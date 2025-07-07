https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/buchi-laba-duyurdu-galatasaray-osimhenle-anlasti-1097677063.html
Buchi Laba duyurdu: Galatasaray, Osimhen'le anlaştı
Buchi Laba duyurdu: Galatasaray, Osimhen'le anlaştı
Sputnik Türkiye
Geçen sezon performansıyla dikkat çeken Victor Osimhen'in, Galatasaray'la 3 yıllık anlaşma sağladığı öne sürüldü. Nijeryalı golcünün, kulübü Napoli'nin kalma... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T20:34+0300
2025-07-07T20:34+0300
2025-07-07T20:34+0300
spor
galatasaray
osimhen
transfer
transfermarkt
napoli
napoli futbol takımı
napoli futbol kulübü
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Galatasaray'ın Victor Osimhen'le anlaşmaya vardığı ve transfer için Napoli'yle görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.Galatasaraylı taraftarların merakla beklediği transferde, oyuncuya yakınlığıyla bilinen gazeteci Buchi Laba, Osimhen’in Napoli’nin takımda kalma teklifini reddettiğini ve Galatasaray’a gitmek istediğini kulübüne bildirdiğini yazdı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da Osimhen'le Galatasaray arasında 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. 70 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan Osimhen’in transferi için sarı-kırmızılı kulüp ve Napoli arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/galatasaray-transferde-vites-yukseltti-osimhen-icin-surpriz-gelisme-1097346485.html
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galatasaray, osimhen, transfer, transfermarkt , napoli, napoli futbol takımı, napoli futbol kulübü
galatasaray, osimhen, transfer, transfermarkt , napoli, napoli futbol takımı, napoli futbol kulübü
Buchi Laba duyurdu: Galatasaray, Osimhen'le anlaştı
Geçen sezon performansıyla dikkat çeken Victor Osimhen'in, Galatasaray'la 3 yıllık anlaşma sağladığı öne sürüldü. Nijeryalı golcünün, kulübü Napoli'nin kalma yönündeki ısrarına rağmen Galatasaray'a gitmek istediğini ilettiği belirtildi. Oyuncu için Galatasaray ve Napoli arasındaki görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
Galatasaray'ın Victor Osimhen'le anlaşmaya vardığı ve transfer için Napoli'yle görüşmelerin sürdüğü iddia edildi.
Galatasaraylı taraftarların merakla beklediği transferde, oyuncuya yakınlığıyla bilinen gazeteci Buchi Laba, Osimhen’in Napoli’nin takımda kalma teklifini reddettiğini ve Galatasaray’a gitmek istediğini kulübüne bildirdiğini yazdı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da Osimhen'le Galatasaray arasında 3+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. 70 milyon euro serbest kalma bedeli bulunan Osimhen’in transferi için sarı-kırmızılı kulüp ve Napoli arasındaki pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.