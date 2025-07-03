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Liverpool futbolcusu trafik kazasında hayatını kaybetti: İki hafta önce evlenmişti
Liverpool futbolcusu trafik kazasında hayatını kaybetti: İki hafta önce evlenmişti
Sputnik Türkiye
Liverpool futbolcusu Diogo Jota, geçirdiği trafik kazası sonrası araçta çıkan yangında 26 yaşındaki kardeşi Andre ile birlikte hayatını kaybetti. 03.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-03T11:29+0300
2025-07-03T11:41+0300
spor
liverpool
trafik kazası
diogo jota
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Diogo Jota trafik kazasında hayatını kaybetti.Diogo Jota öldü mü?Marca'nın son dakika haberine göre Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti.Diogo Jota neden öldü?28 yaşındaki yıldız oyuncu trafik kazası geçirdi. Kazanın hemen ardından başlayan yangında, Diogo ve 26 yaşındaki kardeşi yaşamlarını yitirdi.2 hafta önce evlenmiştiDiogo, Temmuz'un 22'sinde evlenmişti.Diogo Jota kimdir?Diogo Jota, 4 Aralık 1996 yılında Portekiz'in Porto kentinde dünyaya geldi. Diogo Jota, forvet pozisyonunda oynamış eski futbolcudur.2013 yılında FC Paços de Ferreira altyapısına katıldı ve 2014-15 sezonu başında A takıma yükseldi. İlk profesyonel maçına 19 Ekim 2014’te, Taça de Portugal karşılaşmasında Atlético SC’ye karşı çıktı.Primeira Liga’daki ilk maçına 20 Şubat 2015’te çıkan Jota, ligdeki ilk gollerini 17 Mayıs’ta Académica de Coimbra’ya karşı kaydetti ve bu seviyede gol atan en genç oyuncu olarak kulüp tarihine geçti. 30 Mayıs 2015’te Paços de Ferreira ile beş yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.25 Temmuz 2017’de EFL Championship ekiplerinden Wolverhampton Wanderers’a kiralık olarak katıldı. İlk golünü 15 Ağustos’ta, Hull City deplasmanında 3-2 kazanılan maçta attı.30 Ocak 2018’de 14 milyon Euro karşılığında bonservisiyle birlikte Wolves’a transfer oldu. İlk sezonunda 17 gol atarak, takımın Premier Lig’e yükselmesinde büyük rol oynadı ve ligde en çok gol atan beşinci oyuncu oldu.12 Aralık 2019’da, Beşiktaş’a karşı oynanan grup aşaması maçında 56. dakikada oyuna dahil oldu. Sadece 72 saniye sonra gol atarak 12 dakika içinde hat-trick yaptı ve takımına galibiyeti getirdi.19 Eylül 2020’de, Liverpool ile 41 milyon Euro karşılığında sözleşme imzaladı. 28 Eylül’de, Premier Lig’deki ilk golünü Arsenal karşısında kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde FC Midtjylland’a karşı kulüp tarihinin 10.000 golünü attı.3 Kasım’da Atalanta’ya karşı alınan 5-0’lık galibiyette hat-trick yaptı. Bu performansıyla, Robbie Fowler’dan sonra ilk 10 Liverpool maçında 7 gol atan ilk oyuncu oldu.22 Kasım’da Leicester City karşısında da gol atarak, Premier Lig’deki ilk dört iç saha maçında da gol atan ilk Liverpool oyuncusu unvanını kazandı.3 Temmuz 2025 tarihinde İspanya'nın Zamora ilinde geçirdiği trafik kazası sonucu ölmüştür.
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Liverpool futbolcusu trafik kazasında hayatını kaybetti: İki hafta önce evlenmişti

11:29 03.07.2025 (güncellendi: 11:41 03.07.2025)
© AP Photo / Luis VieiraDiogo Jota
Diogo Jota - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
© AP Photo / Luis Vieira
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Ayrıntılar geliyor
Liverpool futbolcusu Diogo Jota, geçirdiği trafik kazası sonrası araçta çıkan yangında 26 yaşındaki kardeşi Andre ile birlikte hayatını kaybetti.
Diogo Jota trafik kazasında hayatını kaybetti.

Diogo Jota öldü mü?

Marca'nın son dakika haberine göre Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti.
© AP Photo / Kirsty WigglesworthDiogo Jota
Diogo Jota - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
Diogo Jota
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Diogo Jota neden öldü?

28 yaşındaki yıldız oyuncu trafik kazası geçirdi. Kazanın hemen ardından başlayan yangında, Diogo ve 26 yaşındaki kardeşi yaşamlarını yitirdi.

2 hafta önce evlenmişti

Diogo, Temmuz'un 22'sinde evlenmişti.
© Fotoğraf : Instagram/ Diogo JotaDiogo Jota
Diogo Jota - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2025
Diogo Jota
© Fotoğraf : Instagram/ Diogo Jota
Diogo Jota kimdir?
Diogo Jota, 4 Aralık 1996 yılında Portekiz'in Porto kentinde dünyaya geldi. Diogo Jota, forvet pozisyonunda oynamış eski futbolcudur.

2013 yılında FC Paços de Ferreira altyapısına katıldı ve 2014-15 sezonu başında A takıma yükseldi. İlk profesyonel maçına 19 Ekim 2014’te, Taça de Portugal karşılaşmasında Atlético SC’ye karşı çıktı.

Primeira Liga’daki ilk maçına 20 Şubat 2015’te çıkan Jota, ligdeki ilk gollerini 17 Mayıs’ta Académica de Coimbra’ya karşı kaydetti ve bu seviyede gol atan en genç oyuncu olarak kulüp tarihine geçti. 30 Mayıs 2015’te Paços de Ferreira ile beş yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

25 Temmuz 2017’de EFL Championship ekiplerinden Wolverhampton Wanderers’a kiralık olarak katıldı. İlk golünü 15 Ağustos’ta, Hull City deplasmanında 3-2 kazanılan maçta attı.

30 Ocak 2018’de 14 milyon Euro karşılığında bonservisiyle birlikte Wolves’a transfer oldu. İlk sezonunda 17 gol atarak, takımın Premier Lig’e yükselmesinde büyük rol oynadı ve ligde en çok gol atan beşinci oyuncu oldu.

12 Aralık 2019’da, Beşiktaş’a karşı oynanan grup aşaması maçında 56. dakikada oyuna dahil oldu. Sadece 72 saniye sonra gol atarak 12 dakika içinde hat-trick yaptı ve takımına galibiyeti getirdi.

19 Eylül 2020’de, Liverpool ile 41 milyon Euro karşılığında sözleşme imzaladı. 28 Eylül’de, Premier Lig’deki ilk golünü Arsenal karşısında kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde FC Midtjylland’a karşı kulüp tarihinin 10.000 golünü attı.

3 Kasım’da Atalanta’ya karşı alınan 5-0’lık galibiyette hat-trick yaptı. Bu performansıyla, Robbie Fowler’dan sonra ilk 10 Liverpool maçında 7 gol atan ilk oyuncu oldu.

22 Kasım’da Leicester City karşısında da gol atarak, Premier Lig’deki ilk dört iç saha maçında da gol atan ilk Liverpool oyuncusu unvanını kazandı.

3 Temmuz 2025 tarihinde İspanya'nın Zamora ilinde geçirdiği trafik kazası sonucu ölmüştür.
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