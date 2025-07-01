https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/ikinci-bir-duyuruya-kadar-kapali-yenikapi-haciosman-metro-hattinda-bazi-istasyonlar-isletmeye-1097482108.html
İstanbul'da bazı metro istasyonları bugün kapalı
İstanbul'da bazı metro istasyonları bugün kapalı
Sputnik Türkiye
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T10:41+0300
2025-07-01T10:41+0300
2025-07-01T11:51+0300
türki̇ye
metro
yenikapı
hacıosman
yenikapı-hacıosman metro hattı
kapalı
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İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatıldı. Sosyal medyada yapılan açıklama ile hangi durakların kapatıldığı kentte yaşayanlara duyuruldu.Hangi metro durakları kapalı?Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci duyuruya kadar ulaşıma kapalı olacağı bildirildi.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.Taksim ve Şişhane kapalıAçıklamada, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/beyoglunda-bir-gunluk-yasak-taksim-ve-istiklale-girisler-kapatildi-1097481096.html
türki̇ye
yenikapı
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i̇stanbul metro kapalı duraklar, taksim metro kapalı, şişhane metro kapalı, taksim-kabataş füniküler hattı kapalı, m2 hattı duraklar kapalı, metro i̇stanbul açıklama, i̇stanbul valiliği metro kararı, taksim metro son durum, şişhane istasyonu kapandı, i̇stanbul ulaşım son dakika, taksim metrosu kapalı mı? taksim-i̇stiklal açık mı, araç ve yaya trafiğine kapalı mı?
İstanbul'da bazı metro istasyonları bugün kapalı
10:41 01.07.2025 (güncellendi: 11:51 01.07.2025)
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci duyuruya kadar ulaşıma kapalı olacağı bildirildi.
İstanbul'da bazı metro istasyonları kapatıldı. Sosyal medyada yapılan açıklama ile hangi durakların kapatıldığı kentte yaşayanlara duyuruldu.
Hangi metro durakları kapalı?
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci duyuruya kadar ulaşıma kapalı olacağı bildirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği kaydedildi.