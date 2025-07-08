https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/galatasaray-iki-yildizla-yollarini-ayirdi-1097716478.html
Galatasaray, iki yıldızla yollarını ayırdı
Galatasaray, iki yıldızla yollarını ayırdı
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla iki oyuncusuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuna duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip, Taylan... 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T21:39+0300
2025-07-08T21:39+0300
2025-07-08T21:39+0300
spor
galatasaray
transfer
transfer yasağı
transfermarkt
maç
tarihi maç
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futbol
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Galatasaray Taylan Antalyalı'ya veda ederken, Halil Dervişoğlu'nu Rizespor’a kiraladı.Galatasaray, orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'yla yollarını ayırdığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı’ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, Halil Dervişoğlu’nun 2025-2026 sezonu için Çaykur Rizespor’a kiralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Halil Dervişoğlu’nun 2025-2026 sezonu için geçici transferi konusunda Ç. Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/buchi-laba-duyurdu-galatasaray-osimhenle-anlasti-1097677063.html
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galatasaray, transfer, transfer yasağı, transfermarkt , maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
galatasaray, transfer, transfer yasağı, transfermarkt , maç, tarihi maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı
Galatasaray, iki yıldızla yollarını ayırdı
Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla iki oyuncusuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuna duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip, Taylan Antalyalı’nın takımdan ayrıldığını açıkladı. Öte yandan, Halil Dervişoğlu’nun 2025-2026 sezonu için Çaykur Rizespor’a kiralandığı belirtildi.
Galatasaray Taylan Antalyalı'ya veda ederken, Halil Dervişoğlu'nu Rizespor’a kiraladı.
Galatasaray, orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'yla yollarını ayırdığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı’ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, Halil Dervişoğlu’nun 2025-2026 sezonu için Çaykur Rizespor’a kiralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Halil Dervişoğlu’nun 2025-2026 sezonu için geçici transferi konusunda Ç. Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır” denildi.