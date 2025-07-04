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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/musiad-genel-baskanindan-faiz-indirimi-mesaji-temmuz-ayinda-cok-ciddi-anlam-ifade-eden-bir-dusus-1097596601.html
⁠MÜSİAD Genel Başkanı'ndan faiz indirimi mesajı: 'Temmuz ayında çok ciddi anlam ifade eden bir düşüş bekliyoruz'
⁠MÜSİAD Genel Başkanı'ndan faiz indirimi mesajı: 'Temmuz ayında çok ciddi anlam ifade eden bir düşüş bekliyoruz'
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⁠MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir: "(Faiz indirimi) Özellikle temmuz ayında çok ciddi bir anlam ifade eden bir düşüş bekliyoruz. Belki 350-400 kadar bir düşüş... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
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merkez bankası
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MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, faiz indirimi konusunda beklentilerini paylaştı.MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:
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müsi̇ad, merkez bankası, faiz
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⁠MÜSİAD Genel Başkanı'ndan faiz indirimi mesajı: 'Temmuz ayında çok ciddi anlam ifade eden bir düşüş bekliyoruz'

11:55 04.07.2025
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⁠MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir: "(Faiz indirimi) Özellikle temmuz ayında çok ciddi bir anlam ifade eden bir düşüş bekliyoruz. Belki 350-400 kadar bir düşüş gelmesini bekliyoruz"
MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, faiz indirimi konusunda beklentilerini paylaştı.
MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir'in açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:
"(Faiz indirimi) Özellikle temmuz ayında çok ciddi bir anlam ifade eden bir düşüş bekliyoruz. Belki 350-400 kadar bir düşüş gelmesini bekliyoruz. MÜSİAD olarak, önümüzdeki dönem, firmaların dijitalleşme altyapısına harcayabilecekleri düşük finansmanlı kredi imkanları sunmayı düşünüyoruz."
TCMB - Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2025
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TCMB'den yeni adım: 1 aydan uzun vadeli değişken faizli mevduata izin verildi, KKM’de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
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