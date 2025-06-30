https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/turkiyenin-en-buyuk-500-sanayi-kurulusu-listesindeydi-demir-celik-devi-konkordato-talep-etti-1097461419.html
Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesindeydi: Demir çelik devi konkordato talep etti
Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesindeydi: Demir çelik devi konkordato talep etti
Sputnik Türkiye
Demir çelik sektörünün önde gelen firmalarından Sıddık Kardeşler Haddecilik içine girdiği darboğazı aşamadı. Şirket konkordato talep etti, mahkeme üç ay süre... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T15:06+0300
2025-06-30T15:06+0300
2025-06-30T15:06+0300
ekonomi̇
konkordato
i̇stanbul sanayi odası
demir çelik sanayii
iflas
i̇flas erteleme
sıddık kardeşler haddecilik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092929206_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c6c98821d27429e4c7f50e455cf78a57.jpg
Türk demir çelik sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan ve Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine giren Sıddık Kardeşler Haddecilik, konkordato talebinde bulundu. Mahkeme şirketi üç aylık süre verirken, şirketin borcunun 3.6 milyar TL olduğu belirtildi.Halk TV'nin haberine göre, temeli, 1967’de Karabük’te kurulan ve İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 7.2 milyarlık cirosu ile 304. sıraya yerleşen Sıddık Kardeşler Haddecilik Sanayi, ekonomik darboğaza düştü. Şirket ve şirketin ortakları adına İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde konkordato talebinde bulunuldu. 400'den fazla çalışanı varŞirketin borcunun 3.6 milyar TL olarak açıklanırken, Kocaeli Gebze ve Dilovası’nda 2 dev tesisi bulunan şirketin çalışan sayısı ise 420 civarında. Dosyada yer alan bilgilere göre şirket ortaklarının şirketin almış olduğu kredilere kefil olduğu ve bu nedenle kendi adlarına da konkordato talebinde bulundukları görüldü.Mahkeme üç ay süre verdiYapılan başvuru sonucunda mahkeme, konkordato talep edenler yönünden tedbir kararı verdi. Mahkeme, İcra İflas Hukukçusu Prof. Dr. Serdar Kale ile birlikte Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Ferhat Koç ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) Temel Var konkordato komiseri olarak görevlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/dunyaca-unlu-bebek-bezi-markasi-turkiyeden-cekiliyor-1097449697.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/16/1092929206_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_50314438ec08d487002a20b61167e3f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
konkordato, i̇stanbul sanayi odası, demir çelik sanayii, iflas, i̇flas erteleme, sıddık kardeşler haddecilik
konkordato, i̇stanbul sanayi odası, demir çelik sanayii, iflas, i̇flas erteleme, sıddık kardeşler haddecilik
Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesindeydi: Demir çelik devi konkordato talep etti
Demir çelik sektörünün önde gelen firmalarından Sıddık Kardeşler Haddecilik içine girdiği darboğazı aşamadı. Şirket konkordato talep etti, mahkeme üç ay süre verdi.
Türk demir çelik sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan ve Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine giren Sıddık Kardeşler Haddecilik, konkordato talebinde bulundu. Mahkeme şirketi üç aylık süre verirken, şirketin borcunun 3.6 milyar TL olduğu belirtildi.
Halk TV'nin haberine göre, temeli, 1967’de Karabük’te kurulan ve İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 7.2 milyarlık cirosu ile 304. sıraya yerleşen Sıddık Kardeşler Haddecilik Sanayi, ekonomik darboğaza düştü. Şirket ve şirketin ortakları adına İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde konkordato talebinde bulunuldu.
400'den fazla çalışanı var
Şirketin borcunun 3.6 milyar TL olarak açıklanırken, Kocaeli Gebze ve Dilovası’nda 2 dev tesisi bulunan şirketin çalışan sayısı ise 420 civarında. Dosyada yer alan bilgilere göre şirket ortaklarının şirketin almış olduğu kredilere kefil olduğu ve bu nedenle kendi adlarına da konkordato talebinde bulundukları görüldü.
Yapılan başvuru sonucunda mahkeme, konkordato talep edenler yönünden tedbir kararı verdi. Mahkeme, İcra İflas Hukukçusu Prof. Dr. Serdar Kale ile birlikte Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Ferhat Koç ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) Temel Var konkordato komiseri olarak görevlendirdi.