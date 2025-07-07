https://anlatilaninotesi.com.tr/20250707/elon-musk-ile-trump-arasinda-tansiyon-yukseliyor-epstein-dosyalarini-yine-gundeme-tasidi-1097658224.html
Elon Musk ile Trump arasında tansiyon yükseliyor: Epstein dosyalarını yine gündeme taşıdı
Elon Musk ile Trump arasında tansiyon yükseliyor: Epstein dosyalarını yine gündeme taşıdı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump ile seçim zamanı en sıkı destekçesi Elon Musk arasında 'vergi paketi ve elektrikli araçlar' ile başlayan gerginlikte sular durulmuyor... 07.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-07T12:40+0300
2025-07-07T12:40+0300
2025-07-07T12:40+0300
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Milyarder iş insanı Elon Musk ile ABD Başkanı Trump arasında "vergi paketi ve elektrik araçlara" dair başlayan gerginlikte tansiyon her geçen gün yükseliyor. Musk, son hamlesinde Trump ve partisi Cumhuriyetçilere meydan okuyarak yeni siyasi parti kurduğunu duyurmuştu. En son dün Trump, kendi sosyal medyası Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, milyarder iş insanı Elon Musk ile son dönemde yaşadığı anlaşmazlıklara yönelik açıklamada bulundu.Musk'ın ABD'de hiçbir zaman başarılı olamamalarına rağmen üçüncü siyasi parti kurmak istediğine dikkati çeken Trump, sistemin "onlar için tasarlanmamış" göründüğünü savundu. Trump, milyarder iş insanı Elon Musk'ın son beş haftadır tamamen "raydan çıktığını" ve "esasen bir tren kazası" olduğunu açıkladı.Epstein dosyasında bastırıyorMusk'tan son hamle bugün (7 Temmuz) geldi. Trump Epstein davasında henüz bir tutuklu olmadığına dikkat çekip ironi yaparak "Saat kaç? Aa bak, yine kimsenin tutuklanmadığı saat oldu" mesajını kendi sosyal medyası X'ten paylaştı. ABD ve Avrupa basınında iddialara göre; 'Musk, Trump'ı, Epstein davasındaki dosyalarda yer aldığına dair' yorumlanacak bir dizi gönderi yapmıştı. Epstein dosyasında sadece İngiliz Prensi Andrew'ün ismi basına sızdıZira dosyalarda, küçük yaştakileri kapsayan bir cinsel istismar ağıyla bağlantılı olduğu iddia edilen, ABD'de ve yurt dışında çok sayıda üst düzey siyasetçi ve iş adamının isimleri yer alıyor ancak bu isimler, İngiltere Prensi Andrew haricinde henüz açıklanmadı. Epstein Dosyaları'nı yayınlamayı vaat eden Trump, Musk'ın iddialarını reddetti ve muhabirlere Musk'ın "aklını kaçırdığını" söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/donald-trump-elon-musk-sinir-disi-edilir-mi-sorusuna-yanit-verdi-bakacagiz-1097498089.html
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elon musk, donald trump, truth social, x, abd
Elon Musk ile Trump arasında tansiyon yükseliyor: Epstein dosyalarını yine gündeme taşıdı
ABD Başkanı Donald Trump ile seçim zamanı en sıkı destekçesi Elon Musk arasında 'vergi paketi ve elektrikli araçlar' ile başlayan gerginlikte sular durulmuyor. Trump'a karşı ABD'de yeni bir siyasi parti kuran Elon Musk, Epstein davasını gündeme taşıyarak "Saat kaç? Aa bak, yine kimsenin tutuklanmadığı saat oldu" dedi.
Milyarder iş insanı Elon Musk ile ABD Başkanı Trump arasında "vergi paketi ve elektrik araçlara" dair başlayan gerginlikte tansiyon her geçen gün yükseliyor. Musk, son hamlesinde Trump ve partisi Cumhuriyetçilere meydan okuyarak yeni siyasi parti kurduğunu duyurmuştu.
En son dün Trump, kendi sosyal medyası Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, milyarder iş insanı Elon Musk ile son dönemde yaşadığı anlaşmazlıklara yönelik açıklamada bulundu.
Musk'ın ABD'de hiçbir zaman başarılı olamamalarına rağmen üçüncü siyasi parti kurmak istediğine dikkati çeken Trump, sistemin "onlar için tasarlanmamış" göründüğünü savundu. Trump, milyarder iş insanı Elon Musk'ın son beş haftadır tamamen "raydan çıktığını" ve "esasen bir tren kazası" olduğunu açıkladı.
Epstein dosyasında bastırıyor
Musk'tan son hamle bugün (7 Temmuz) geldi. Trump Epstein davasında henüz bir tutuklu olmadığına dikkat çekip ironi yaparak "Saat kaç? Aa bak, yine kimsenin tutuklanmadığı saat oldu" mesajını kendi sosyal medyası X'ten paylaştı.
ABD ve Avrupa basınında iddialara göre; 'Musk, Trump'ı, Epstein davasındaki dosyalarda yer aldığına dair' yorumlanacak bir dizi gönderi yapmıştı.
Epstein dosyasında sadece İngiliz Prensi Andrew'ün ismi basına sızdı
Zira dosyalarda, küçük yaştakileri kapsayan bir cinsel istismar ağıyla bağlantılı olduğu iddia edilen, ABD'de ve yurt dışında çok sayıda üst düzey siyasetçi ve iş adamının isimleri yer alıyor ancak bu isimler, İngiltere Prensi Andrew haricinde henüz açıklanmadı.
Epstein Dosyaları'nı yayınlamayı vaat eden Trump, Musk'ın iddialarını reddetti ve muhabirlere Musk'ın "aklını kaçırdığını" söyledi.