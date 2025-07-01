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Donald Trump, 'Elon Musk sınır dışı edilir mi' sorusuna yanıt verdi: 'Bakacağız'
Donald Trump, 'Elon Musk sınır dışı edilir mi' sorusuna yanıt verdi: 'Bakacağız'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, milyarder iş insanı 'Elon Musk'ın sınır dışı edilmesine' ilişkin yönlendirilen soruya 'Bir bakacağız' diyerek yanıt verdi. 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T16:13+0300
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ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasındaki gerilim devam ediyor. ABD Başkanı'na, Beyaz Saray'dan Florida'daki Timsah Alcatraz'a hareket etmek üzere Washington DC'den ayrılmadan önce basın açıklamasında Elon Musk'ı sınır dışı etme konusu hakkında soru yönlendirildi. Trump bu soruya "Bakacağız" diyerek cevap verdi.Trump, "Sübvansiyonlar olmadan Elon muhtemelen dükkanını kapatıp Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalacaktı" sözünün ardından Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında kendisine yöneltilen 'Elon Musk'ın sınır dışı edilme ihtimali' sorusuna "Sınır dışı edilip edilemeyeceğine bir bakmak lazım" diyerek cevap verdi.Musk'ın elektrikli araç yetkisini kaybettiği için kızgın olduğunu iddia eden Trump, "Bundan çok daha fazlasını kaybedebilir" dedi.Elon Musk: 'ABD halkını gözeten yeni bir parti kurulmalı'SpaceX ve Tesla'nın kurucusu olan Elon Musk, Güney Afrika'da doğdu ancak yirmi yıldan uzun bir süredir ABD vatandaşı. ABD'de çok tartışılan vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'la araları açılan Musk, sosyal medya üzerinden 'ABD halkını gözeten' yeni bir siyasi parti kurulması gerektiğini savundu.ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) liderliğinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra araları açılan Trump ve Elon Musk arasında gerginlik tırmanıyor. Musk,Trump'ın 'Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı' (One Big Beautiful Bill Act) yeni vergi indirimi düzenlemesinin yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilerde bulunmuş, bu tasarının federal harcamaları 'akıl almaz derecede' yükselteceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/elon-musk-abd-halkini-gozeten-yeni-bir-siyasi-partiye-ihtiyac-var-1097483581.html
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abd, donald trump, elon musk, güney afrika

Donald Trump, 'Elon Musk sınır dışı edilir mi' sorusuna yanıt verdi: 'Bakacağız'

16:13 01.07.2025 (güncellendi: 16:25 01.07.2025)
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump, 'Elon Musk sınır dışı edilir mi' sorusuna yanıt verdi: 'Bakacağız'
Donald Trump, 'Elon Musk sınır dışı edilir mi' sorusuna yanıt verdi: 'Bakacağız' - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD Başkanı Donald Trump, milyarder iş insanı 'Elon Musk'ın sınır dışı edilmesine' ilişkin yönlendirilen soruya 'Bir bakacağız' diyerek yanıt verdi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk arasındaki gerilim devam ediyor. ABD Başkanı'na, Beyaz Saray'dan Florida'daki Timsah Alcatraz'a hareket etmek üzere Washington DC'den ayrılmadan önce basın açıklamasında Elon Musk'ı sınır dışı etme konusu hakkında soru yönlendirildi. Trump bu soruya "Bakacağız" diyerek cevap verdi.
Trump, "Sübvansiyonlar olmadan Elon muhtemelen dükkanını kapatıp Güney Afrika'ya dönmek zorunda kalacaktı" sözünün ardından Beyaz Saray'da yaptığı basın açıklamasında kendisine yöneltilen 'Elon Musk'ın sınır dışı edilme ihtimali' sorusuna "Sınır dışı edilip edilemeyeceğine bir bakmak lazım" diyerek cevap verdi.
Musk'ın elektrikli araç yetkisini kaybettiği için kızgın olduğunu iddia eden Trump, "Bundan çok daha fazlasını kaybedebilir" dedi.

Elon Musk: 'ABD halkını gözeten yeni bir parti kurulmalı'

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu olan Elon Musk, Güney Afrika'da doğdu ancak yirmi yıldan uzun bir süredir ABD vatandaşı. ABD'de çok tartışılan vergi indirimi düzenlemesi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'la araları açılan Musk, sosyal medya üzerinden 'ABD halkını gözeten' yeni bir siyasi parti kurulması gerektiğini savundu.
ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) liderliğinden ayrıldıktan kısa bir süre sonra araları açılan Trump ve Elon Musk arasında gerginlik tırmanıyor. Musk,Trump'ın 'Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı' (One Big Beautiful Bill Act) yeni vergi indirimi düzenlemesinin yüksek maliyeti nedeniyle eleştirilerde bulunmuş, bu tasarının federal harcamaları 'akıl almaz derecede' yükselteceğini söylemişti.
Musk, Trump'ın vergi indirimi düzenlemesinin yasalaşması halinde yeni bir siyasi parti kuracağını belirtti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
DÜNYA
Elon Musk: ABD halkını gözeten yeni bir siyasi partiye ihtiyaç var
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