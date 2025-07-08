https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/icisleri-bakanligi-duyurdu-manavgat-belediye-baskani-niyazi-nefi-kara-gorevden-uzaklastirildi-1097715995.html

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı

Sputnik Türkiye

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, hakkında 'icbar suretiyle irtikap, rüşvet almak ve zimmet' suçlarıyla yürütülen soruşturma kapsamında... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T21:10+0300

2025-07-08T21:10+0300

2025-07-08T21:12+0300

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manavgat cumhuriyet başsavcılığı

manavgat belediyesi

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rüşvet teklifi

rüşvetçilik

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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı.Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 8 Temmuz 2025 tarihli kararıyla tutuklanan Niyazi Nefi Kara hakkında, Anayasa'nın 127’nci maddesiyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47’nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırma kararı alındı. Bakanlık, kamuoyuna yaptığı açıklamada kararın yasal çerçevede alındığını belirtti.

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i̇çişleri bakanlığı, manavgat, manavgat cumhuriyet başsavcılığı, manavgat belediyesi, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik