https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/liverpoolun-yildiz-futbolcusu-diogo-jotanin-olum-nedeni-belli-oldu--1097716757.html
Liverpool'un yıldız futbolcusu Diogo Jota'nın ölüm nedeni belli oldu
Liverpool'un yıldız futbolcusu Diogo Jota'nın ölüm nedeni belli oldu
Sputnik Türkiye
İspanyol polisi, Liverpool'un yıldız futbolcusu Diogo Jota'nın geçen hafta İspanya'nın kuzeyinde kardeşi Andre Silva'yla birlikte hayatını kaybettiği kazada... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T22:08+0300
2025-07-08T22:08+0300
2025-07-08T22:08+0300
dünya
diogo jota
kaza
kaza sebebi
kaza tespit tutanağı
trafik kazası
ölüm
şüpheli ölüm
ölüm nedeni
ölüm oranı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097556248_0:14:601:352_1920x0_80_0_0_ae7d4e548b630e361d74d723c4ae2d5a.png
Diogo Jota'nın ölümüne neden olan kazada hız limitinin çok üzerinde gittiği ortaya çıktı.Kazanın yaşandığı A-52 otoyolunda yapılan teknik incelemelerde, aracın 120 km/s (74 mil/s) olan yasal hız sınırını ciddi şekilde aştığı tespit edildi. Teker izleri ve diğer fiziksel kanıtların da bu durumu desteklediği ifade edildi. Yetkililer, araçta Jota’nın direksiyonda olduğunu ve kazanın büyük ihtimalle aşırı hız ve lastik patlaması sonucu meydana geldiğini belirtti.Kazadan hemen önce Jota'nın doktor tavsiyesiyle uçak yerine karayolunu tercih ettiği ve İngiltere’ye dönmek için Santander limanına gitmekte olduğu bildirildi. Kazada araç alev alarak tamamen yanarken hem Jota hem kardeşi olay yerinde yaşamını yitirdi. Jota, ölümünden sadece birkaç gün önce çocukluk aşkı Rute Cardoso'yla evlenmişti. Ünlü çiftin üç küçük çocuğu vardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/liverpool-futbolcusu-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-1097556111.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/03/1097556248_0:0:601:452_1920x0_80_0_0_a38d700d6a4c2caf6b53bbdccb81cd94.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
diogo jota, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası
diogo jota, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası
Liverpool'un yıldız futbolcusu Diogo Jota'nın ölüm nedeni belli oldu
İspanyol polisi, Liverpool'un yıldız futbolcusu Diogo Jota'nın geçen hafta İspanya'nın kuzeyinde kardeşi Andre Silva'yla birlikte hayatını kaybettiği kazada, Jota’nın kullandığı 185 bin sterlinlik Lamborghini marka aracın 'hız sınırının çok üzerinde' gittiğini açıkladı.
Diogo Jota'nın ölümüne neden olan kazada hız limitinin çok üzerinde gittiği ortaya çıktı.
Kazanın yaşandığı A-52 otoyolunda yapılan teknik incelemelerde, aracın 120 km/s (74 mil/s) olan yasal hız sınırını ciddi şekilde aştığı tespit edildi. Teker izleri ve diğer fiziksel kanıtların da bu durumu desteklediği ifade edildi. Yetkililer, araçta Jota’nın direksiyonda olduğunu ve kazanın büyük ihtimalle aşırı hız ve lastik patlaması sonucu meydana geldiğini belirtti.
Kazadan hemen önce Jota'nın doktor tavsiyesiyle uçak yerine karayolunu tercih ettiği ve İngiltere’ye dönmek için Santander limanına gitmekte olduğu bildirildi. Kazada araç alev alarak tamamen yanarken hem Jota hem kardeşi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Jota, ölümünden sadece birkaç gün önce çocukluk aşkı Rute Cardoso'yla evlenmişti. Ünlü çiftin üç küçük çocuğu vardı.