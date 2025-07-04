https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/musiad-genel-baskanindan-faiz-indirimi-mesaji-temmuz-ayinda-cok-ciddi-anlam-ifade-eden-bir-dusus-1097596601.html

⁠MÜSİAD Genel Başkanı'ndan faiz indirimi mesajı: 'Temmuz ayında çok ciddi anlam ifade eden bir düşüş bekliyoruz'

⁠MÜSİAD Genel Başkanı'ndan faiz indirimi mesajı: 'Temmuz ayında çok ciddi anlam ifade eden bir düşüş bekliyoruz'

Sputnik Türkiye

⁠MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir: "(Faiz indirimi) Özellikle temmuz ayında çok ciddi bir anlam ifade eden bir düşüş bekliyoruz. Belki 350-400 kadar bir düşüş... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T11:55+0300

2025-07-04T11:55+0300

2025-07-04T11:55+0300

ekonomi̇

müsi̇ad

merkez bankası

faiz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/06/1079370667_0:269:2685:1779_1920x0_80_0_0_043db01d7b69d5140815b76666317b13.jpg

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, faiz indirimi konusunda beklentilerini paylaştı.MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/tcmbden-yeni-adim-1-aydan-uzun-vadeli-degisken-faizli-mevduata-izin-verildi-kkmde-zorunlu-karsilik-1097211848.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

müsi̇ad, merkez bankası, faiz