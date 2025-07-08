https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/galatasaray-iki-yildizla-yollarini-ayirdi-1097716478.html

Galatasaray, iki yıldızla yollarını ayırdı

Galatasaray, iki yıldızla yollarını ayırdı

Sputnik Türkiye

Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla iki oyuncusuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuna duyurdu. Sarı-kırmızılı ekip, Taylan... 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T21:39+0300

2025-07-08T21:39+0300

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spor

galatasaray

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Galatasaray Taylan Antalyalı'ya veda ederken, Halil Dervişoğlu'nu Rizespor’a kiraladı.Galatasaray, orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı'yla yollarını ayırdığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı’ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.Öte yandan sarı-kırmızılı ekip, Halil Dervişoğlu’nun 2025-2026 sezonu için Çaykur Rizespor’a kiralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Halil Dervişoğlu’nun 2025-2026 sezonu için geçici transferi konusunda Ç. Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır” denildi.

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Sputnik Türkiye

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