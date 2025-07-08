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Liverpool'un yıldız futbolcusu Diogo Jota'nın ölüm nedeni belli oldu
Liverpool'un yıldız futbolcusu Diogo Jota'nın ölüm nedeni belli oldu
Sputnik Türkiye
İspanyol polisi, Liverpool'un yıldız futbolcusu Diogo Jota'nın geçen hafta İspanya'nın kuzeyinde kardeşi Andre Silva'yla birlikte hayatını kaybettiği kazada... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
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Diogo Jota'nın ölümüne neden olan kazada hız limitinin çok üzerinde gittiği ortaya çıktı.Kazanın yaşandığı A-52 otoyolunda yapılan teknik incelemelerde, aracın 120 km/s (74 mil/s) olan yasal hız sınırını ciddi şekilde aştığı tespit edildi. Teker izleri ve diğer fiziksel kanıtların da bu durumu desteklediği ifade edildi. Yetkililer, araçta Jota’nın direksiyonda olduğunu ve kazanın büyük ihtimalle aşırı hız ve lastik patlaması sonucu meydana geldiğini belirtti.Kazadan hemen önce Jota'nın doktor tavsiyesiyle uçak yerine karayolunu tercih ettiği ve İngiltere’ye dönmek için Santander limanına gitmekte olduğu bildirildi. Kazada araç alev alarak tamamen yanarken hem Jota hem kardeşi olay yerinde yaşamını yitirdi. Jota, ölümünden sadece birkaç gün önce çocukluk aşkı Rute Cardoso'yla evlenmişti. Ünlü çiftin üç küçük çocuğu vardı.
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diogo jota, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası
diogo jota, kaza, kaza sebebi, kaza tespit tutanağı, trafik kazası, ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski, trafik, trafik kontrolü, trafik ihlali, trafik cezası, trafik cezaları, trafik polisi, trafik para cezası

Liverpool'un yıldız futbolcusu Diogo Jota'nın ölüm nedeni belli oldu

22:08 08.07.2025
© Fotoğraf : Instagram/ Diogo JotaDiogo Jota
Diogo Jota - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
© Fotoğraf : Instagram/ Diogo Jota
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İspanyol polisi, Liverpool'un yıldız futbolcusu Diogo Jota'nın geçen hafta İspanya'nın kuzeyinde kardeşi Andre Silva'yla birlikte hayatını kaybettiği kazada, Jota’nın kullandığı 185 bin sterlinlik Lamborghini marka aracın 'hız sınırının çok üzerinde' gittiğini açıkladı.
Diogo Jota'nın ölümüne neden olan kazada hız limitinin çok üzerinde gittiği ortaya çıktı.
Kazanın yaşandığı A-52 otoyolunda yapılan teknik incelemelerde, aracın 120 km/s (74 mil/s) olan yasal hız sınırını ciddi şekilde aştığı tespit edildi. Teker izleri ve diğer fiziksel kanıtların da bu durumu desteklediği ifade edildi. Yetkililer, araçta Jota’nın direksiyonda olduğunu ve kazanın büyük ihtimalle aşırı hız ve lastik patlaması sonucu meydana geldiğini belirtti.
Kazadan hemen önce Jota'nın doktor tavsiyesiyle uçak yerine karayolunu tercih ettiği ve İngiltere’ye dönmek için Santander limanına gitmekte olduğu bildirildi. Kazada araç alev alarak tamamen yanarken hem Jota hem kardeşi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Jota, ölümünden sadece birkaç gün önce çocukluk aşkı Rute Cardoso'yla evlenmişti. Ünlü çiftin üç küçük çocuğu vardı.
Diogo Jota - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
SPOR
Liverpool futbolcusu trafik kazasında hayatını kaybetti: İki hafta önce evlenmişti
3 Temmuz, 11:29
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