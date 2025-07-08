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34 yıllık ayakkabı ve çanta firması darboğazda: Konkordato ilan etti
34 yıllık ayakkabı ve çanta firması darboğazda: Konkordato ilan etti
Sputnik Türkiye
Ayakkabı, çanta ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren Talipsan ve bağlı iki şirketi konkordato talebinde bulundu. 08.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-08T10:53+0300
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konya
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Türkiye'de ayakkabı, çanta ve tekstil sektöründe 34 yıldır faaliyet gösteren Talipsan ve bağlı iki şirketi konkordato ilan etti. 4 ilde 19 mağazası bulunan şirketlere mahkeme üç ay süre verdi. Sözcü'nün haberine göre, Konya merkezli olan şirketlerin, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketlere üç aylık geçici süre kararı verdi. Süreci denetlemek üzere de konkordato komiserleri görevlendirilirken, mühlet süresi 30 Eylül 2025 olarak açıklandı. Merkezini Konya'dan İstanbul'a taşımıştı1991 yılında kurulan ve Talipsan Mağazacılık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren DGN Ayakkabıclık ve Doğan Çanta, özellikle taksitli alışveriş imkanlarıyla biliniyor. 19 mağazası bulunan markanın 2 Haziran 2025'te merkezini Konya'dan İstanbul'a taşıdığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/turkiyenin-en-buyuk-500-sanayi-kurulusu-listesindeydi-demir-celik-devi-konkordato-talep-etti-1097461419.html
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konya, konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu
konya, konkordato, iflas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu

34 yıllık ayakkabı ve çanta firması darboğazda: Konkordato ilan etti

10:53 08.07.2025
konkordato
konkordato - Sputnik Türkiye, 1920, 08.07.2025
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Ayakkabı, çanta ve tekstil sektöründe faaliyet gösteren Talipsan ve bağlı iki şirketi konkordato talebinde bulundu.
Türkiye'de ayakkabı, çanta ve tekstil sektöründe 34 yıldır faaliyet gösteren Talipsan ve bağlı iki şirketi konkordato ilan etti. 4 ilde 19 mağazası bulunan şirketlere mahkeme üç ay süre verdi.
Sözcü'nün haberine göre, Konya merkezli olan şirketlerin, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusu yaptı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi şirketlere üç aylık geçici süre kararı verdi. Süreci denetlemek üzere de konkordato komiserleri görevlendirilirken, mühlet süresi 30 Eylül 2025 olarak açıklandı.

Merkezini Konya'dan İstanbul'a taşımıştı

1991 yılında kurulan ve Talipsan Mağazacılık A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren DGN Ayakkabıclık ve Doğan Çanta, özellikle taksitli alışveriş imkanlarıyla biliniyor. 19 mağazası bulunan markanın 2 Haziran 2025'te merkezini Konya'dan İstanbul'a taşıdığı öğrenildi.
fabrika - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
EKONOMİ
Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesindeydi: Demir çelik devi konkordato talep etti
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