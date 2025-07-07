https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/trump-japonya-ve-guney-koreye-uygulayacagi-vergi-yuzdesini-duyurdu-1097676065.html

Trump, Japonya ve Güney Kore'ye uygulayacağı vergi yüzdesini duyurdu

Trump, Japonya ve Güney Kore'ye uygulayacağı vergi yüzdesini duyurdu

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ve Güney Kore’ye yönelik ticaret baskısını artırarak bu iki ülkeye yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu... 07.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-07T19:49+0300

2025-07-07T19:49+0300

2025-07-07T19:49+0300

dünya

donald trump

japonya

halk partisi (güney kore)

ticaret

e-ticaret

ticaret bakanlığı

dış ticaret açığı

abd ticaret bakanlığı

e ticaret

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Trump, Japonya ve Güney Kore'ye yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ve Güney Kore liderlerine mektup göndererek bu vergilerin 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti. Trump, Truth Social platformunda paylaştığı mektuplarda, bu ülkelerin ABD'yle hızla ticaret anlaşmaları yapmaları gerektiğini açıkladı.

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japonya

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Sputnik Türkiye

donald trump, japonya, halk partisi (güney kore), ticaret, e-ticaret, ticaret bakanlığı, dış ticaret açığı, abd ticaret bakanlığı, e ticaret