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İstanbul'da bazı metro istasyonları bugün kapalı
İstanbul'da bazı metro istasyonları bugün kapalı
Sputnik Türkiye
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatıldı. Sosyal medyada yapılan açıklama ile hangi durakların kapatıldığı kentte yaşayanlara duyuruldu.Hangi metro durakları kapalı?Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci duyuruya kadar ulaşıma kapalı olacağı bildirildi.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.Taksim ve Şişhane kapalıAçıklamada, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/beyoglunda-bir-gunluk-yasak-taksim-ve-istiklale-girisler-kapatildi-1097481096.html
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İstanbul'da bazı metro istasyonları bugün kapalı

10:41 01.07.2025 (güncellendi: 11:51 01.07.2025)
© AA / Filiz Kınık Özİstanbul'da metro arızası
İstanbul'da metro arızası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© AA / Filiz Kınık Öz
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Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci duyuruya kadar ulaşıma kapalı olacağı bildirildi.
İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatıldı. Sosyal medyada yapılan açıklama ile hangi durakların kapatıldığı kentte yaşayanlara duyuruldu.

Hangi metro durakları kapalı?

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci duyuruya kadar ulaşıma kapalı olacağı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Taksim ve Şişhane kapalı

Açıklamada, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği kaydedildi.
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