https://anlatilaninotesi.com.tr/20250708/34-yillik-ayakkabi-ve-canta-firmasi-darbogazda-konkordato-ilan-etti-1097688929.html
34 yıllık ayakkabı ve çanta firması darboğazda: Konkordato ilan etti
34 yıllık ayakkabı ve çanta firması darboğazda: Konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
Ayakkabı, çanta ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren Talipsan ve bağlı iki şirketi konkordato talebinde bulundu. 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T10:53+0300
2025-07-08T10:53+0300
2025-07-08T10:53+0300
ekonomi̇
konya
konkordato
iflas
i̇flas erteleme
i̇cra ve i̇flas kanunu
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Türkiye'de ayakkabı, çanta ve tekstil sektöründe 34 yıldır faaliyet gösteren Talipsan ve bağlı iki şirketi konkordato ilan etti. 4 ilde 19 mağazası bulunan şirketlere mahkeme üç ay süre verdi. Sözcü'nün haberine göre, Konya merkezli olan şirketlerin, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketlere üç aylık geçici süre kararı verdi. Süreci denetlemek üzere de konkordato komiserleri görevlendirilirken, mühlet süresi 30 Eylül 2025 olarak açıklandı. Merkezini Konya'dan İstanbul'a taşımıştı1991 yılında kurulan ve Talipsan Mağazacılık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren DGN Ayakkabıclık ve Doğan Çanta, özellikle taksitli alışveriş imkanlarıyla biliniyor. 19 mağazası bulunan markanın 2 Haziran 2025'te merkezini Konya'dan İstanbul'a taşıdığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/turkiyenin-en-buyuk-500-sanayi-kurulusu-listesindeydi-demir-celik-devi-konkordato-talep-etti-1097461419.html
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konya, konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu
konya, konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu
34 yıllık ayakkabı ve çanta firması darboğazda: Konkordato ilan etti
Ayakkabı, çanta ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren Talipsan ve bağlı iki şirketi konkordato talebinde bulundu.
Türkiye'de ayakkabı, çanta ve tekstil sektöründe 34 yıldır faaliyet gösteren Talipsan ve bağlı iki şirketi konkordato ilan etti. 4 ilde 19 mağazası bulunan şirketlere mahkeme üç ay süre verdi.
Sözcü'nün haberine göre, Konya merkezli olan şirketlerin, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketlere üç aylık geçici süre kararı verdi. Süreci denetlemek üzere de konkordato komiserleri görevlendirilirken, mühlet süresi 30 Eylül 2025 olarak açıklandı.
Merkezini Konya'dan İstanbul'a taşımıştı
1991 yılında kurulan ve Talipsan Mağazacılık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren DGN Ayakkabıclık ve Doğan Çanta, özellikle taksitli alışveriş imkanlarıyla biliniyor. 19 mağazası bulunan markanın 2 Haziran 2025'te merkezini Konya'dan İstanbul'a taşıdığı öğrenildi.