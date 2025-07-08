https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/icisleri-bakanligi-duyurdu-manavgat-belediye-baskani-niyazi-nefi-kara-gorevden-uzaklastirildi-1097715995.html
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı
Sputnik Türkiye
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, hakkında 'icbar suretiyle irtikap, rüşvet almak ve zimmet' suçlarıyla yürütülen soruşturma kapsamında... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T21:10+0300
2025-07-08T21:10+0300
2025-07-08T21:12+0300
poli̇ti̇ka
i̇çişleri bakanlığı
manavgat
manavgat cumhuriyet başsavcılığı
manavgat belediyesi
rüşvet
rüşvet teklifi
rüşvetçilik
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Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı.Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 8 Temmuz 2025 tarihli kararıyla tutuklanan Niyazi Nefi Kara hakkında, Anayasa'nın 127’nci maddesiyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47’nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırma kararı alındı. Bakanlık, kamuoyuna yaptığı açıklamada kararın yasal çerçevede alındığını belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/baklava-kutusundan-para-cikmisti-baskan-yardimcisi-tuter-tutuklandi-1097711353.html
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i̇çişleri bakanlığı, manavgat, manavgat cumhuriyet başsavcılığı, manavgat belediyesi, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik
i̇çişleri bakanlığı, manavgat, manavgat cumhuriyet başsavcılığı, manavgat belediyesi, rüşvet, rüşvet teklifi, rüşvetçilik
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı
21:10 08.07.2025 (güncellendi: 21:12 08.07.2025)
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, hakkında 'icbar suretiyle irtikap, rüşvet almak ve zimmet' suçlarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırıldı.
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara görevden uzaklaştırıldı.
Manavgat 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 8 Temmuz 2025 tarihli kararıyla tutuklanan Niyazi Nefi Kara hakkında, Anayasa'nın 127’nci maddesiyle 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47’nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırma kararı alındı.
Bakanlık, kamuoyuna yaptığı açıklamada kararın yasal çerçevede alındığını belirtti.