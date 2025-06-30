https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/turkiyenin-en-buyuk-500-sanayi-kurulusu-listesindeydi-demir-celik-devi-konkordato-talep-etti-1097461419.html

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesindeydi: Demir çelik devi konkordato talep etti

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesindeydi: Demir çelik devi konkordato talep etti

Sputnik Türkiye

Demir çelik sektörünün önde gelen firmalarından Sıddık Kardeşler Haddecilik içine girdiği darboğazı aşamadı. Şirket konkordato talep etti, mahkeme üç ay süre... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T15:06+0300

2025-06-30T15:06+0300

2025-06-30T15:06+0300

ekonomi̇

konkordato

i̇stanbul sanayi odası

demir çelik sanayii

iflas

i̇flas erteleme

sıddık kardeşler haddecilik

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Türk demir çelik sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan ve Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesine giren Sıddık Kardeşler Haddecilik, konkordato talebinde bulundu. Mahkeme şirketi üç aylık süre verirken, şirketin borcunun 3.6 milyar TL olduğu belirtildi.Halk TV'nin haberine göre, temeli, 1967’de Karabük’te kurulan ve İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 7.2 milyarlık cirosu ile 304. sıraya yerleşen Sıddık Kardeşler Haddecilik Sanayi, ekonomik darboğaza düştü. Şirket ve şirketin ortakları adına İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde konkordato talebinde bulunuldu. 400'den fazla çalışanı varŞirketin borcunun 3.6 milyar TL olarak açıklanırken, Kocaeli Gebze ve Dilovası’nda 2 dev tesisi bulunan şirketin çalışan sayısı ise 420 civarında. Dosyada yer alan bilgilere göre şirket ortaklarının şirketin almış olduğu kredilere kefil olduğu ve bu nedenle kendi adlarına da konkordato talebinde bulundukları görüldü.Mahkeme üç ay süre verdiYapılan başvuru sonucunda mahkeme, konkordato talep edenler yönünden tedbir kararı verdi. Mahkeme, İcra İflas Hukukçusu Prof. Dr. Serdar Kale ile birlikte Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Ferhat Koç ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) Temel Var konkordato komiseri olarak görevlendirdi.

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konkordato, i̇stanbul sanayi odası, demir çelik sanayii, iflas, i̇flas erteleme, sıddık kardeşler haddecilik