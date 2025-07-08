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Liverpool'un yıldız futbolcusu Diogo Jota'nın ölüm nedeni belli oldu

Liverpool'un yıldız futbolcusu Diogo Jota'nın ölüm nedeni belli oldu

Sputnik Türkiye

İspanyol polisi, Liverpool'un yıldız futbolcusu Diogo Jota'nın geçen hafta İspanya'nın kuzeyinde kardeşi Andre Silva'yla birlikte hayatını kaybettiği kazada... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T22:08+0300

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Diogo Jota'nın ölümüne neden olan kazada hız limitinin çok üzerinde gittiği ortaya çıktı.Kazanın yaşandığı A-52 otoyolunda yapılan teknik incelemelerde, aracın 120 km/s (74 mil/s) olan yasal hız sınırını ciddi şekilde aştığı tespit edildi. Teker izleri ve diğer fiziksel kanıtların da bu durumu desteklediği ifade edildi. Yetkililer, araçta Jota’nın direksiyonda olduğunu ve kazanın büyük ihtimalle aşırı hız ve lastik patlaması sonucu meydana geldiğini belirtti.Kazadan hemen önce Jota'nın doktor tavsiyesiyle uçak yerine karayolunu tercih ettiği ve İngiltere’ye dönmek için Santander limanına gitmekte olduğu bildirildi. Kazada araç alev alarak tamamen yanarken hem Jota hem kardeşi olay yerinde yaşamını yitirdi. Jota, ölümünden sadece birkaç gün önce çocukluk aşkı Rute Cardoso'yla evlenmişti. Ünlü çiftin üç küçük çocuğu vardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250703/liverpool-futbolcusu-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-1097556111.html

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