAD Genel Başkanı'ndan faiz indirimi mesajı: 'Temmuz ayında çok ciddi anlam ifade eden bir düşüş bekliyoruz'
Sputnik Türkiye
MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir: "(Faiz indirimi) Özellikle temmuz ayında çok ciddi bir anlam ifade eden bir düşüş bekliyoruz. Belki 350-400 kadar bir düşüş... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T11:55+0300
2025-07-04T11:55+0300
2025-07-04T11:55+0300
ekonomi̇
müsi̇ad
merkez bankası
faiz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:269:2685:1779_1920x0_80_0_0_043db01d7b69d5140815b76666317b13.jpg
MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, faiz indirimi konusunda beklentilerini paylaştı.MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/tcmbden-yeni-adim-1-aydan-uzun-vadeli-degisken-faizli-mevduata-izin-verildi-kkmde-zorunlu-karsilik-1097211848.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:17:2685:2031_1920x0_80_0_0_ad4406f910ebb95d33d823cdc9c60825.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
müsi̇ad, merkez bankası, faiz
müsi̇ad, merkez bankası, faiz
MÜSİAD Genel Başkanı'ndan faiz indirimi mesajı: 'Temmuz ayında çok ciddi anlam ifade eden bir düşüş bekliyoruz'
MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir: "(Faiz indirimi) Özellikle temmuz ayında çok ciddi bir anlam ifade eden bir düşüş bekliyoruz. Belki 350-400 kadar bir düşüş gelmesini bekliyoruz"
MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, faiz indirimi konusunda beklentilerini paylaştı.
MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:
"(Faiz indirimi) Özellikle temmuz ayında çok ciddi bir anlam ifade eden bir düşüş bekliyoruz. Belki 350-400 kadar bir düşüş gelmesini bekliyoruz. MÜSİAD olarak, önümüzdeki dönem, firmaların dijitalleşme altyapısına harcayabilecekleri düşük finansmanlı kredi imkanları sunmayı düşünüyoruz."