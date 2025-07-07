https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/buchi-laba-duyurdu-galatasaray-osimhenle-anlasti-1097677063.html

Buchi Laba duyurdu: Galatasaray, Osimhen'le anlaştı

Buchi Laba duyurdu: Galatasaray, Osimhen'le anlaştı

Sputnik Türkiye

Geçen sezon performansıyla dikkat çeken Victor Osimhen'in, Galatasaray'la 3 yıllık anlaşma sağladığı öne sürüldü. Nijeryalı golcünün, kulübü Napoli'nin kalma... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

osimhen

transfer

transfermarkt

napoli

napoli futbol takımı

napoli futbol kulübü

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Galatasaray'ın Victor Osimhen'le anlaşmaya vardığı ve transfer için Napoli'yle görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.Galatasaraylı taraftarların merakla beklediği transferde, oyuncuya yakınlığıyla bilinen gazeteci Buchi Laba, Osimhen’in Napoli’nin takımda kalma teklifini reddettiğini ve Galatasaray’a gitmek istediğini kulübüne bildirdiğini yazdı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da Osimhen'le Galatasaray arasında 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. 70 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan Osimhen’in transferi için sarı-kırmızılı kulüp ve Napoli arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/galatasaray-transferde-vites-yukseltti-osimhen-icin-surpriz-gelisme-1097346485.html

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galatasaray, osimhen, transfer, transfermarkt , napoli, napoli futbol takımı, napoli futbol kulübü