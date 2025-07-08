https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/34-yillik-ayakkabi-ve-canta-firmasi-darbogazda-konkordato-ilan-etti-1097688929.html

34 yıllık ayakkabı ve çanta firması darboğazda: Konkordato ilan etti

34 yıllık ayakkabı ve çanta firması darboğazda: Konkordato ilan etti

Sputnik Türkiye

Ayakkabı, çanta ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren Talipsan ve bağlı iki şirketi konkordato talebinde bulundu. 08.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-08T10:53+0300

2025-07-08T10:53+0300

2025-07-08T10:53+0300

ekonomi̇

konya

konkordato

iflas

i̇flas erteleme

i̇cra ve i̇flas kanunu

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Türkiye'de ayakkabı, çanta ve tekstil sektöründe 34 yıldır faaliyet gösteren Talipsan ve bağlı iki şirketi konkordato ilan etti. 4 ilde 19 mağazası bulunan şirketlere mahkeme üç ay süre verdi. Sözcü'nün haberine göre, Konya merkezli olan şirketlerin, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketlere üç aylık geçici süre kararı verdi. Süreci denetlemek üzere de konkordato komiserleri görevlendirilirken, mühlet süresi 30 Eylül 2025 olarak açıklandı. Merkezini Konya'dan İstanbul'a taşımıştı1991 yılında kurulan ve Talipsan Mağazacılık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren DGN Ayakkabıclık ve Doğan Çanta, özellikle taksitli alışveriş imkanlarıyla biliniyor. 19 mağazası bulunan markanın 2 Haziran 2025'te merkezini Konya'dan İstanbul'a taşıdığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/turkiyenin-en-buyuk-500-sanayi-kurulusu-listesindeydi-demir-celik-devi-konkordato-talep-etti-1097461419.html

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konya, konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu