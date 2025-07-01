https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/ikinci-bir-duyuruya-kadar-kapali-yenikapi-haciosman-metro-hattinda-bazi-istasyonlar-isletmeye-1097482108.html

İstanbul'da bazı metro istasyonları bugün kapalı

İstanbul'da bazı metro istasyonları bugün kapalı

Sputnik Türkiye

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T10:41+0300

2025-07-01T10:41+0300

2025-07-01T11:51+0300

türki̇ye

metro

yenikapı

hacıosman

yenikapı-hacıosman metro hattı

kapalı

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İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatıldı. Sosyal medyada yapılan açıklama ile hangi durakların kapatıldığı kentte yaşayanlara duyuruldu.Hangi metro durakları kapalı?Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci duyuruya kadar ulaşıma kapalı olacağı bildirildi.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.Taksim ve Şişhane kapalıAçıklamada, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/beyoglunda-bir-gunluk-yasak-taksim-ve-istiklale-girisler-kapatildi-1097481096.html

türki̇ye

yenikapı

hacıosman

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