https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/trump-japonya-ve-guney-koreye-uygulayacagi-vergi-yuzdesini-duyurdu-1097676065.html
Trump, Japonya ve Güney Kore'ye uygulayacağı vergi yüzdesini duyurdu
Trump, Japonya ve Güney Kore'ye uygulayacağı vergi yüzdesini duyurdu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ve Güney Kore’ye yönelik ticaret baskısını artırarak bu iki ülkeye yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T19:49+0300
2025-07-07T19:49+0300
2025-07-07T19:49+0300
dünya
donald trump
japonya
halk partisi (güney kore)
ticaret
e-ticaret
ticaret bakanlığı
dış ticaret açığı
abd ticaret bakanlığı
e ticaret
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Trump, Japonya ve Güney Kore'ye yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ve Güney Kore liderlerine mektup göndererek bu vergilerin 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti. Trump, Truth Social platformunda paylaştığı mektuplarda, bu ülkelerin ABD'yle hızla ticaret anlaşmaları yapmaları gerektiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/abd-htsyi-teror-orgutu-listesinden-cikardi-1097674978.html
japonya
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donald trump, japonya, halk partisi (güney kore), ticaret, e-ticaret, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı, abd ticaret bakanlığı, e ticaret
donald trump, japonya, halk partisi (güney kore), ticaret, e-ticaret, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı, abd ticaret bakanlığı, e ticaret
Trump, Japonya ve Güney Kore'ye uygulayacağı vergi yüzdesini duyurdu
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ve Güney Kore’ye yönelik ticaret baskısını artırarak bu iki ülkeye yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu. Pazartesi günü söz konusu ülkelerin liderlerine mektup gönderen Trump, bu vergilerin 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.
Trump, Japonya ve Güney Kore'ye yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ve Güney Kore liderlerine mektup göndererek bu vergilerin 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti. Trump, Truth Social platformunda paylaştığı mektuplarda, bu ülkelerin ABD'yle hızla ticaret anlaşmaları yapmaları gerektiğini açıkladı.